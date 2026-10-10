Los nueve equipos de la NBA que realmente pueden ganar el campeonato este año

La NBA atraviesa una era de verdadera paridad. En los últimos ocho años, ocho equipos diferentes han ganado campeonatos. La introducción del segundo apron y el aumento general en el nivel de talento han equilibrado el panorama de los equipos que aspiran al título. Las dinastías son cosa del pasado; en cambio, la mayoría de los aficionados puede comenzar cada temporada creyendo que su equipo puede competir por el campeonato si las cosas se acomodan a su favor.

En pocas palabras, el panorama por el título nunca había sido tan amplio. Todavía existen equipos dominantes que pueden presumir de tener las mayores posibilidades de levantar el trofeo Larry O’Brien, con un talento sobre el papel superior al de casi cualquier rival, en igualdad de condiciones. Pero como nos enseñaron los Pacers, Mavericks y Heat en temporadas recientes, la combinación adecuada de talento de primer nivel y circunstancias favorables puede resultar en una sorprendente aparición en las Finales y, cuando todo se reduce a una sola serie a siete partidos, cualquier cosa puede suceder. La era de paridad de la NBA significa que un rebote afortunado puede cambiar la historia.

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Así que, con el inicio de la temporada 2026-27 cada vez más cerca, tomé prestada la idea del propio Conor Orr, de Sports Illustrated, para identificar a los nueve equipos que creo que tienen posibilidades de ganar el campeonato este año. Sin duda estás pensando que nueve equipos son demasiados. ¡Lo son! Pero la barrera de entrada a la conversación por el campeonato nunca había sido tan baja. No necesitas tener más superestrellas que el rival para competir por el título. Hay más formas que nunca de construir un equipo campeón.

Ahora, si tuviera que apostar mi salario, me costaría ir en contra de los verdaderos favoritos —los Spurs, Thunder y Knicks—. Pero ese no es el objetivo de este ejercicio. Mi intención es mostrar toda la amplitud de la carrera por el campeonato esta temporada. En la era de paridad de la NBA, esa carrera incluye a casi un tercio de la liga.

Ahora, para poner el escenario antes de comenzar...

La lista básica de requisitos es la misma que la anterior: ¿El equipo tiene una superestrella capaz de ser el mejor jugador de un equipo campeón? ¿El roster está bien construido y tiene talento a lo largo de toda la rotación? ¿Está dirigido por un buen coach?

A un nivel más detallado, traté de identificar a los equipos que pueden presentar una ofensiva y una defensa sólidas. Históricamente, los campeones de la NBA tienen ambos lados de la cancha dentro del Top 10 como mínimo. Los favoritos presentan una ofensiva y una defensa dentro del Top 5. Una ofensiva realmente buena puede compensar una defensa mediocre, y viceversa, pero ningún equipo campeón se parece en lo más mínimo a uno malo en alguno de los dos lados de la cancha. Sin importar el personal.

Hubo tres equipos que se quedaron muy cerca de entrar en la lista: Pistons, Timberwolves y Heat. La falta de anotación secundaria de Detroit detrás de Cade Cunningham fue un defecto fatal en la pasada postemporada y no fue atendido de manera significativa durante esta offseason. Minnesota necesitará más tiempo antes de poder construir una defensa con nivel de campeonato con LaMelo Ball como base. Y el roster de Miami alrededor de la dupla Giannis Antetokounmpo-Bam Adebayo es bastante limitado; Erik Spoelstra sacará el máximo de este grupo, pero por ahora no está a la altura de un verdadero contendiente.

Finalmente, llegamos a la lista. A continuación encontrarás los nueve equipos capaces de ganar el título de la NBA este año, presentados en orden alfabético.

Boston Celtics

Sí, incluso después de intercambiar a Jaylen Brown, los Celtics pueden ganar el campeonato de la NBA este año. El sorprendente blockbuster significó, sin duda, un descenso en el talento neto. Pero esta rotación todavía cuenta con un jugador All-NBA en Jayson Tatum, dos jugadores de rol estelares en Paul George y Derrick White, y un roster repleto de buenos a excelentes defensores, buenos a excelentes tiradores y reboteadores de élite.

