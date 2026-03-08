NBA: Por qué el regreso de Jayson Tatum podría impulsar a Boston por el título
Nota del editor: Esto apareció por primera vez en el boletín Open Floor, una publicación gratuita que llega directamente a tu bandeja de entrada dos veces por semana. Suscríbete ahora.
Bienvenidos de nuevo a Open Floor, desde Boston, donde la vigilancia sobre Jayson Tatum ha alcanzado un punto de ebullición. Tatum figura oficialmente como disponible por los Celtics y la expectativa es que el ala All-NBA haga su debut de la temporada el viernes contra Dallas, regresando a la cancha poco menos de 10 meses después de romperse el tendón de Aquiles. Tendré un reporte desde el partido el viernes por la noche, así que estén atentos.
Evan Turner, el ex ala de los Celtics, está aquí para hablar sobre el inminente regreso de Jayson Tatum, cuáles deberían ser las expectativas y qué tan rápido Tatum volverá a encajar en un equipo que ha estado funcionando muy bien esta temporada. Además, qué pensar del repunte de media temporada de los Hornets y cuánto deberíamos interpretar de la reciente ruptura entre Luka Dončić y JJ Redick.
Te puede interesar: Tanking: Los peores equipos de la NBA registran una notable racha de derrotas
Y hablando de Turner, comenzamos con sus pensamientos sobre el regreso de Tatum…
El pasado mayo, durante el Juego 4 de las semifinales de la Conferencia Este contra los New York Knicks, Jayson Tatum se desplomó sobre la duela del Madison Square Garden. Su tendón de Aquiles derecho se había roto. Su temporada había terminado. La siguiente temporada también había terminado. O eso pensábamos.
Diez meses después de la lesión, Tatum está listo para volver a la alineación de Boston. Es una recuperación notable de lo que normalmente es un proceso de rehabilitación de un año. DeMarcus Cousins, Klay Thompson y Kevin Durant son ejemplos recientes de jugadores que tardaron 12 meses o más en regresar a la cancha. Dejounte Murray, quien recientemente volvió a la alineación de los Pelicans, tardó 13. El cronograma de Tatum no solo está acelerado, sino que regresa a un equipo que está en plena lucha por los playoffs. Y que cree que puede ganar un campeonato.
Evan Turner, el veterano de 10 años en la NBA que entrenó a Tatum durante una temporada en Boston, se unió a mí en el podcast Open Floor para hablar de todo sobre Tatum antes de su regreso.
(Esta conversación ha sido ligeramente editada para mayor claridad).
Chris Mannix: Diez meses. Este es un regreso notablemente rápido de este tipo de lesión. Nadie habría criticado a Jayson Tatum si se hubiera perdido toda la temporada. ¿Por qué crees que está regresando?
Evan Turner: Creo que simplemente ama mucho el juego. Creo que realmente ama jugar. Incluso el único año que lo entrené o cuando estaba cerca de él, yo solía decirle: “Maldita sea, ¿vas a ir a hacer más cosas de basquetbol?” Creo que realmente lo extraña. Hay jugadores de basquetbol y hay hoopers, y yo creo que eso está en su sistema.
CM: También vuelve a una buena situación.
ET: Tiene el equipo perfecto ahora mismo para regresar, encajar, mezclarse y usar su talento. Tienes a Jaylen Brown manejando parte de esas situaciones de aislamiento mientras él recupera el ritmo en las piernas. Pero pase lo que pase, en algún momento vas a tener que usar rueditas de entrenamiento y eventualmente quitarlas. Pero algo que sí sé sobre Tatum es que es un prodigio. Hablé con él una vez. Le dije: “Oye, hermano, no lo dudes. Este es tu don. Esto es lo que haces.” Si yo me rompiera el Aquiles, me sentaría. Chris, si tú te rompieras el Aquiles, te sentarías. Dios le dio dones a ciertas personas y no tienen nada que ver con nosotros. Y recuerdo hablar con él y simplemente decirle: “Oye, duda sobre si quieres casarte, duda sobre si quieres un Rolls-Royce blanco o negro. Pero esta m---- del básquetbol, la has estado haciendo desde que eras un niño. Nunca dudes de eso. Esto es lo que haces.” Y a ciertas personas Dios las tocó, y a él lo tocó dos veces y trabaja muy duro con eso.
