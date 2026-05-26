NBA: Victor Wembanyama se une a dos leyendas con una rara hazaña en Finales de Conferencia
Victor Wembanyama ya está en compañía legendaria.
La noche del domingo, en el Juego 4 de las Finales de la Conferencia Oeste, el centro de Spurs de 22 años anotó 33 puntos, capturó ocho rebotes, repartió cinco asistencias y añadió dos robos y tres bloqueos a su cuenta. San Antonio ganó el partido 103-82 e igualó la serie 2-2 ante Thunder. Durante gran parte de la serie, Wembanyama ha sido simplemente dominante y ahora se ha unido a dos miembros del Salón de la Fama con una increíble hazaña estadística.
A través de cuatro partidos, Wemby promedia 30.3 puntos, 13.3 rebotes, 4.3 asistencias, 3.0 bloqueos y 1.3 robos en 39.0 minutos por partido. De acuerdo con la NBA, es apenas el tercer jugador en la historia de la liga en promediar 30 o más puntos y 10 o más rebotes por partido en sus primeros cuatro juegos de Finales de Conferencia. ¿Los otros? Kareem Abdul-Jabbar y Hakeem Olajuwon.
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Abdul-Jabbar lo consiguió como integrante de Bucks durante los playoffs de 1972. Irónicamente, lo logró ante el que más tarde sería su equipo, Lakers. Registró 33 puntos y 18 rebotes en el Juego 1, 40 y siete en el Juego 2, 33 y 21 en el Juego 3 y 31 y 18 en el Juego 4. Eso se traduce en promedios de 34.3 puntos y 16.0 rebotes por partido.
Olajuwon logró la hazaña durante los playoffs de 1986, también frente a Lakers. Sumó 28 puntos y 16 rebotes en el Juego 1, 22 y 13 en el Juego 2, 40 y 12 en el Juego 3 y 35 y ocho en el Juego 4. Promedió 31.3 puntos y 12.3 rebotes por partido en los primeros cuatro encuentros de la serie.
Wembanyama no está lejos de esos números con sus 30.3 puntos y 13.3 rebotes en los primeros cuatro partidos contra Thunder. Es difícil imaginar que vaya a bajar el ritmo.
Las estadísticas de Victor Wembanyama ante Thunder en las Finales de la Conferencia Oeste
La estrella de San Antonio abrió la serie con una actuación increíble. Anotó 41 puntos, atrapó 24 rebotes y agregó tres asistencias, tres bloqueos y un robo en 49 minutos. Spurs ganó ese partido 122-115 tras dos tiempos extra.
Bajó un poco a la realidad en los Juegos 2 y 3. Sin sorpresa, Spurs perdió ambos encuentros. En el segundo duelo, Wembanyama terminó con 21 puntos, 17 rebotes, seis asistencias, cuatro bloqueos y un robo en 37 minutos. Para dar una idea de lo extraordinario que ha sido, esa actuación fue considerada una noche algo discreta. En el Juego 3, registró 26 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias, dos bloqueos y un robo en 39 minutos.
Volvió a su versión dominante en el Juego 4, con los ya mencionados 33 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias, tres bloqueos y dos robos en 31 minutos, jugando muy poco en el cuarto periodo.
No necesitábamos otro recordatorio de lo bueno que es Wembanyama. Casi con certeza romperá récords mientras siga jugando. Pero estar en la primera postemporada de su carrera y rendir al nivel de dos de los mejores centros que han jugado este deporte en su primera aparición en unas Finales de Conferencia es algo increíble.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.