NBA: Victor Wembanyama le dejó clara a Chet Holmgren una misión para el offseason
La noche del sábado, Chet Holmgren se sentó frente a su casillero e intentó que la entrevista posterior al partido tratara de cualquier cosa menos de él mismo. Para Holmgren, el Juego 7 fue un desastre: cuatro puntos, cuatro rebotes y dos bloqueos. En 33 minutos, Holmgren intentó apenas dos disparos. Fue el cierre de una serie olvidable en la que promedió unos escasos 10.7 puntos por partido.
“Al final del día, siempre se trata de nosotros intentando ganar un partido de baloncesto”, dijo Holmgren. “Nosotros como colectivo, el equipo del Thunder, tratando de ganar el partido. Y eso siempre será así”.
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Tras cualquier eliminación en playoffs, los aspectos negativos se magnifican. Boston ganó 56 partidos… y las últimas semanas estuvieron dominadas por preguntas sobre un posible intercambio de Jaylen Brown. Cleveland alcanzó sus primeras finales de conferencia en la era posterior a LeBron James y aun así surgió un intenso debate sobre si Kenny Atkinson debía conservar su puesto como entrenador de los Cavaliers.
Oklahoma City no es inmune. A un año de conquistar el campeonato, el Thunder ganó 64 partidos. Shai Gilgeous-Alexander obtuvo su segundo MVP consecutivo. Barrieron a Suns y Lakers en playoffs y llevaron a los Spurs a siete partidos sin que Jalen Williams y Ajay Mitchell jugaran minutos relevantes en cuatro de ellos.
“Creo que puedes sentirte decepcionado y al mismo tiempo orgulloso del camino que te llevó al punto en el que puedes sentir decepción”, dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Si te enfocas demasiado en cómo termina la temporada, puedes restarle importancia a todo lo que ocurrió antes”.
Aun así, cualquier autopsia de la temporada de Oklahoma City comienza con Holmgren. Estadísticamente, Holmgren fue sobresaliente. Registró máximos de carrera en puntos (17.1), rebotes (8.9) y porcentaje de tiros de campo (55.7%). Fue elegido al tercer equipo All-NBA y terminó segundo en la votación al Jugador Defensivo del Año. En la serie de segunda ronda contra Los Ángeles, Holmgren promedió 20 puntos con un 61% de efectividad en tiros.
En las finales de conferencia, todo se vino abajo. Holmgren no pudo anotar. No pudo rebotear. No pudo defender. Victor Wembanyama disfrutó el duelo frente a Holmgren. Holmgren pareció temerlo. Wembanyama le clavó mates encima. Bloqueó sus disparos. Y cuando Holmgren tuvo oportunidades de enfrentarlo uno contra uno, regularmente decidió pasar el balón.
Wembanyama brilló bajo los reflectores.
Holmgren se encogió ante ellos.
Como era previsible, el Thunder salió rápidamente en defensa de Holmgren. Daigneault destacó el papel del pívot para llevar a Oklahoma City a las finales de conferencia. “No llegas ahí solo por casualidad”, dijo el entrenador. Gilgeous-Alexander señaló que “antes de que Chet estuviera aquí, no éramos lo que somos hoy”. Lo que haya ocurrido contra los Spurs, agregó, servirá para que Holmgren crezca.
“Siempre digo esto: la versión de Chet que tenemos hoy es la peor versión de Chet que veremos”, dijo Gilgeous-Alexander. “Y lo he dicho literalmente cada vez que hablo de Chet. Va a mejorar en el baloncesto y será un mejor jugador por la personalidad que tiene, el talento que tiene y no necesito protegerlo. Él lo resolverá”.
Justo. Y fue solo una serie. Pero fue la serie, una que probablemente volverá a repetirse. Wembanyama tiene 22 años. Sus compañeros clave —Stephon Castle y Dylan Harper— son aún más jóvenes. Si ambos equipos se mantienen sanos, es probable que pasen los próximos años peleando por el primer sembrado y enfrentándose en finales de conferencia.
Cuando eso ocurra, Oklahoma City necesita una mejor versión de Holmgren. Mucho mejor. Eso implica evolución. Nunca sumará demasiados kilos a su delgada estructura de 2.16 metros, pero en torno a Holmgren existe la creencia de que agregar entre 4.5 y 7 kilos podría ayudar. Su mecánica de tiro podría ser más rápida, lo que quizá le permita lanzar más triples. Y tácticamente, el Thunder podría ser más creativo para involucrarlo en la ofensiva.
Más que nada, Holmgren necesita una inyección de confianza. Basta ver a Wembanyama. Pise la cancha que pise, cree que es el mejor jugador sobre ella. Se emociona con los duelos frente a Holmgren, una rivalidad que viene desde torneos internacionales. Holmgren no parece sentir lo mismo, o al menos no juega como si así fuera. Wembanyama se mueve con la seguridad de una superestrella. Holmgren transmite la sensación de un jugador que no está completamente seguro de pertenecer a ese nivel.
El domingo, los jugadores de Oklahoma City realizaron entrevistas de cierre de temporada. Holmgren fue deliberadamente ambiguo al hablar sobre San Antonio. Sobre sus dificultades, señaló: “Siento que se trata de revisar el video, descubrir en qué puedo mejorar individualmente y confiar en mi trabajo durante el offseason”. Admitió que “por momentos estuvo algo fuera de ritmo” y repitió la necesidad de estudiar el juego.
“Definitivamente diría que perder apesta y es difícil que eso no opaque todo lo demás”, dijo Holmgren. “Pero también tienes que analizar todo, entender dónde has mejorado, dónde aún necesitas mejorar y verlo objetivamente, seguir trabajando y avanzar desde ahí”.
Habrá cambios en Oklahoma City. El Thunder buscará ser creativo este verano para reducir su nómina. Gilgeous-Alexander tiene un contrato supermáximo, mientras que los acuerdos máximos de Holmgren y Williams comenzarán a entrar en vigor la próxima temporada. Como mínimo, probablemente sacrifiquen algo de profundidad, reestructuren contratos y afronten el siguiente año con un plantel algo diferente.
Pero el cambio más importante debe venir de Holmgren. Todos los reconocimientos que obtuvo esta temporada no significan nada si se congela en el momento más importante. Los Spurs frenaron el intento del Thunder de construir una nueva dinastía, y Wembanyama solo seguirá mejorando. Para que Oklahoma City gane, Holmgren tiene que igualar ese desarrollo.
O incluso superarlo.
“Siento que mientras más vives, los días parecen más cortos porque ya has vivido muchos”, dijo Holmgren. “Pasa igual con los errores. Si solo has cometido uno, probablemente se sienta muy pesado y fácil de obsesionarte con él. Pero mientras cometes más errores, aprendes que son oportunidades para aprender, mejorar y encontrar distintas maneras de ser mejor”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/06/2026, traducido al español para SI México.