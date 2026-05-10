Noche de 10 puntos y 7 rebotes: Así fue el debut de Gabriela Jaquez con el Chicago Sky en la WNBA
La mexicana Gabriela Jáquez inauguró este sábado su trayectoria en el baloncesto profesional de la WNBA con una actuación pulcra que apuntaló el triunfo del Chicago Sky 98-83 sobre el Portland Fire. La base de 22 años exhibió la versatilidad que la proyectó como la quinta selección global del último draft, registrando una hoja de servicios de 10 puntos y siete rebotes en 32 minutos de acción.
Te puede interesar: Gabriela Jaquez, próxima estrella de la WNBA: "Estoy comprometida con México"
El Sky llegó a este encuentro sin la base veterana Natasha Cloud, baja por enfermedad, lo que obligó a una rotación más extensa de sus jugadoras perimetrales. Bajo este esquema, Jaquez asumió una carga de minutos significativa para una debutante.
Jaquez, egresada de UCLA, finalizó su primer partido oficial en la WNBA con 32 minutos disputados, el registro más alto entre las jugadoras de primer año en la jornada inaugural.
Y además, cumplió con creces. La novata registró 10 puntos y 7 rebotes, con un triple anotado en su único intento y un 75% de efectividad desde la línea de castigo. El dato más relevante de su actuación fue la ausencia de pérdidas de balón en más de media hora de juego.
El impacto de Jaquez se concentró en pasajes críticos donde el Portland Fire amenazó con remontar el marcador. Tras dominar la primera mitad con un parcial de 50-37, el Sky enfrentó una reacción del equipo local en el tercer cuarto.
Con menos de un minuto para el descanso, Jaquez convirtió dos tiros libres que extendieron la ventaja de Chicago a 17 puntos (49-32), la máxima diferencia del partido hasta ese momento .
Al inicio del tercer cuarto, el Fire concretó una racha de 11-0 que redujo la diferencia a solo tres puntos (52-49). Jaquez respondió con una secuencia personal de cinco puntos consecutivos: un corte hacia el aro asistido por Kamilla Cardoso seguido de un triple desde 25 pies tras una asistencia de Rickea Jackson.
La victoria de Chicago se fundamentó en un ataque equilibrado con seis jugadoras anotando diez o más puntos. Kamilla Cardoso lideró la ofensiva con 22 puntos y 14 rebotes, mientras que Skylar Diggins, en su debut con el equipo, registró un doble-doble de 21 puntos y 11 rebotes, sumando además 7 asistencias.
La presencia de Jaquez en la alineación titular proporcionó el espaciamiento necesario para que las pívots operaran con mayor libertad. Además, su contribución en el rebote fue vital para que el Sky superara a Portland en esa categoría por un margen de 46 a 24.
La defensa de Jaquez, que incluyó dos robos, fue parte de un esquema que limitó a la ofensiva del Fire a un 40.8% de efectividad en tiros de campo. Su capacidad para generar juego sin necesidad de ser la opción principal de tiro permite al Chicago Sky maximizar el talento de figuras como Cardoso y Jackson.
Tras este resultado (1-0), el Sky continuará su gira como visitante enfrentando a las Golden State Valkyries y al Phoenix Mercury. El rendimiento mostrado por Jaquez este sábado sugiere que se consolidará como una pieza estructural en el quinteto titular de Tyler Marsh durante la temporada 2026.