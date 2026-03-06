NBA Power Ranking: Eliminando un equipo cada semana hasta los playoffs
Al inicio de cada temporada de la NBA existen, de manera realista, alrededor de 10 equipos que podrían aspirar al campeonato. Para cuando llega el receso del All-Star, esos equipos ya se han dado a conocer. Después del descanso comienzan realmente a separarse del resto, y para el final del año los verdaderos contendientes quedan claros como el día.
La semana pasada, Sports Illustrated dio inicio al tramo final de la temporada rumbo a los playoffs de la NBA al identificar a esos equipos, clasificando a los seis mejores sembrados de cada conferencia. La historia del baloncesto muestra que un equipo debe terminar tan alto en la tabla para tener alguna oportunidad real de conquistar el título. Pero los verdaderos favoritos suelen salir de los tres primeros sembrados de cada conferencia; prácticamente todos los campeones en la historia de la NBA han sido al menos tercer sembrado o mejor cuando levantaron el trofeo Larry O’Brien.
Te puede interesar: Por qué las estrellas de los Lakers aún no puede solucionar su defecto fatal
Con seis semanas restantes antes de que comiencen los playoffs y arranque de lleno la carrera por el campeonato, queremos reducir el grupo y señalar a los verdaderos contendientes. Para lograrlo, un equipo será eliminado en cada edición semanal de este ranking de poder rumbo al título. Cuando la temporada 2025–26 concluya oficialmente el 13 de abril, el grupo de aspirantes legítimos al campeonato quedará reflejado tanto en la clasificación final como en este ranking.
Sin más preámbulo, aquí está nuestro ranking actualizado de candidatos al campeonato de la NBA al inicio de marzo, con el primer equipo eliminado de la lista.
Ranking de poder rumbo al campeonato de la NBA
Equipos eliminados
76ers
Ranking de la semana pasada: 12
Por qué están eliminados: Tyrese Maxey ha sido un torbellino desde el receso del All-Star y promedia casi 30 puntos por noche en sus últimos siete partidos. Pero los 76ers tienen marca de 3–4 en ese lapso y lucieron claramente superados en sus dos encuentros más recientes frente a contendientes genuinos como los Celtics y los Spurs. Aún queda una pequeña esperanza de que Joel Embiid pueda regresar para disputar algunos meses relativamente saludables de baloncesto, pero su prolongada ausencia desde antes del receso va aplastando esa ilusión con cada designación de “OUT”.
Philadelphia ha sido un candidato remoto para una carrera por el título durante la mayor parte del año, pero cualquier creencia de que este equipo (con o sin Embiid) podría competir con los mejores debe descartarse tras perder por 40 puntos ante los Spurs en casa.
11. Raptors
Ranking de la semana pasada: 11
Récord al 4 de marzo: 35–26
Argumento para el título: Los Raptors son un equipo defensivo de élite con el suficiente aporte ofensivo desde el perímetro para ser considerados contendientes. Toronto se ubica apenas fuera del top cinco de la liga en rating defensivo esta temporada. Ofensivamente no destacan demasiado, pero al menos cuentan con un anotador confiable de más de 20 puntos por partido en Brandon Ingram, quien fue elegido al All-Star por segunda vez en su carrera tras una sólida primera mitad de campaña. Los cimientos de un equipo contendiente están ahí, pero Toronto sólo puede ganar cierta cantidad de partidos intentando arrastrar a sus rivales a batallas físicas de baja anotación basadas en presión defensiva intensa.
Por qué siguen con vida: ¡Esa presión defensiva es realmente buena! Los Raps frenaron las jugadas favoritas de los Spurs en una cerrada derrota la semana pasada y obligaron a Victor Wembanyama a tener su peor actuación ofensiva del año. Perder ante unos Thunder plagados de suplentes no fue lo ideal, ni tampoco el colapso en el cuarto periodo ante los Knicks, cuando anotaron apenas 13 puntos. Pero la naturaleza del baloncesto de playoffs favorece a los equipos físicos y defensivos, y los Raptors son exactamente eso.
10. Lakers
Ranking de la semana pasada: 10
Récord al 4 de marzo: 37–24
Argumento para el título: Poder estelar. Pocos rivales pueden contener el talento conjunto de Luka Dončić, LeBron James y Austin Reaves. El trío posee habilidades descomunales para crear tiros y anotar frente a cualquier defensa. Sin embargo, cada vez resulta más difícil imaginar a estos Lakers generando un impacto real en los playoffs. Defensivamente son débiles, con poca resistencia tanto en el perímetro como en la pintura. Las tres estrellas mencionadas tampoco destacan en ese costado en esta etapa de sus carreras. Como equipo, además, Los Angeles sufre mucho en los rebotes. En consecuencia, cuando el equipo no tiene una buena noche de tiro, no existe un plan alternativo. No hay otra fortaleza a la que recurrir para ganar partidos. Una racha explosiva de anotación de cualquiera de sus tres figuras podría bastar para ganar uno o dos juegos de postemporada, pero será complicado que los Lakers ganen una serie, mucho menos que tengan una larga carrera en playoffs.
