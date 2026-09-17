NBA: Los Pistons deberían considerar traspasar a Jalen Duren
Por lo general, un center de 22 años, All-Star y All-NBA recibe un nuevo y lucrativo contrato cuando llega a la agencia libre. Según los reportes, los Pistons le han ofrecido eso a Jalen Duren, uno de los talentos surgidos de la propia franquicia, pero ambas partes siguen sin llegar a un acuerdo en las negociaciones con la temporada 2026–27 cada vez más cerca.
Duren, quien hizo su primera aparición en el All-Star Game y fue nombrado tercer equipo All-NBA la temporada pasada, es agente libre restringido. Esa condición le da ventaja a Detroit; la franquicia puede pagarle a Duren más que cualquier otro equipo y puede igualar una oferta que firme con otra organización.
Te puede interesar: Los Clippers sufren millonaria multa por violar el tope salarial por caso Kawhi Leonard
A estas alturas de la temporada baja, queda poco por determinar. Ningún equipo tiene espacio salarial suficiente para presentar una oferta significativa a Duren que obligue a Detroit a tomar una decisión. Un sign-and-trade es una posibilidad, pero los Pistons han mostrado poca disposición a considerar posibles ofertas.
Eso deja dos opciones: Duren firma un nuevo contrato a largo plazo con Detroit o juega la temporada bajo una oferta calificatoria de 9.6 millones de dólares para convertirse en agente libre sin restricciones el próximo verano. El camino de la oferta calificatoria representa un riesgo para ambas partes. Duren dejaría sobre la mesa una gran cantidad de dinero garantizado esta temporada y existe el riesgo de una lesión o de una posible caída en su valor a lo largo del año. Desde la perspectiva de los Pistons, la franquicia podría perder a su big man All-Star sin recibir nada a cambio si firma la oferta calificatoria y se marcha dentro de un año.
Un nuevo contrato es lo mejor para los intereses del jugador y del equipo. Sin embargo, ambas partes siguen sin ponerse de acuerdo sobre una cifra exacta. El viernes, The Athletic
Si ninguna de las partes cede y Duren firma la oferta calificatoria que Detroit le presentó este verano para convertirlo en agente libre restringido, los Pistons deben considerar seriamente seguir adelante sin él.
Por qué aceptar la oferta calificatoria debería marcar el final de la etapa de Jalen Duren en Detroit
Si Duren acepta la oferta calificatoria, obtendría automáticamente una protección contra cambios durante el año, lo que le daría cierta ventaja si decide tomar ese camino. Sin embargo, existen formas de evitarlo. El año pasado, Quentin Grimes firmó una oferta calificatoria de 8.7 millones de dólares con los 76ers. Philadelphia y Grimes nunca llegaron a un acuerdo a largo plazo, pero el equipo le ofreció un contrato de un año y 8.8 millones de dólares, lo que le habría dado 100,000 dólares más a cambio de renunciar a la cláusula de no cambio que acompaña a la oferta calificatoria estándar.
Grimes rechazó esa propuesta y tomó la oferta calificatoria para asegurarse la protección contra cambios, aunque, según los reportes, su entorno sugirió un contrato de un año y 17 millones de dólares a cambio de renunciar a sus derechos de veto. Jugó la temporada con los Sixers bajo la oferta calificatoria y durante la temporada baja firmó con los Lakers un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares.
Esa situación, comparada con la de Duren, es ligeramente diferente. Philadelphia no está preocupada por perder a Grimes después de una temporada baja marcada por las incorporaciones de LeBron James y Jaylen Brown. Sin embargo, Grimes se fue sin que los Sixers recibieran nada a cambio después de una buena temporada.
Detroit corre el riesgo de sufrir un destino similar con Duren, lo que significa que la franquicia tiene que explorar el mercado para evitar perder a su center All-Star sin recibir nada a cambio. Esto es especialmente cierto si la directiva tiene dudas sobre él como una opción a largo plazo que ocupa una cantidad considerable de espacio en el tope salarial del equipo. La importante caída de rendimiento de Duren en los playoffs debe influir en la renuencia del equipo a darle lo que quiere y dar por terminado el asunto. Además, el equipo debe considerar que, aunque Duren es un big man sólido, tiene defectos. No tira, es un defensor promedio y en ocasiones ha sido descuidado con el balón.
