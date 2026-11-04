La NBA no contempla una franquicia en México ni partidos en Guadalajara y Monterrey

México recibió más partidos de la NBA que cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá, tiene una franquicia en la G League y alrededor de 30 millones de aficionados, pero nada de eso alcanza todavía para un equipo en la mejor liga de basquetbol del mundo. Los planes de expansión de la NBA están en Las Vegas y Seattle; Ciudad de México no figura en ellos.

“Ahora no está en los planes la expansión hacia México, están enfocándose principalmente en este par de ciudades. México está al nivel y quizás en un futuro, pero ahorita no hay un plan”, afirmó Raúl Zárraga, Head of Operations NBA LATAM and Canada, en entrevista con Sports Illustrated México.

La Junta de Gobernadores de la NBA autorizó en marzo de 2026 un proceso para estudiar la llegada de franquicias a Las Vegas y Seattle, y la liga contrató al banco de inversión PJT Partners para evaluar posibles propietarios, infraestructura y condiciones económicas, aunque todavía no aprueba la creación de nuevos equipos.

El comisionado Adam Silver volvió a mencionar a Ciudad de México el 20 de octubre como una posibilidad a largo plazo. Para Zárraga, ese reconocimiento no significa que exista una evaluación formal.

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¿Por qué México queda fuera de la expansión?

La cercanía con Estados Unidos, la coincidencia de husos horarios, la infraestructura y el número de aficionados son las ventajas que Zárraga identifica para el país.

"Independientemente de lo que suceda allá, no hay planes ahorita todavía de un análisis particular o dedicado a una expansión de la NBA aquí en México", señaló.

Aunque México no figura en los planes de expansión, la NBA mantiene una presencia permanente en el país a través de Capitanes de Ciudad de México, equipo de la G League que disputará 24 partidos como local en la Arena CDMX durante la temporada 2026-27.

“Ningún otro país del mundo fuera de Estados Unidos tiene 24 juegos al año de G League como nosotros con Capitanes”, destacó Zárraga, quien explicó que esta oferta permite a los aficionados vivir una experiencia cercana a la de un partido de la NBA, más allá del encuentro anual de temporada regular.

¿Por qué no habrá partidos en Guadalajara y Monterrey?

La NBA tampoco contempla llevar partidos de temporada regular a Guadalajara o Monterrey, aunque Zárraga considera que ambas ciudades tienen condiciones para recibirlos.

"No es que falte nada", respondió al preguntarle por los requisitos para sacar los partidos de la capital.

El directivo señaló que la población, la afición y la infraestructura permitirían, en principio, organizar un juego en esas plazas, aunque reconoció que todavía no conoce en persona la arena de Guadalajara.

"Ahorita estamos enfocados plenamente en la Ciudad de México", explicó.

Zárraga destacó que la relación de la capital con la liga y con Capitanes también despierta interés por el basquetbol en otras regiones, por lo que la NBA no ve necesario cambiar su estrategia de sedes.

El 7 de noviembre, los Denver Nuggets y los Indiana Pacers jugarán en la Arena CDMX el partido número 35 de la NBA en México, una cifra que ningún país fuera de Estados Unidos y Canadá alcanza. Será otra vez en la capital, con dos equipos de visita.