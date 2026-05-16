NBA: Los Spurs avanzan a las Finales del Oeste y los Pistons forzan el Juego 7
La noche del viernes dejó dos resultados que definen el rumbo de los playoffs. En Minneapolis, San Antonio eliminó a Minnesota con autoridad. En Cleveland, Detroit respondió al filo de la eliminación y forzó un Juego 7 para el domingo.
Los Spurs llegaron al Target Center y no dejaron dudas. Desde el segundo cuarto, San Antonio se fue en una racha de 16-0 que puso el marcador 52-27 y el partido quedó prácticamente resuelto en ese momento. Stephon Castle fue el mejor jugador de la duela con 32 puntos y 11 rebotes, conectó sus primeros cinco triples y terminó 11 de 16 en tiros.
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De'Aaron Fox aportó 21 puntos y 9 asistencias con una eficiencia brutal, 8 de 10 en campo y los tres triples que intentó. Julian Champagnie sumó 18 puntos con cuatro triples desde la banca. Victor Wembanyama fue más discreto que en el Juego 5, con 19 puntos en 27 minutos, pero su presencia en la pintura fue suficiente para que Minnesota no encontrara el camino al aro.
Los Spurs ganaron 139-109, cerraron la serie 4-2 y avanzaron a las Finales del Oeste por primera vez desde 2017. Por Minnesota, Anthony Edwards terminó con 24 puntos en 26 intentos de campo y al final del partido bajó al banquillo de los Spurs para felicitarlos personalmente. "Simplemente les quito el sombrero", dijo Ant. "Fueron el mejor equipo."
Los Pistons responden
En Cleveland, los Cavaliers buscaban cerrar la serie en casa y los Pistons llegaron con la espalda contra la pared. Detroit tomó el control desde el primer cuarto y a la mitad del partido ganaba 54-41.
En el tercer periodo los Pistons abrieron la ventaja a 14 con una racha de 12-2, y cuando Cleveland intentó recortar el marcador Detroit respondió con otro parcial de 13-2 para liquidar el partido. Cade Cunningham anotó 21 puntos y repartió 8 asistencias. Jalen Duren cerró con 15 puntos y 11 rebotes. Daniss Jenkins sumó 15 puntos con triples clave en los momentos más complicados.
Detroit ganó 115-94 con una victoria de 21 puntos que igualó un récord histórico de 66 años: la mayor victoria de visitante en un Juego 6 por un equipo que va abajo 3-2 en la serie. El último en lograrlo fueron los St. Louis Hawks contra los Minneapolis Lakers en las Finales del Oeste de 1960. Por Cleveland, James Harden cerró con 23 puntos, Donovan Mitchell y Evan Mobley anotaron 18 cada uno, pero los Cavaliers cometieron 20 pérdidas de balón que Detroit convirtió en 28 puntos.
El Juego 7 es este domingo en Detroit a las 6:00 PM hora de México, con los Pistons como favoritos con 61.5% de probabilidad de ganar en casa. Cleveland no ha avanzado a las Finales del Este sin LeBron James en 34 años.
Detroit llegará con el impulso de haber salvado la temporada en el momento más difícil y con una afición que lleva meses esperando este momento. El ganador enfrentará a los New York Knicks en las Finales del Este.
Lo que viene después del Juego 7 es igual de atractivo. San Antonio arranca las Finales del Oeste el lunes ante Oklahoma City, el duelo más esperado de la postemporada. Los Spurs llegan con el equipo más joven en unas Finales del Oeste en décadas, con Castle, Harper y Wembanyama como núcleo de un proyecto que apenas empieza a mostrar su techo.
El Thunder, por su parte, barrió sus dos primeras series sin despeinarse y llega con cuatro días de descanso y con Shai Gilgeous-Alexander como el favorito al MVP de playoffs. Es el choque de las dos franquicias más prometedoras de la liga, y el Juego 1 es el lunes a las 8:30 PM hora de México.