CM: Creo que la posición en la que están los Celtics también es un factor aquí. Boston está 41–21. Si estuvieran 21–41, ¿estaría regresando? Lo dudo. Pero ¿cuáles crees que son expectativas realistas?
ET: Khris Middleton en su mejor momento.
CM: ¿Ah, sí?
ET: Sí. Alguien que puede ayudarte a ganar un campeonato y operar desde cierto lugar de la cancha. Tiene algunos movimientos de referencia que son simplemente imparables. Como mínimo, va a meter ese balón en el aro. Este es el mismo tipo que anotó 50 puntos tres veces en un mes. Así que creo que, como mínimo, incluso si tuviera una vibra de tercera opción, serían 18 o 19 puntos impactantes. Pero los asesinos también despiertan cuando llega el clutch. Así que también tenemos que tomar eso en cuenta.
También veo algo más. No sé si su rebote será tan bueno de inmediato, pero es tan largo atléticamente que creo que será bastante bueno defensivamente si simplemente cierra bien y juega en las situaciones correctas. Pero creo que, pase lo que pase, cuando esté en la cancha, la trayectoria del juego va a cambiar porque siempre tendrás que preocuparte por él como amenaza.
CM: Habrá algunos tropiezos. Creo que la barrera mental es la más grande que hay que superar. Esta no fue una lesión de rodilla donde caes de manera incómoda o te lesionas después de una caída fuerte. Las roturas de Aquiles no ocurren así. Tatum se rompió el Aquiles porque dio un paso en una dirección incómoda y se rompió. Tyrese Haliburton, lo mismo, tratando de impulsarse con una pantorrilla mala, se lo rompió. Damian Lillard, el mismo tipo de situación. Son jugadas básicas de todos los días. Creo que hay una parte mental, una barrera mental que tienes que superar cuando sales a la cancha. Y ninguna cantidad de cinco contra cinco te va a preparar para eso.
ET: Diré esto, o sea, mira quién está promediando 12 o 15 puntos en ese equipo. Sin faltarles al respeto, pero creo que Tatum va a conseguirles... Mi hombre Neemias Queta casi promedia un doble-doble. Saludos a Queta. Pero creo que Tatum podría conseguirle tres o cuatro tiros más.
CM: Todo el debate de Jayson/Jaylen, ¿de quién es el equipo? Eso pone a la gente en Boston muy alterada. Dije esta semana que Tatum sabe que está entrando al equipo de Brown. Y supe en el segundo en que lo dije que me había metido en problemas. Mi punto era que está entrando a un equipo diferente. No solo está regresando a un equipo, yendo al training camp y preparándose para jugar de la misma manera en que jugaban antes. Este equipo juega un poco diferente. Este equipo tiene algunas piezas nuevas, algunas caras nuevas en este roster.
Y este equipo sí tiene a Brown, que está teniendo una temporada de calibre MVP. Brown lidera la NBA en intentos de tiro este año, alrededor de 22 por partido. Está, creo, entre los cinco o seis primeros en la votación del MVP. Creo que probablemente terminará ocupando ese lugar de Tatum en el primer equipo All-NBA. Está teniendo un año sobresaliente. Y cuando digo que está entrando a un equipo diferente y que va a tener que encontrar una forma de encajar, en realidad solo estoy repitiendo lo que él mismo dijo.
Tatum fue el que estuvo diciendo: “Estoy un poco preocupado por interrumpir la química de este equipo.” Entonces, ¿qué hay del encaje? ¿Cómo crees que el regreso de Tatum cambia las cosas para Boston? ¿Es todo positivo o crees que habrá algún tipo de dolores de crecimiento para un jugador de este calibre al volver a un rol diferente en este equipo?