Después de promediar 21.8 puntos, 10.0 rebotes y 5.3 asistencias por partido en su regreso tras un desgarro del tendón de Aquiles la temporada pasada, Tatum se ha ganado el beneficio de la duda respecto a si volverá a lucir como la superestrella que era antes de la lesión. Todo el proyecto está bajo la dirección de Joe Mazzulla y su experiencia como campeón. Boston cuenta con un equipo bien construido en una NBA donde la profundidad y el talento cohesionado son lo que manda.

Cleveland Cavaliers

Los recientes y espectaculares fracasos de Cleveland en los playoffs proyectan una larga sombra sobre lo que se ha convertido en un roster muy completo después de que Peyton Watson llegara al equipo mediante un intercambio durante la offseason. Los Cavaliers ahora cumplen con los requisitos que todo contendiente debe tener: un camino hacia una defensa de élite y anotadores confiables capaces de sumar puntos a voluntad en la media cancha.

Si todavía resulta difícil confiar en ellos, no te culpo. El historial de James Harden en los playoffs deja mucho que desear y el de Donovan Mitchell tampoco ha sido mucho mejor desde que llegó. Pero las garantías que ofrece este roster —y el potencial de que Evan Mobley finalmente dé ese salto ofensivo del que hemos hablado durante tanto tiempo— hacen de esta la mejor oportunidad de los Cavs de ganar un título desde que LeBron estaba en la ciudad.

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Denver Nuggets

Nikola Jokić es quizá el mejor jugador que hemos visto elevar el nivel de un equipo en una cancha de la NBA. Hace que todos sus compañeros sean mucho mejores, hasta un punto casi increíble. Por esa razón, es difícil descartar a los Nuggets como verdaderos contendientes incluso después de dos offseasons consecutivas de pérdida de talento tras su campeonato de 2023.

El quinteto titular de Denver sigue siendo bastante peligroso cuando está completamente saludable y la dupla Jokić-Jamal Murray es una canasta prácticamente segura cuando llegan los playoffs. Veremos si este año los constantes cambios en el grupo de suplentes dan frutos —quizá el tiro de media distancia de DeMar DeRozan finalmente mantenga a flote la ofensiva cuando las estrellas estén fuera de la cancha—, pero Jokić es una fuerza única que puede imponerse y conseguir victorias tanto en noches buenas como malas. A jugadores así nunca se les puede descartar de la conversación por el campeonato.

Los Angeles Lakers

Los Luka Lakers finalmente han llegado. Los Angeles pasó esta offseason construyendo una rotación ideal para potenciar las fortalezas de Dončić y, más importante para la conversación por el título, compensar sus debilidades.

Walker Kessler y Quentin Grimes le dan a la defensa un nivel base de juego más alto y son jugadores de rol perfectos para aprovechar la presión que Dončić genera sobre los rivales en ofensiva. JJ Redick mostró buenas habilidades como coach en los playoffs cuando su equipo arrasó con los Rockets y ganó una serie de primera ronda en seis partidos pese a no contar con talento estelar.

Por encima de todo, Dončić es un solucionador de problemas de élite que puede torturar a los equipos rivales en los momentos decisivos de la postemporada con el equipo adecuado a su alrededor. Los Lakers ahora son ese equipo, o están lo suficientemente cerca de serlo como para que la grandeza de Dončić pueda impulsar una carrera profunda si entra en ritmo.

New York Knicks

Los Knicks sí perdieron al importante jugador de banca Mitchell Robinson en la agencia libre este verano, pero por lo demás regresan todos los principales y secundarios contribuyentes que los llevaron a su primer campeonato en medio siglo.

El quinteto titular de élite de Brunson, Bridges, Anunoby, Hart y Towns debería volver a abrumar a los equipos con su versátil excelencia ofensiva y defensiva. Miles McBride y Landry Shamet ofrecerán muchos tiros desde la banca. La mano firme de Mike Brown estará siempre presente en la línea lateral.

