NBA: La noche de Donovan Mitchell, el fin de los Lakers y lo que viene en San Antonio
El lunes fue una noche de contrastes en los playoffs de la NBA. En Cleveland, Donovan Mitchell protagonizó una de las actuaciones más extraordinarias de la postemporada moderna. En Los Ángeles, el Oklahoma City Thunder cerró una barrida con un final de infarto que terminó con la temporada de LeBron James y abrió la puerta a una de las preguntas más grandes del verano.
Mitchell llegó al descanso con apenas cuatro puntos. Lo que pasó en el tercer cuarto no tuvo explicación lógica. Los Cavaliers anotaron 22 puntos consecutivos para abrir el periodo y Mitchell personalmente metió ocho en los primeros 96 segundos. Terminó ese cuarto con 21 puntos, igualando el total de Detroit en ese periodo. Al final del partido tenía 43 puntos, 39 de ellos en la segunda mitad, lo que lo convierte en coequipero del récord histórico de más puntos anotados en una sola mitad de playoffs. Solo Allen Iverson en 2001, Jayson Tatum en 2023, Jalen Brunson en 2024 y el propio Mitchell en 2025 habían logrado 43 puntos con un diferencial de más 28 en un juego de playoffs desde 1997. James Harden completó la faena con 24 puntos y 11 asistencias. Cleveland ganó 112-103 y la serie quedó igualada 2-2. El Juego 5 es el miércoles en Detroit.
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Adios a los Lakers... ¿y a LeBron?
En Los Ángeles, los Lakers pusieron el partido que más han peleado en toda la serie. Rui Hachimura anotó 25 puntos, LeBron James sumó 24 con 14 rebotes y el equipo llegó al último cuarto abajo por solo cuatro puntos. Parecía que los Lakers finalmente iban a obligar al Thunder a un Juego 5. Con 20 segundos por jugarse y el marcador 113-110, LeBron se fue al aro buscando el empate. La bandeja no entró. Chet Holmgren atrapó el rebote, volvió al poste bajo y metió una volcada después de tres intentos para poner el marcador 115-110. LeBron fue al aro de nuevo, volvió a fallar. Shai Gilgeous-Alexander convirtió dos tiros libres y los Lakers terminaron su temporada. El Thunder ganó 115-110 y cerró la serie 4-0, con un balance perfecto de 8-0 en estos playoffs. SGA terminó con 35 puntos y 8 asistencias, y Ajay Mitchell, el guardia de segundo año que nadie esperaba, aportó 28 puntos en el juego definitivo.
Después del partido, LeBron dejó todo en el aire. “No sé qué me depara el futuro ahora mismo, está demasiado fresco”, dijo el alero de 41 años, quien termina contrato con Los Ángeles y será agente libre este verano. “Volveré a casa, hablaré con mi familia y cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer.” El propio Shai Gilgeous-Alexander fue el primero en reconocer su grandeza: “No estoy seguro de que volvamos a ver algo así, su longevidad y su grandeza.” Puede que esa bandeja fallada en el último segundo haya sido el último intento de LeBron James con una camiseta de los Lakers.
Esta noche el único partido es el Juego 5 entre San Antonio y Minnesota en el Frost Bank Center, a las 6:00 PM hora de México, con la serie igualada 2-2. La gran noticia del día es que la NBA decidió no suspender a Wembanyama por el codazo a Naz Reid del domingo. El francés estará en la cancha esta noche, y eso cambia todo el panorama del partido. Sin él en la segunda mitad del Juego 4, Minnesota abandonó el tiro exterior y atacó el aro sin resistencia. Con él de vuelta, los Wolves tendrán que pelear contra un árbitro de siete pies que protege el aro desde adentro.
Pero más allá de la táctica, esta noche es el duelo generacional más atractivo que quedan en estos playoffs. Anthony Edwards llega con 36 puntos en el Juego 4, con dos rodillas lastimadas y toda la confianza del mundo tras su victoria en Minneapolis. Wembanyama llega con una deuda pendiente, y con el historial de lo que hace cuando regresa después de perderse un partido: en su vuelta tras una lesión en la primera ronda, anotó 39 puntos con 15 rebotes. Los Spurs son favoritos de 10.5 puntos en casa. El que gane esta noche tendrá la serie en la mano.