ET: Creo que durante las primeras semanas, la restricción de minutos y todo lo demás se entiende. Creo que podría tener dificultades con eso porque, obviamente, cuando rindes a un nivel tan alto, también tienes que darte tiempo y tener paciencia. Y creo que la parte más difícil para él va a ser algo como: “Oye, 20 minutos. Nunca he promediado 12, 13 puntos en un cuarto, mucho menos en un partido.” Así que creo que eso podría ser lo más difícil. Creo que los Celtics, después de haber estado alrededor de ellos y conocerlos, saben quién es el alfa. Creo que están muy emocionados de tener a Jayson de vuelta. Creo que saben lo que significa para él estar en la cancha con ellos.
CM: Estoy de acuerdo.
ET: No creo que en los primeros partidos vaya a poder cerrar ciertos juegos o incluso estar en la cancha al final de los partidos. Creo que quién toma el último tiro ahora mismo o lo que sea, creo que esa es una conversación pequeña que realmente debería darse más desde una perspectiva de agradecimiento. Esta es la mejor situación posible. Salieron del equipo más caro en la historia. Se suponía que iban a deslizarse hacia el tanking. Todos pensaban que iban a ser terribles. Un grupo de jugadores sin probar ha dado la cara y tu Robin ha mantenido el fuerte. Es como un jefe de la mafia que entra y luego regresa y dice: “Oye, todas nuestras cosas siguen aquí.”
Cuando hablo con Tatum, le digo: “Oye, deja todo ese rollo de ser amable y de encajar. Este es tu momento. Boston es lo tuyo y este es tu equipo y es un ambiente de equipo. Cuando salgas, sal como un jefe de la mafia diciendo: ‘Oye, ya estoy de vuelta. Solo déjenme recuperar el aliento y estamos bien.’” Literalmente así es como debería ser esto porque, al final del día, creo que todos en esa cultura y esa organización están enfocados en lo que sigue con el próximo banner de campeonato. Creo que esa es la mentalidad allá.
CM: Y yo pensaría que Brown va a recibir a Tatum con los brazos abiertos. Creo que Brown entiende que la mejor oportunidad que tiene este equipo de ganar un campeonato es obtener lo que sea que puedan sacar de Tatum en el cierre de la temporada y en los playoffs. Quiero decir, Jaylen ha sido sobresaliente este año, brillante de principio a fin. Y el rating ofensivo de este equipo, siendo lo que es, es uno de los logros más notables que he visto dado lo que han perdido. No solo a Tatum, sino a Al Horford, Jrue Holiday, Kristaps Porziņģis. Las piezas que se han ido y aun así siguen jugando ofensiva a un alto nivel. Pero estuve en el partido el miércoles, estuve viendo el partido el domingo pasado. Brown descansó el lunes. Ha jugado muchos minutos. Ha acumulado muchos kilómetros. ¿Crees que no va a darle la bienvenida de vuelta a un tipo que puede anotar y que no todo va a recaer en él en situaciones de aislamiento?
ET: O incluso atención real. Solo hablo de atención real, como decir: “Oye, hermano, me estoy cansando de tirar jumpers en suspensión con tres personas encima. Solo dame un poco más de espacio para poder volver a ir hacia mi mano derecha.” Creo que van a volver de la manera correcta. Y todo se trata simplemente de decir: “Oye, tenemos peces más grandes que freír.” Así que no se trata de de quién es el equipo en Boston. Se trata de enfrentarse a New York, enfrentarse a Detroit, mantener esa supremacía y ese reinado en la Conferencia Este y también ese temor.
CM: Me alegra que hayas dicho eso porque, para cerrar todo esto, Tatum está de regreso, quedan unas cinco semanas. Si vuelve, tiene una buena puesta a punto y luce como el 75%, 80% de lo que era. ¿Hay algún equipo en la Conferencia Este que elegirías para vencer a Boston en los playoffs?
ET: No, para nada. Quiero darle crédito a Detroit porque obviamente han jugado bien todo el año. Creo que son bastante duros en general. Creo que cuando se trata de dureza y tienes que mezclar dureza con habilidad, Boston es tan duro como cualquiera. Y cuando se trata de experiencia, simplemente nunca puedes ir en contra de la experiencia. ¿Sabes a qué me refiero? Experiencia en grandes partidos. Tus cuatro principales han estado en múltiples carreras por el campeonato. Así que realmente no veo a un equipo venciéndolos a menos que tus muchachos en Charlotte sigan encendidos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/03/2026, traducido al español para SI México.