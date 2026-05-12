Los Wizards ganan la lotería del Draft y la NBA se prepara para cambiar todo el sistema
Los Washington Wizards ganaron el domingo la Lotería del Draft 2026 y se aseguraron la primera selección global por primera vez desde 2010, cuando eligieron a John Wall. Fue el propio Wall quien representó a la franquicia en el escenario de Chicago, y terminó entregando a su exequipo el boleto para construir su futuro.
Con un récord de 17-65, el peor de la liga, Washington tenía un 14% de probabilidades de quedarse con el primer pick, las mismas que Indiana y Brooklyn. Al final, la pelotita les sonrió a los Wizards, que se convirtieron en el primer equipo con el peor récord de la temporada en ganar la lotería desde que la NBA adoptó el formato actual en 2019.
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Para entender por qué esto es relevante, hay que entender cómo funciona el sistema actual. Cada año, los 14 equipos que no clasificaron a los playoffs participan en un sorteo para definir el orden de las primeras cuatro selecciones del draft. Los tres equipos con peor récord de la temporada tienen las mayores probabilidades, cada uno con 14% de opciones para el primer pick. Esto genera lo que en la NBA se conoce como tanking: perder partidos a propósito para terminar con el peor balance y tener más chances de elegir primero. Este año la situación llegó a tal extremo que la liga multó a Utah con 500,000 dólares y a Indiana con 100,000 por conducta perjudicial para la competencia.
El resultado de la lotería dejó a Washington en el primer lugar, Utah Jazz en el segundo, Memphis Grizzlies en el tercero y Chicago Bulls en el cuarto. Los Grizzlies y los Bulls fueron las grandes sorpresas: Memphis tenía solo 9% de probabilidades de quedar entre los cuatro primeros y Chicago apenas 3%. Los grandes perdedores fueron Indiana, que había apostado fuerte al intercambiar a Ivica Zubac por su propia selección con protección de top cuatro. La pick cayó en el quinto lugar, lo que significa que los Pacers se quedaron sin ninguna elección en la primera ronda y el pick se fue a manos de los Clippers.
Con el primer pick en mano, Washington tiene en la mira a AJ Dybantsa, el alero de BYU considerado el mejor prospecto de la clase. Esta generación incluye también a Darryn Peterson de Kansas, Cameron Boozer de Duke y Caleb Wilson de Carolina del Norte, lo que convierte al Draft 2026 en uno de los más profundos desde 1996 según los propios analistas de la liga.
Pero quizás lo más importante de todo este proceso es lo que viene después. La NBA está a punto de cambiar por completo las reglas de la lotería a partir del Draft 2027. El nuevo sistema ampliaría la lotería de 14 a 16 equipos e introduciría lo que ya se conoce como el formato 3-2-1. Bajo este esquema, los tres peores equipos de la liga, los que hoy tienen las mayores ventajas, recibirían menos bolas en el sorteo y caerían del 14% actual a apenas 5.4% de probabilidades para el primer pick. Los equipos entre el cuarto y el décimo lugar, en cambio, verían sus probabilidades subir hasta 8.1%. El objetivo es claro: quitarle el incentivo económico al tanking y hacer que perder adrede deje de ser un negocio rentable. Esta lotería del domingo fue, en la práctica, la última oportunidad que tuvieron los equipos para beneficiarse del sistema tal como existe hoy.