New York podría bajar el ritmo durante la temporada regular después de la profunda carrera de playoffs del año pasado, pero en su mejor versión, este roster puede competir de tú a tú con cualquiera en la NBA.

Oklahoma City Thunder

Los Thunder combinan una defensa de élite que fuerza muchas pérdidas de balón con el mejor anotador en situaciones de uno contra uno de la liga para ganar partidos en grandes cantidades. ¡Y vaya que funciona!

Oklahoma City acumuló 64 victorias y se quedó a un partido de disputar unas segundas Finales consecutivas gracias al talento extraordinario del dos veces MVP Shai Gilgeous-Alexander, junto con un roster profundamente comprometido con la identidad defensiva del equipo, en gran medida sin contar con el alero All-NBA Jalen Williams, quien disputó 33 partidos en 2025-26.

El segundo apron obligó al GM Sam Presti a enviar a algunos jugadores a cambio únicamente de selecciones del Draft. Aun así, este sigue siendo un roster monstruoso, con talento de élite por toda la rotación. Los Thunder volverán a ser una máquina de victorias y su estilo ya demostró ser suficiente para ganar un campeonato.

Philadelphia 76ers

No hay duda de que los 76ers tienen el poder estelar necesario para ganarlo todo. La renovada rotación de Philadelphia todavía cuenta con el anotador de primer nivel Tyrese Maxey y el indiscutible —aunque poco confiable— Joel Embiid, además del prometedor novato VJ Edgecombe. Pero ahora esos tres se unen al alero Jaylen Brown, integrante del All-NBA First Team, y a LeBron James. Si todo sale bien, el quinteto dominará gracias a una habilidad y versatilidad abrumadoras.

¿Podría la defensa convertirse en un problema? Claro. ¿La declaración de LeBron sobre que no dejará a su familia para quedar eliminado en la segunda ronda podría regresar para atormentarlos? ¡Quizá! Pero el talento sigue mandando en la NBA y, si los Sixers logran descubrir cómo jugar juntos, su colección de talento estará por encima de todas las demás.

San Antonio Spurs

Los Spurs son la elección más popular para ser el último equipo en pie en junio —y, si no, al menos están entre las opciones de los expertos de NBA de Sports Illustrated—. No es difícil entender por qué.

Victor Wembanyama está en ascenso como un talento generacional y uno de los cinco mejores jugadores de la NBA, y todavía tiene mucho margen para mejorar. El grupo que lo rodea está repleto de talento y capacidad, desde el joven backcourt formado por Dylan Harper y Stephon Castle hasta veteranos como De’Aaron Fox y Tobias Harris.

Después de una exigente carrera en los playoffs que terminó con un duro golpe, la crítica más común que recibió este equipo el año pasado —la falta de experiencia— ya no es válida. No hay duda de que San Antonio tiene el talento estelar y la estructura necesarios para ganar un campeonato; la única pregunta es si está preparado para cumplir el objetivo después de desperdiciar cinco ventajas en cinco partidos de las Finales el pasado junio.

Toronto Raptors

¿Qué tanto crees que la defensa gana campeonatos? Si es el mantra sobre el que construyes tu filosofía deportiva, estos Raptors son para ti.

Toronto ha pasado años reuniendo un impresionante grupo de defensores aguerridos y sumamente atléticos que consideran una afrenta personal que cualquier rival anote puntos. La temporada pasada formaron una de las defensas más feroces de la NBA y, este año, Kawhi Leonard se unirá al grupo.

Será otro defensor de élite en el perímetro para acompañar a Scottie Barnes, y su capacidad para anotar será algo que los Raptors no han visto desde… bueno, la última vez que Leonard estuvo en la ciudad. Y aquello salió bastante bien.

Este equipo de Toronto no es tan versátil sobre el papel como el conjunto que ganó el campeonato en 2019, pero la defensa tiene la capacidad de ser tan buena que eso podría no importar.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/10/2026, traducido al español para SI México.