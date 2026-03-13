NBA: Por qué los Knicks aún se sienten impredecibles de cara a los playoffs
INGLEWOOD, California — El lunes, horas antes del partido de los LA Clippers contra New York, dos viejos amigos compartieron una risa cerca del centro de la cancha. Han pasado más de dos décadas desde que Jeff Van Gundy dirigió a los Knicks, y aproximadamente el mismo tiempo desde que Patrick Ewing jugó para el equipo. Pero ahí estaban, reunidos nuevamente: Van Gundy, ahora asistente con los Clippers, y Ewing conversando desde un par de asientos junto a la duela.
“Una escena conmovedora”, diría más tarde Mike Breen durante la transmisión de MSG Network.
Lo que ocurrió después no lo fue.
Los Clippers derrotaron a los Knicks el lunes 126–118. Un partido cerrado al medio tiempo se convirtió en una ventaja de nueve puntos en el tercer cuarto antes de que el equipo en ascenso dirigido por Tyronn Lue asegurara una victoria por ocho unidades. New York “no podía acertarle ni a un granero” al inicio, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown. Tampoco pudieron hacer mucho para frenar a Kawhi Leonard, quien anotó 29 puntos y terminó con un impresionante +26.
Entonces, ¿qué hacer con estos Knicks? A medida que la temporada entra en sus semanas finales, es una de las grandes preguntas de la NBA. En el papel, New York es bastante bueno. Tiene la tercera mejor ofensiva de la liga, la sexta mejor defensa y el quinto mejor net rating. Perdieron 0–2 en la gira por Hollywood, pero antes habían superado a los Toronto Raptors y a los Denver Nuggets, y estuvieron cerca de ganar en la cancha del Oklahoma City Thunder.
Sin embargo, hay momentos en los que los Knicks simplemente se ven… raros. Ganaron 11 de 13 juegos en diciembre. Comenzaron enero 2–8. Tienen victorias aplastantes ante Denver y los Boston Celtics, pero también derrotas inestables frente a los Sacramento Kings y los Indiana Pacers. A principios de la temporada, el propietario James Dolan declaró que estos Knicks deberían ganar el campeonato. Pero todavía existe un nivel de imprevisibilidad que resulta desconcertante a estas alturas del calendario.
Esta gira por Los Ángeles ofreció buenos ejemplos. El domingo, New York enfrentó a unos Los Angeles Lakers sin LeBron James… y perdió por 13 puntos. Los Knicks cometieron 19 pérdidas de balón en ese encuentro, lo que llevó a Brown a enfatizar al equipo la importancia de cuidar la pelota. Un día después, ante los Clippers… cometieron 20.
“La mayor diferencia en el partido fueron nuestras pérdidas de balón”, dijo Brown. “Eso alimentó su juego de transición”.
Los Knicks tienen una gran alineación titular. Brunson anotó 28 puntos frente a los Clippers, girando, penetrando y castigando desde la línea de tres. Towns sumó 35. Con todos los defectos que pueda tener en la cancha, Towns es una locomotora cuando ataca cuesta abajo y posiblemente el mejor pívot tirador del juego. Contra los Clippers acertó 13 de 17 tiros, incluyendo 3 de 4 desde la línea de tres.
La banca es otra historia. Con Deuce McBride fuera, New York ha estado buscando respuestas. Los suplentes de los Knicks anotaron 14 puntos contra los LA Clippers. Dos jugadores, Mohamed Diawara (cinco puntos) y Landry Shamet (nueve), fueron responsables de todos ellos.
Mike Brown probó prácticamente todos los botones intentando encontrar producción. ¿Jose Alvarado? No funcionó. ¿Jordan Clarkson? Nada. Brown incluso recurrió a Tyler Kolek por un par de minutos en el último cuarto “para ver si podíamos obtener un impulso de su parte”, dijo el entrenador.
Si te perdiste su participación de 114 segundos, no te perdiste mucho.
Antes del partido, Brown expresó confianza en la posición del equipo. “Abraza tu estándar” es una frase que repite con frecuencia, señalando que “nuestros jugadores han adoptado el estándar de sacrificio, mejor espíritu, conexión y apoyo mutuo dentro del proceso”. Los Knicks “tienen que realmente concentrarse y enfocarse en los pequeños detalles en este punto”, dijo Brown, agregando que “en general, como grupo hemos hecho un buen trabajo”.
Esas cosas, afirma Brown, son las que definen a los ganadores. El entrenador ya ha triunfado a altos niveles. Llevó a los Cleveland Cavaliers a las Finales de la NBA en 2007 y ganó dos campeonatos como asistente con los Golden State Warriors. Los Knicks lo trajeron en parte por su disposición a colaborar con la directiva, pero también con la esperanza de que su experiencia de campeonato se contagiara al equipo.
“Todos esos equipos que dirigí se sacrificaban unos por otros”, dijo Brown. “Todos estaban conectados. Todos tenían espíritu competitivo. Todos creían en el proceso y en sus compañeros. Y tenían esas cosas mientras se exigían mutuamente a un nivel bastante alto.
“Y a lo largo del año hemos crecido mucho en esas áreas. Todos necesitan pasar por la adversidad. Nosotros pasamos por algo de adversidad y tratamos de apoyarnos en nuestros estándares mientras lo hacíamos. En cuanto a la X y la O: tienes que ser físico, necesitas una gran defensa, debes jugar con ritmo en ofensiva, con buen espaciamiento en la cancha y compartir el balón. Todas esas cosas son comunes entre los buenos equipos. Pero si no tienes lo otro, entonces será difícil, porque las X y las O a veces salen volando por la ventana en una serie de siete juegos contra otro buen equipo”.
Esta gira por Los Ángeles fue un retroceso para los Knicks. Mantienen medio juego de ventaja sobre los Cleveland Cavaliers por el tercer puesto del Este, mientras que alcanzar a los Boston Celtics —que vienen en ascenso— por el segundo lugar se vuelve cada vez menos probable.
Encontrar consistencia será clave. Jeff Van Gundy y Patrick Ewing vivieron buenos momentos con New York en los años 90. Los Knicks esperan que días mejores estén todavía por venir.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/06/2026, traducido al español para SI México.