Por qué siguen con vida: Probablemente los Lakers no disfrutaron demasiado la semana pasada, con la conversación centrada en el extraño desagrado de Deandre Ayton hacia Clint Capela y un intercambio tenso en la banca entre el entrenador JJ Redick y Dončić. Aun así, el puro nivel de talento de Los Angeles suele superar al de la mayoría de sus rivales en muchas noches. Eso significa que el equipo púrpura y oro no puede ser descartado por completo. Al menos, todavía no.
9. Cavaliers
Ranking de la semana pasada: 8
Récord al 4 de marzo: 39–24
Argumento para el título: Los Cavaliers tienen talento suficiente para competir por el campeonato, eso es seguro. El cierre del mercado de cambios llevó a Harden a Cleveland, donde ahora comparte cancha con Mitchell y Evan Mobley. Entre esos tres, los Cavs deberían cumplir con todos los requisitos de un aspirante al título. Sin embargo, históricamente los equipos que realizan cambios tan grandes en su plantilla a mitad de temporada rara vez ganan campeonatos. Por mucho que Cleveland tenga a su favor, también existen varios factores en contra.
Por qué siguen con vida: A pesar de que la temida plaga de lesiones volvió a golpear a Cleveland, los Cavaliers lograron mantenerse a flote esta semana, con actuaciones destacadas en dos partidos muy competidos frente a los líderes Pistons. La fractura en el pulgar de James Harden no parece ser un problema grave y el equipo se vio generalmente sólido incluso con Donovan Mitchell perdiéndose cuatro juegos consecutivos por una lesión en la ingle. Cayeron en este ranking debido a las fuertes actuaciones de otros contendientes, pero lo que pudo haber sido un tramo complicado terminó resultando alentador para sus aspiraciones a largo plazo, aunque la lesión de Jarrett Allen proyecta una sombra sobre The Land.
8. Timberwolves
Ranking de la semana pasada: 7
Récord al 4 de marzo: 39–23
Argumento para el título: Esta plantilla de los Timberwolves es tan talentosa como la de la temporada pasada, pero con una mejor versión de Anthony Edwards como líder. Minnesota llegó a las finales de la Conferencia Oeste el año pasado y no sufrió pérdidas importantes en su roster, por lo que debería estar lista para intentar otra carrera similar. Algunas noches eso parece casi seguro. En otras, no tanto: los Wolves han jugado al nivel de rivales inferiores con demasiada frecuencia esta temporada. Hemos visto a muchos equipos enfrentar un problema similar después de una profunda carrera en playoffs y reenfocarse cuando inicia la postemporada, así que aún no hay razón para escribir el obituario de la temporada de Minnesota. Pero resulta difícil colocar a este equipo por encima de los contendientes más sólidos al título dada su inconsistencia.
Por qué siguen con vida: Los Timberwolves han sido bastante sólidos desde que regresaron del receso y consiguieron una victoria de peso sobre los Nuggets en horario estelar. Edwards ha jugado en su mayoría como una estrella y finalmente está aprendiendo lo ventajoso que resulta para su ofensiva cuando recibe dobles marcas. Pero defectos como una derrota por 27 puntos ante los 76ers sirven como un recordatorio contundente de lo bajo que puede ser el piso de Minnesota cuando no todos se presentan a competir. Incluso la excelente actuación de Edwards el lunes por la noche llegó mientras los Wolves permitían que unos muy flojos Grizzlies se mantuvieran en el juego durante demasiado tiempo. El potencial está ahí, pero la pregunta es con qué frecuencia Minnesota logrará alcanzarlo.
7. Rockets
Ranking de la semana pasada: 6
Récord al 4 de marzo: 38–22
El argumento para el título: El libro sobre los Rockets ha estado claro durante todo el año y no ha cambiado demasiado: Kevin Durant anotará puntos, Alperen Şengün aportará lo suyo, y el resto del equipo peleará por los rebotes mientras ejecuta el característico estilo defensivo agresivo de Ime Udoka. Sin embargo, los problemas de Houston para anotar a mitad de temporada, especialmente en los momentos finales de los partidos, reflejan una preocupación muy real: no existe un plan ofensivo claro contra defensas establecidas más allá de esperar que Durant cree algo por su cuenta. Los Rockets tienen talento, pero parece que cargan con una falla potencialmente fatal en ese sentido.
