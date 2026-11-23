El dominicano Karl-Anthony Towns extendió a 16 su racha de partidos consecutivos con doble-doble en triunfo de Knicks ante Pacers, mientras que los Warriors derrotaron a los Celtics en el cierre de la jornada de este domingo en la NBA.

Los New York Knicks derrotaron 113-106 a los Indiana Pacers detrás del decimosexto doble-doble consecutivo del dominicano Towns, que este domingo cumplió para extender su racha con 30 puntos y 13 rebotes.

Towns, figura de los campeones defensores en el inicio de temporada, regresó a la actividad luego de estar ausente por enfermedad la noche del sábado frente a los Portland Trail Blazers.

“Hemos hecho un buen trabajo en mantener la intensidad”, comentó Towns. “Debemos hacer un mejor trabajo cerrando los partidos, eso no tiene duda alguna”.

Siempre se trata de "ayudar a mi equipo. Estuve ausente ayer pero no podía perder otro partidos, ahora es momento de regresar a la cama”, agregó Towns.

New York suma cinco triunfos consecutivos, ganando ocho de los últimos diez se ubican en el cuarto lugar a tres partidos de los Philadelphia 76ers de LeBron James, primeros en el Este.

Jalen Brunson fue el segundo mejor anotador con 22 puntos, mientras que Josh Hart terminó con un triple-doble de 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Warriors ganan con menos de 90 puntos

Los Golden State Warriors de Steve Kerr, imponerse 88-87 sobre los Boston Celtics, en un duelo defensivo disputado en el Chase Center de San Francisco.

Los Warriors no ganaban un partido con menos de 90 puntos desde la temporada 2015.

“Tuvimos una gran sesión de video previo al partido”, explicó el estelar defensor, Draymond Green. “Hemos cometido errores que realmente son penosos, hoy hemos entregado una mejor versión”.

Fue precisamente una acción defensiva de Green la que aseguró la victoria impidiendo la canasta de Jayson Tatum que de último segundo pretendía llevarse la victoria para Boston.

Fueron un total de 31 derrotas consecutivas para Golden State en partidos con menos de 90 unidades.

Esta noche no pudieron contar con Stephen Curry, que sigue fuera de acción a causa de una lesión muscular.

Tatum, de 28 años, fue el máximo anotador del partido con 27 puntos, mientras que por los Warriors ningún jugador alcanzó las 20 unidades. El escolta Brandin Podziemski fue el más cercano con 18. AFP