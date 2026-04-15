NBA: El último logro histórico de Nikola Jokic lo haría MVP en cualquier otra temporada
Nikola Jokic volvió a superarse esta temporada.
El tres veces MVP y fenómeno estadístico tuvo otro año sobresaliente con los Nuggets, a pesar de perderse 17 partidos, la mayor cantidad en su carrera hasta ahora. Tras el cierre del domingo, Jokić terminó la campaña promediando 27.7 puntos, 12.9 rebotes y 10.7 asistencias por juego. Lideró la NBA en triple-dobles con 34 (21 más que el segundo lugar, Jalen Johnson) y fue segundo en dobles-dobles con 55. La superestrella serbia registró dos juegos de 50 puntos, tres de 40 y logró 15 o más asistencias en siete ocasiones distintas.
Incluso quienes están acostumbrados a sus líneas estadísticas absurdas deberían sorprenderse con estos números. Sin embargo, todo eso queda en segundo plano frente a su más reciente hazaña histórica, que se hizo oficial al sonar la chicharra del último partido de la temporada.
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Jokic es, oficialmente, el primer jugador en la historia de la NBA en liderar la liga tanto en rebotes como en asistencias por partido en una misma temporada. Nadie—ni siquiera los mayores acumuladores de estadísticas de la era de ocho equipos—había logrado algo así. Solo Wilt Chamberlain se acercó, liderando la liga en totales de rebotes y asistencias en 1968. Pero ni siquiera el legendario Wilt pudo igualar a Jokić en promedio por juego.
Es, objetivamente, una locura que cualquier jugador lidere la NBA en esas dos categorías tan distintas durante toda una temporada. Más aún cuando se trata de un pívot con limitada capacidad de salto. Y todavía más considerando que la liga nunca ha tenido tanto talento. Sin embargo, aquí estamos, ante otra marca histórica de Jokić—y existe la posibilidad real de que nadie pueda igualarla.
¿Lo más sorprendente de todo? Puede que no sea suficiente para ganar el MVP.
Su logro histórico lo habría hecho MVP en cualquier otro año
La carrera por el MVP este año está muy cerrada. Shai Gilgeous-Alexander es el líder no oficial tras otra temporada brillante como anotador principal de unos Thunder que dominaron la liga con 64 victorias. Luka Dončić también hizo una fuerte candidatura con un marzo espectacular, aunque su elegibilidad para premios está en duda al quedarse a un juego del mínimo de 65 partidos (ya apeló la decisión). Victor Wembanyama, por su parte, ha impulsado su caso con un cierre de temporada sólido y un impacto que va más allá de las estadísticas.
Jokic sigue siendo uno de los principales candidatos, pero ni siquiera haciendo historia es considerado el favorito. En cualquier otro año, un pívot liderando la liga en asistencias y rebotes, con su equipo como tercer sembrado del Oeste, sería un candidato automático al MVP. Pero con este grupo tan fuerte de aspirantes, ni siquiera encabeza la carrera. El dominio de SGA, la explosividad de Dončić y la singularidad de Wembanyama han generado más narrativa que la excelencia constante del serbio.
El caso de Jokic sufre de “fatiga del votante”
Y hay una explicación clara: la fatiga del votante.
Jokic ya tiene tres premios MVP. Cuando un jugador alcanza esa cifra, la historia muestra que es muy difícil conseguir un cuarto, porque los votantes empiezan a evaluar su candidatura de manera distinta. Como tres veces ganador, Jokić no solo compite contra los mejores jugadores de la temporada 2025–26, sino contra sí mismo. Justo o no, necesita superar expectativas altísimas para recibir votos de primer lugar.
En cierto sentido, eso también es una marca de grandeza. LeBron James y Michael Jordan también cargaron con el peso de su propia excelencia, ganando menos MVP de los que probablemente merecían por su dominio. Aun así, el caso de Jokić es un ejemplo claro de una superestrella que sigue superando expectativas: logró algo nunca antes visto en la NBA, mientras cumple con todos los criterios clásicos de un MVP—dominancia estadística, victorias y narrativa sólida.
Y, aun así, todo apunta a que su mejor escenario podría ser un segundo lugar.
Independientemente de lo que ocurra, eso no debería opacar la magnitud de su temporada. Jokić es un jugador único, y esta campaña quedará como una de las mejores de todos los tiempos en los libros de historia, incluso si el trofeo de MVP termina en otras manos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/04/2026, traducido al español para SI México.