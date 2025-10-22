La NBA ya no es de dinastías: siete años sin repetir campeón
Luego de que los Golden State Warriors dominaron la NBA entre 2015 y 2018, tiempo en el que ganaron tres títulos, dos de forma consecutiva, la liga no ha repetido campeón. Se acabaron las dinastías, algo característico en la historia de la competición.
En las últimas siete campañas, ha habido siete campeones diferentes, un récord en la historia de la competición.
Mucho tiene que ver por las duras reglas de fichajes y límite salarial que ha impulsado Adam Silver, comisionado de la NBA, quien busca hacer un certamen en el que los 30 equipos tengan posibilidades de ganarla.
El límite salarial ha estado con pocos cambios las últimas campañas, mientras los contratos de los jugadores aumentan entre 5 y 8 por ciento anual. Esto perjudica a los equipos a la hora de retener a sus figuras, quienes piden contratos cada vez más elevados.
El “salary cap” de la NBA es flexible, lo que beneficia a los que menos gastan. Además, existen los llamados “impuestos de lujo”, que son castigos monetarios por pasar el límite permitido de gasto.
Por cada dólar por encima del tope, se debe pagar 1.50 dólares extra, con montos más duros para los reincidentes, pero si se llega a gastos excesivos como pasar la frontera esta temporada de 195.9 millones de dólares, hay sanciones extras como restricciones en los traspasos.
El segundo y último límite es de 207.8 millones de dólares y entre los castigos extras están sanciones económicas más altas y deportivas.
Este tipo de medidas provocan una liga más competitiva, con talento más repartido y la ausencia de súper equipos como los Chicago Bulls de Michael Jordan que ganaron seis títulos en ocho años, tres de 1991 a 1993 y otro trío en 1996 a 1998.
O los Lakers de Kobe Bryant, ganadores en 2000, 2001 y 2002 y el Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh 2012 y 2013.
Ahora los equipos se tratan de plantear en una o máximos tres grandes figuras, las cuales tienen los mejores contratos, mientras los demás son baloncestistas de rol, con cifras más bajas.
En los últimos años, los Boston Celtics, monarcas 2024, se tuvieron que deshacer de jugadores clave en el año del campeonato como Jrue Holliday, Kristaps Porzingis y Al Horford.
Los Denver Nuggets, reyes del 2023, también hicieron cambios en su roster: perdieron Cameron Johnson, Jeff Green y Kentavious Caldwell-Pope, buenas comparsas de su principal estrella, Nikola Jovic, lo que les ha quitado profundidad.
El Oklahoma City Thunder tiene la ventaja de sus predecesores de tener una plantilla intacta, con su núcleo formado por Chet Holmgren, Jalen Williams y Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la temporada pasada y la Finales.
A ellos se les añadió calidad con Alex Caruso, para darle más fondo a sus jugadores de segunda línea entre los que están Luguentz Dort e Isaiah Joe.
De ahí que en las predicciones de Sports Illustrated pongan al Thunder como el favorito para ser el campeón de la Conferencia Este y repita en la final. Oklahoma buscará cumplir con el pronóstico y regresar a la época de las dinastías, los 29 equipos restantes tratarán de evitarlo.
Campeones diferentes desde 2018
- 2019: Raptors
- 2020: Lakers
- 2021: Bucks
- 2022: Warriors
- 2023: Nuggets
- 2024: Celtics
- 2025: Thunder