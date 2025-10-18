Álvaro Martín: “LeBron redefinió la grandeza, pero Jordan sigue siendo el número uno”
Álvaro Martín, una de las voces más respetadas del baloncesto en español, aborda el eterno debate sobre quién es el mejor jugador en la historia de la NBA: ¿Michael Jordan o LeBron James? Su análisis, profundo y lleno de matices, reconoce que la respuesta depende de cómo se defina la grandeza.
Su respuesta no es una sentencia sencilla, pero sí clara. “LeBron James, en mi opinión, redefinió lo que es grandeza”, indica.
“Durante décadas, la grandeza se medía en títulos. Por esa lógica, Jordan es el GOAT (Greatest Of All Time). Pero si redefinimos el concepto de grandeza, entonces es LeBron. Y sin duda”, argumenta Martín.
Para el comentarista de Amazon, LeBron James ha roto los límites de lo que puede hacer un jugador de baloncesto a cualquier edad. “No es simplemente longevidad. Es excelencia sostenida. Desde que llegó a la liga, fue especial, en su plenitud fue dominante, y ahora, con más de 20 años, sigue siendo de élite. Eso no lo logró ni Karim Abdul-Jabbar ni Dirk Nowitzki”, destaca.
Sin embargo, la figura de Jordan continúa incomparable cuando se analiza su historial en las Finales de la NBA. Air totalizó seis anillos, todos con los Chicago Bulls, logró dos tripletes consecutivos (1991-1993 y 1996-1998), interrumpidos únicamente por el primero de sus tres retiros.
Durante esas conquistas, Jordan lideró a los Chicago Bulls a vencer a Los Angeles Lakers (5 juegos), Portland Trail Blazers (6) y Phoenix Suns (6) en su primer "three-peat". Luego, tras su regreso, fue clave en el segundo, al vencer en seis juegos a los Seattle SuperSonics y dos veces a los Utah Jazz, con el famoso “last shot” que selló su sexto campeonato antes de retirarse en 1998. Más aún, nunca perdió una Final y fue MVP en cada una de ellas, instauró una auténtica dictadura en esa instancia.
LeBron, el rey de la longevidad y la versatilidad
Por otro lado, LeBron James ha disputado más Finales que cualquier otra estrella moderna, con 10 apariciones entre 2007 y 2020. Ganó cuatro títulos: dos con el Miami Heat, uno con los Cleveland Cavaliers y uno con Los Angeles Lakers. Aunque su récord en Finales no se compara con el de Jordan, ostenta un logro único: ha sido MVP de las Finales con tres franquicias diferentes, algo sin precedentes en la historia de la liga.
“Lo hizo cuando era joven. Nadie de esa edad jugaba de esa manera y marcaba los puntos que él marcaba. Lo mantuvo en sus años de plenitud. Todavía los mantiene a esta edad”, reflexiona el narrador de NBA durante tres décadas.
La diferencia, según el comentarista, está en el tipo de grandeza: “¿El que tuvo un momento fulgurante e imparable o el que ha sido consistentemente espectacular durante dos décadas?”.
Martín también enfatiza lo difícil que es comparar épocas. Y aunque cree que LeBron podría haber tenido éxito en cualquier era, reconoce que “esas condiciones pesan” al evaluar logros.
“Dame las reglas de hoy, de ayer, y LeBron no hubiera anotado tanto. No hubiera tenido tan buena suerte, o sea que en ese sentido, a nivel de comparar épocas, se inclinara la balanza a favor de Jordan”, sentencia Martin.
¿Y si hubieran coincidido LeBron y Kobe?
Álvaro Martín también aborda escenarios hipotéticos. ¿Qué habría pasado si LeBron James y Kobe Bryant hubieran compartido equipo? Para él, no hay duda: “LeBron sí hubiera pasado el balón. Desde que llegó a la liga disfruta habilitar. Jordan lo hacía por necesidad, LeBron lo hace por instinto”.
Y va más allá: “LeBron es un todoterreno. Jordan te ganaba con su voluntad, pero no lo era. De nuevo, ¿cómo defines grandeza?”.
El contexto importa: reglas, eras y sistemas
Comparar épocas es complejo. Martín lo sabe. “Jordan jugó con otras reglas, sin tanto triple, sin el sistema actual de tope salarial. LeBron también lo logró todo, pero en una NBA distinta”. En ese sentido, reconoce que las condiciones favorecen a Jordan en algunos aspectos, a LeBron en otros, pero que eso no invalida los logros de ninguno.
Eso sí, para un sondeo hipotético con los 30 gerentes generales de la NBA, Martín especula que si hoy hicieras un draft para ganar esta misma temporada, “la mayoría escogería a Nikola Jokić”, asevera con sonrisa pícara en el rostro.
Su Monte Rushmore: Jordan y LeBron, junto a Russell y Duncan
Al preguntarle por su Monte Rushmore del baloncesto, Martín eligió a Bill Russell, Michael Jordan, LeBron James y Tim Duncan. Este último, según él, es una figura subestimada por su estilo discreto, pero absolutamente dominante y exitoso con un equipo menos estelar de lo que la memoria colectiva recuerda.
“Me cuesta trabajo dejar fuera a Kobe, ni hablar de Kareem, Magic o Bird. Pero alguien tiene que quedarse fuera. Me obligaste”, bromea.
El presente: una NBA más diversa, una audiencia más exigente
Martín también reflexiona sobre la evolución del fanático. “Ya no necesitas un Jordan para enamorarte del juego. Puede que te guste Risacher en Atlanta. El mercado ya no es monolítico. En México, por ejemplo, la audiencia es 10 veces más sofisticada que hace cinco años. Ya no se impresiona tan fácil, quiere saber más, exige más. Ese es el reto que tenemos los que estamos de este lado”, reflexiona sobre el reto de preparar un partido, pues regularmente se toma ocho horas por cada partido que narra.
La decisión final: Jordan, el más grande
A pesar de su profundo respeto por lo que ha logrado LeBron James, Martín no duda cuando se le pide elegir. “Si me dices: tienes que escoger a uno para ganar hoy mismo, con las reglas de hoy… sigo escogiendo a Jordan”, afirmó.
Y concluyó con claridad: “LeBron ha logrado cosas extraordinarias que nadie más ha hecho. Pero Jordan sigue siendo el número uno”.