Por qué siguen con vida: Los Rockets se estabilizaron un poco en los últimos partidos y cumplieron ante equipos en modo “tank”, además de lograr una victoria cerrada ante los Magic, que vienen en ascenso. Gran parte de ello se debió a un tramo brillante de Durant, por lo que lo mencionado arriba sobre este equipo de Houston se mantiene. Sin embargo, también fue un buen recordatorio de que, más allá de sus defectos, la mejor versión del juego de los Rockets sigue siendo superior a la de la mayoría de los equipos.
6. Celtics
Ranking de la semana pasada: 9
Récord al 4 de marzo: 37–19
El argumento para el título: Los Celtics son un equipo excepcionalmente bien dirigido, liderado por una verdadera estrella en Jaylen Brown. Boston ha mantenido su lugar como una ofensiva de élite mientras trabaja muy duro como colectivo para presentar esfuerzos defensivos sólidos cada noche, a pesar de contar con un roster prácticamente irreconocible respecto al del año pasado. Aun así, existen grietas. La defensa de los Celtics se queda completamente sin protección del aro cuando el pívot titular Neemias Queta no está en la cancha, y el rebote defensivo ha sido un problema constante durante toda la temporada que podría aparecer en momentos muy inoportunos en los playoffs. El regreso de Jayson Tatum es un factor determinante aquí.
Por qué siguen con vida: Mientras crece la expectativa por el posible regreso de Tatum, los Celtics atravesaron una racha espectacular durante la última semana. Boston registró, según métricas avanzadas, el partido con mayor producción ofensiva de todos los tiempos en una paliza sobre los Nets, y luego venció con autoridad a los Bucks, con Giannis Antetokounmpo en la duela, pese a no contar con Brown ni Queta. Eso no significa que los Celtics llegarán a los playoffs como la ofensiva más peligrosa jamás vista, pero sí recuerda las alturas que puede alcanzar un equipo de Joe Mazzulla cuando los tiros empiezan a caer. Más relevante aún para la carrera rumbo a los playoffs: su defensa ha sido sobresaliente desde el All-Star y subió todavía más el nivel durante este último tramo.
5. Nuggets
Ranking de la semana pasada: 4
Récord al 4 de marzo: 38–24
El argumento para el título: Los Nuggets están disfrutando otra temporada vintage de Nikola Jokić. Mientras esté sano, Denver siempre tendrá una oportunidad. Jamal Murray, en su primera campaña como All-Star, podría tener un postseason aún mejor, algo notable para alguien que ya ha demostrado su nivel en playoffs. El año pasado apenas perdieron ante el Thunder y este año han mejorado. El factor clave para estos Nuggets, más que para cualquier otro equipo, es la salud. Jokić se perdió el primer periodo serio de su carrera por una hiperextensión de rodilla y varios jugadores importantes de la rotación, incluido Aaron Gordon, están fuera por lesión. Denver necesita a todos sanos para competir contra la élite.
Por qué siguen con vida: Con Jokić y Murray en la cancha, los Nuggets siguen siendo contendientes. Pero no fue una semana particularmente fuerte para Denver. El equipo consiguió una buena victoria ante los Celtics en casa y dio pelea frente al Thunder en el primer partido de regreso de Shai Gilgeous-Alexander, pero no pudo cerrar el triunfo pese a que SGA no jugó el tiempo extra. Después dejaron escapar una gran ventaja ante los Timberwolves en casa y estuvieron cerca de perder un partido aparentemente sencillo al día siguiente contra el Jazz, salvados únicamente por una actuación descomunal de Murray. La presión que están generando las lesiones en el roster comienza a notarse.
4. Knicks
Ranking de la semana pasada: 5
Récord al 4 de marzo: 40–22
El argumento para el título: Los Knicks cuentan con un quinteto titular muy talentoso y difícil de frenar ofensivamente. Jalen Brunson ha demostrado ser una opción número uno confiable en playoffs y la dupla OG Anunoby–Mikal Bridges es una pesadilla en las alas. New York tiene talento en ambos lados de la cancha y no debería llegar tan desgastado a los playoffs con Mike Brown al mando en lugar de Tom Thibodeau. Sin embargo, sigue siendo innegable que Brunson y Towns forman una pareja defensiva complicada para los playoffs, y los Knicks en general han sido inquietantemente inconsistentes para un contendiente serio. Con los altibajos que New York ha mostrado este año, probablemente no haya otro equipo con un rango de resultados tan amplio.
