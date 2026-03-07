Tanking: Los peores equipos de la NBA registran una notable racha de derrotas
La NBA quiere desesperadamente abordar el tanking, y un vistazo rápido a la tabla de posiciones muestra exactamente por qué.
En lo que es una estadística absolutamente notable, los 10 equipos del fondo de la NBA llegan a la jornada del miércoles con una racha colectiva de 40 derrotas consecutivas. A continuación, he listado a ese grupo de peor récord a mejor.
Equipo
Récord
Racha
Sacramento Kings
14-49
Perdió 2
Brooklyn Nets
15-46
Perdió 9
Indiana Pacers
15-46
Perdió 6
Washington Wizards
16-45
Perdió 6
Utah Jazz
18-43
Perdió 6
New Orleans Pelicans
19-44
Perdió 2
Dallas Mavericks
21-40
Perdió 4
Memphis Grizzlies
23-37
Perdió 1
Chicago Bulls
25-37
Perdió 1
Milwaukee Bucks
26-34
Perdió 3
Eso es realmente notable. Y, por diversión, si se amplía a los últimos 11, la racha de derrotas se extiende a 42 gracias a los Trail Blazers. Hay una razón por la que la NBA está lista para introducir reglas contra el tanking para la próxima temporada.
La NBA ya multó al Jazz con 500,000 dólares por sentar a sus estrellas durante un juego cerrado. Aunque esa fue una sanción severa, probablemente no será suficiente para disuadir a los equipos.
El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha reconocido que el tanking ha sido mucho peor esta temporada y la prueba visual lo confirma, al igual que los récords de los equipos.
La temporada pasada, cinco equipos terminaron con un porcentaje de victorias por debajo de .400. Este año, ocho están actualmente por debajo de esa marca, y los Bulls (.403) están coqueteando con esa línea. Tan recientemente como en la temporada 2022-23, solo cuatro equipos terminaron por debajo de .400.
El draft de 2026 debería ser profundo en la parte alta, con el guard de Kansas, Darryn Peterson, el ala de BYU AJ Dybantsa, el ala de Duke Cameron Boozer y el ala de North Carolina Caleb Wilson generando la mayor expectativa.
La pregunta sigue siendo: ¿realmente vale la pena hacer tanking? Durante la temporada 2024-25, el Jazz (17-65), Wizards (18-64) y Hornets (19-63) terminaron con los tres peores récords de la liga. Charlotte terminó seleccionando cuarto, Utah obtuvo la quinta selección y los Wizards se quedaron con la No. 6.
Ciertamente no funcionó de la manera que esos equipos esperaban, aunque los Hornets probablemente estén muy contentos de haber conseguido al tirador Kon Knueppel, quien está teniendo una excelente temporada de novato. Ace Bailey ha sido sólido para el Jazz y Tre Johnson también ha sido decente para los Wizards. Aun así, ninguno de esos equipos terminó con Cooper Flagg, quien era el premio mayor el año pasado. En cambio, terminó con los Dallas Mavericks, que ganaron la lotería a pesar de tener apenas un 1.8% de probabilidad.
A diferencia de lo que ocurre en la NFL o en MLB, hacer tanking en el baloncesto no siempre conduce al resultado deseado.
Probabilidades de la lotería del NBA
Para los tres peores equipos de la NBA, la recompensa por hacer tanking es un 14% de probabilidad de obtener la primera selección del draft mediante la lotería. También tienen cada uno un 52.1% de probabilidad de quedarse con una selección dentro de las primeras cuatro. Esos tres equipos del fondo tienen exactamente las mismas probabilidades en la lotería, y las opciones para los equipos que están más abajo (o más arriba) en la clasificación disminuyen a partir de ahí. El cuarto peor equipo tiene un 12.5% de posibilidades de obtener la primera selección y un 48.1% de probabilidad de terminar dentro de las primeras cuatro. El mejor equipo que no entra a los playoffs termina con apenas un 0.5% de probabilidad de quedarse con la selección No. 1.
Por ahora, los Kings, Pacers y Nets tienen las mismas probabilidades de quedarse con la primera selección, pero tienen compañía muy cerca persiguiéndolos. Washington está a solo un juego de distancia de los tres últimos, y Utah y New Orleans están a apenas tres juegos. Se necesitaría un tanking bastante serio para que cualquier otro equipo amenace con meterse entre los tres peores lugares.
La liga quiere abordar el tanking, y la necesidad de tomar medidas nunca ha sido más urgente que ahora.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/03/2026, traducido al español para SI México.