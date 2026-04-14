Play-In NBA 2026: Todo lo que necesitas saber de la fase de clasificación
La temporada regular terminó y la NBA entra en su fase más intensa. Esta semana arranca el Play-In Tournament 2026, el mini torneo que definirá los últimos cuatro equipos en completar el cuadro de playoffs. En el Este participan Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Charlotte Hornets y Miami Heat. En el Oeste, el turno es para Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers y Golden State Warriors. Ocho equipos, cuatro plazas y cero margen para el error.
El formato funciona así: el séptimo y el octavo de cada conferencia se enfrentan en un partido. El ganador entra directo a playoffs. El perdedor no queda eliminado sino que tiene una segunda oportunidad: espera al ganador del partido entre el noveno y el décimo, que también se enfrentan en un duelo de eliminación directa donde el perdedor cierra su temporada. Quien gane ese tercer partido obtiene el último boleto a playoffs. Quien pierda, se va a casa.
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En el Este, los Charlotte Hornets reciben al Miami Heat en un duelo de noveno contra décimo donde el perdedor queda eliminado de inmediato. El Heat no es un equipo cualquiera en este formato. La temporada pasada llegó como décimo sembrado, sobrevivió el Play-In y llegó hasta las Finales de la NBA. Miami sabe exactamente cómo se juega bajo esta presión, y Jaime Jaquez Jr. es uno de los protagonistas desde su banquillo. Los Hornets, por su parte, llegan con una de las mejores temporadas de la franquicia en la última década. En el Oeste, los Phoenix Suns reciben a los Portland Trail Blazers en el partido entre séptimo y octavo. El ganador enfrenta en primera ronda a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, el destino más temido del Oeste y el equipo que terminó la temporada regular con 62 victorias.
En el Este, los Philadelphia 76ers reciben a Orlando Magic en el duelo entre séptimo y octavo. Los 76ers llegan sin Joel Embiid por lesión y con Tyrese Maxey como única estrella disponible, mientras que Orlando tiene una de las defensas más sólidas de la conferencia con Paolo Banchero como referencia. El ganador enfrenta a los Boston Celtics en primera ronda, los favoritos al título del Este y uno de los equipos más completos de la liga. En el Oeste, los Los Angeles Clippers reciben a los Golden State Warriors de Stephen Curry en un duelo entre noveno y décimo donde el perdedor cierra la temporada. Ambos equipos se enfrentaron el domingo en la última jornada de la temporada regular con victoria de los Clippers 115-110, así que la revancha llega apenas 48 horas después con todo en juego.
Los partidos del Este arrancan a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México, y los del Oeste a las 8 de la noche. Los playoffs comienzan el sábado 18 de abril. El Play-In es solo el aperitivo, pero para ocho equipos cada posesión ya vale una temporada entera.