Por qué siguen con vida: Los Knicks recordaron a todos lo buenos que pueden ser al aplastar a los Spurs en televisión nacional y poner fin a la racha de victorias de San Antonio. Brunson tuvo un partido eficiente y contó con el apoyo de sus compañeros en todos los aspectos del juego, especialmente en defensa, donde sorprendió el aporte de KAT. Este es un equipo muy difícil de vencer cuando todos juegan con el nivel de concentración y energía que han mostrado recientemente.
3. Spurs
Ranking de la semana pasada: 2
Récord al 4 de marzo: 44–17
El argumento para el título: Victor Wembanyama. Ese es el inicio y el final del caso de los Spurs para ganar un campeonato mucho antes de lo esperado este año. El All-Star de tercer año ha sido una fuerza por sí mismo desde que llegó a la liga, pero esta temporada descubrió cómo aplicar de la mejor manera su extraordinario conjunto de habilidades para ganar partidos. El elenco de apoyo de San Antonio también ha demostrado estar listo para responder junto a él. Este es un equipo muy bueno con un techo difícil de visualizar gracias al talento generacional que domina la pintura. Sin embargo, es un roster muy inexperto y San Antonio también se encuentra en la mitad de la liga en cuanto a tiro de tres puntos.
Por qué siguen con vida: Los Spurs fueron uno de los tres equipos que alcanzaron la marca de 40 victorias antes de 20 derrotas, ampliamente considerada un hito necesario para cualquier futuro campeón de la NBA, por lo que han ganado su lugar entre los principales contendientes restantes. Sin embargo, recientemente volvieron un poco a la realidad después de terminar invictos durante todo el mes de febrero. La ofensiva, en particular, jugó muy por debajo de su nivel durante algunos partidos. Eso provocó una pequeña caída en estos rankings, aunque las cosas ya empezaron a equilibrarse con una contundente paliza sobre los 76ers el martes por la noche para cerrar una larga gira de cinco juegos como visitantes.
2. Pistons
Ranking de la semana pasada: 3
Récord al 4 de marzo: 45–15
El argumento para el título: Los Pistons son un equipo defensivo excelente y físico, con un candidato al MVP liderando la ofensiva en Cade Cunningham. El salto al All-Star de Jalen Duren le ha dado al equipo una verdadera pieza central en la pintura en ambos lados de la cancha. Por encima de todo, Detroit simplemente ha sido muy bueno durante todo el año; ningún impostor puede mantenerse tanto tiempo en la cima de su conferencia como lo han hecho los Pistons. Pero, como se vio en la reciente derrota del equipo ante los Spurs, el tiro es un gran problema. Detroit depende demasiado de Cunningham para producir ofensivamente y sus compañeros no han demostrado ser capaces de asumir esa responsabilidad durante gran parte de la temporada.
Por qué siguen con vida: Los Pistons también alcanzaron la marca de 40 victorias antes de 20 derrotas. Por ello pertenecen a la élite y se mantendrán ahí salvo que ocurra una lesión importante. Los últimos partidos de Detroit han sido más de lo mismo: una defensa demoledora combinada con grandes actuaciones de Cunningham que conducen a victorias. Parece decidido a impulsar una candidatura tardía al MVP y muy bien podría conseguirlo. Aunque un mal partido ante los Cavaliers sin Mitchell en la cancha también recuerda que Cunningham, efectivamente, puede tener noches discretas.
1. Thunder
Ranking de la semana pasada: 1
Récord al 4 de marzo: 48–15
El argumento para el título: El Thunder ha bajado un poco el ritmo histórico con el que comenzó la temporada, pero los campeones defensores siguen siendo favoritos para conquistar otro título. A pesar de que Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams se han perdido partidos por lesión, Oklahoma City ocupa el primer lugar en rating defensivo y el cuarto en rating ofensivo, siendo el único equipo dentro del top cinco en ambas categorías. La profundidad del roster ha resultado impresionante, con distintos suplentes turnándose para ganar partidos para el entrenador Mark Daigneault. Hay pocas razones para dudar de la capacidad del Thunder para protagonizar otra larga carrera en los playoffs. La salud sigue siendo una ligera preocupación incluso con el reciente regreso de SGA. Aún hay tiempo para recuperar a todos antes de que los partidos realmente importen, pero es algo a seguir de cerca, especialmente si el Thunder llega a la postemporada habiendo jugado pocos encuentros con su quinteto titular completamente sano.
Por qué siguen con vida: El Thunder no caerá de estos rankings en ningún momento. En cuanto a ajustes finos, Gilgeous-Alexander claramente todavía necesita recuperar ritmo después de algunas actuaciones ineficientes tras su regreso de una distensión abdominal, pero no hay nada realmente preocupante en ello. La mirada de Oklahoma City está, con toda razón, puesta en los playoffs.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/03/2026, traducido al español para SI México.