Tuvo la mejor temporada de su carrera el año pasado y lució como una verdadera segunda opción ofensiva junto a Cunningham, pero la directiva debe preguntarse qué tan sostenible es eso a lo largo de los años. Además, si Thompson es considerado una pieza de mayor certeza a largo plazo, los Pistons tendrán dificultades para mejorar el roster con contratos importantes de Cunningham, Thompson y Duren registrados en sus libros.
Entonces, ¿qué deberían hacer los Pistons con Jalen Duren?
A estas alturas, parece seguro que existe cierto roce entre Duren y la franquicia que lo seleccionó en el Draft (aunque, hay que admitirlo, bajo otro régimen en la directiva). The Athletic informó que Duren no asistió a un minicampamento del equipo en San Diego organizado por Cunningham, ni a una fiesta del equipo por el Labor Day en la casa del propietario Tom Gores, en el sur de California. Ambas ausencias parecen razonables, ya que no eran eventos obligatorios del equipo, pero aun así llaman la atención. Más allá de eso, Duren debe sentirse al menos un poco molesto por la manera en que su equipo valora su rendimiento después de una temporada de explosión. Sí, quizá recibió el reconocimiento All-NBA porque algunos otros jugadores no eran elegibles debido al requisito de 65 partidos... pero All-NBA es All-NBA.
Sus expectativas salariales son razonables considerando sus logros y el potencial que aún conserva con apenas 22 años. Un equipo como los Kings o los Clippers podría decidir ofrecerle a Duren un salario máximo o cercano al máximo la próxima temporada baja. Sacramento ha sido un pretendiente de Duren desde hace mucho tiempo, ya sea a principios de la temporada baja mediante un sign-and-trade, a través de un cambio durante la temporada o en la agencia libre el próximo verano.
Si Duren se toma en serio la oferta calificatoria, los Pistons deberían ofrecerle una cantidad ligeramente superior para conseguir que renuncie a la protección contra cambios que viene con ella. Detroit tiene suficiente espacio por debajo del primer apron para hacerlo posible, incluso si la franquicia le paga de más a Duren durante una sola temporada en relación con lo que exigiría la oferta calificatoria.
En un hipotético cambio con los Kings, se rumoró que Domantas Sabonis sería la pieza principal que llegaría a Detroit. Incluso si los Pistons no vieran a Sabonis como una solución a largo plazo para el nuevo hueco en la posición de center, sería una solución temporal y solo tiene contrato hasta 2027–28. Eso les daría a los Pistons flexibilidad para ir por un anotador de renombre que juegue junto a Cunningham y, en este escenario, firmar antes a Thompson de lo que podrían hacerlo con Duren ocupando una gran cantidad de espacio durante cinco años.
Duren con un contrato de un año es mucho menos valioso que con un acuerdo a largo plazo. Sin embargo, si los Kings o un equipo similar están seguros de que pueden retenerlo a largo plazo, o si Detroit cede en un sign-and-trade, los Pistons podrían obtener a cambio un atractivo capital de Draft. Un veterano que cubra una necesidad y una buena selección del Draft (o selecciones) es mucho mejor que perder a Duren sin recibir nada a cambio después de la temporada.
Aunque Detroit tendría un enorme hueco que llenar sin Duren, los Pistons podrían entonces incorporar a un center valioso con un salario anual mucho más razonable, lo que dejaría espacio para reforzar el equipo alrededor del salario creciente de Cunningham y un nuevo contrato presumiblemente para Thompson.
Un contrato de un año por una cantidad superior a la oferta calificatoria debería ser una señal de un próximo cambio de Duren, incluso si Detroit no obtiene un gran retorno por un contrato que está por expirar. A estas alturas, es una opción que los Pistons tienen que considerar.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/09/2026, traducido al español para SI México.