Los Atlanta Hawks se recuperaron de un déficit de 13 puntos para imponerse 107-97 sobre los Detroit Pistons este domingo y sumar así su cuarto triunfo consecutivo, en la temporada regular de la NBA.

En una jornada de 27 puntos de Nickeil Alexander-Walker y 18 del escolta Corey Kispert desde la banca, Atlanta logró una racha de 18-1 para iniciar el cuarto período en buena posición.

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“Fuimos muy agresivos, no es nada más que eso”, dijo Kispert. “Como grupo somos bastante dinámicos y cuando mostramos energía es contagiosa”, agregó el alero.

El trabajo defensivo de los Hawks fue determinante especialmente en el cuarto período, en el que limitaron a un potente ataque de Detroit a 12 unidades.

Por los Pistons, el armador y principal figura, Cade Cunningham, tuvo una jornada atípica con apenas cinco puntos, sin embargo completó 15 asistencias en 33 minutos.

Los Hawks, que logran ascender al tercer puesto en la Conferencia Este, buscarán extender a cinco la racha de victorias el viernes cuando visiten a los Boston Celtics en el TD Garden (Boston). AFP