Tras un rol secundario, Lakers necesitan que LeBron James vuelva al frente
Hace cinco años, quizá. Hace diez, definitivamente. En distintos momentos de la carrera de LeBron James, su talento superlativo habría sido suficiente para sobreponerse a un par de lesiones. Incluso a lesiones importantes. ¿Recuerdan 2015? Los Cavaliers de James perdieron a Kevin Love en la primera ronda de los playoffs esa temporada. Aun así, Cleveland llegó a las Finales de la NBA. Luego Kyrie Irving se lesionó tras el Juego 1. Y aun así, James llevó a los Warriors hasta seis partidos.
¿Ahora? Incluso para uno de los más grandes de todos los tiempos, es demasiado.
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Los Lakers perdieron el martes ante Oklahoma City. Lo que fue un partido cerrado en el primer cuarto (34–27) se convirtió en una paliza para el medio tiempo y en un trámite antes de terminar el tercer cuarto. “Durante 18 minutos peleamos duro”, dijo el entrenador JJ Redick. El Thunder, con una rotación profunda—de verdad, pueden utilizar legítimamente a 12 jugadores—presentó a todas sus estrellas, encabezadas por el actual (y probablemente próximo) MVP Shai Gilgeous-Alexander, quien terminó el partido con un impresionante +32.
Un Los Angeles golpeado por las lesiones inició con Drew Timme y Jake LaRavia. Oklahoma City terminó arrasando con una victoria de 123–87.
James no jugó en ese partido. Una decisión inteligente. Los Lakers sabían que el Thunder saldría con todo. No solo porque Oklahoma City protege el primer lugar del Oeste—que técnicamente aún está en disputa—sino porque también existe un incentivo para empujar a L.A. más abajo en la clasificación. Mandar a los Lakers al cuarto puesto los colocaría como posible rival de segunda ronda. Y al mismo tiempo prepararía una batalla de segunda ronda entre San Antonio y Denver.
Pero Los Angeles tiene problemas más grandes que la posición en la tabla. Luka Doncic está fuera por el resto de la temporada regular. Austin Reaves, también. Doncic se encuentra en Europa buscando tratamientos que aceleren su recuperación de un tirón en el tendón de la corva. Reaves permanece en Estados Unidos esperando que el cuerpo médico de los Lakers pueda acelerar la recuperación de su distensión en el oblicuo izquierdo. Si los tiempos tradicionales de recuperación sirven como referencia, ninguno estaría listo para el inicio de los playoffs.
Eso es un problema para L.A.
Un gran problema.
“Nuestra misión no ha cambiado”, dijo Redick el fin de semana. Está bien. La capacidad para lograrla sí. El partido del domingo ante Dallas ofreció un vistazo al futuro inmediato de Los Angeles. Ante unos Mavericks que no tienen nada en juego, los Lakers permitieron 134 puntos. Cooper Flagg anotó 45. Permitieron que Dallas lanzara 52% de campo y 44% desde la línea de tres puntos.
James hizo lo que pudo. Llamó a las lesiones de Doncic y Reaves “un golpe al corazón”. Después de pasar semanas adaptándose a su papel como tercera opción ofensiva—James promedia mínimos de carrera en anotación y uso—el 22 veces All-Star fue obligado nuevamente a asumir un rol protagónico. Anotó 30 puntos en 39 minutos. Añadió nueve rebotes y 15 asistencias. Sus 117 toques de balón fueron la mayor cantidad en un partido desde 2021. Y no fue suficiente para vencer a un equipo más interesado en perder que en ganar.
Para los Lakers, es devastador. Habían ganado 16 de sus últimos 18 partidos antes del encuentro del jueves pasado contra Oklahoma City. Doncic estaba jugando a nivel de MVP. Reaves estaba rindiendo muy bien a su lado. James había aceptado su rol. Deandre Ayton también. La defensa había mejorado significativamente. Parecían un equipo capaz de complicar a cualquiera de los dos primeros sembrados del Oeste. Ahora es difícil ver un camino para llegar hasta ellos.
La derrota del martes ante el Thunder fue fea. En el segundo cuarto, Redick pidió un tiempo muerto para sacar a Jarred Vanderbilt. Durante la pausa, Vanderbilt le reclamó al entrenador mientras este dibujaba una jugada. Redick restó importancia al incidente (“No es nada personal”, dijo), pero está claro que está buscando respuestas. Antes en el partido, Redick también envió a la banca a Rui Hachimura apenas unos minutos después de iniciado el juego.
“Tenemos que encontrar nueve jugadores que estén completamente comprometidos con pelear, dispuestos a salir y hacer lo que sea necesario por el equipo”, dijo Redick. “Vamos a encontrar a esos nueve. Estos próximos tres partidos son una gran oportunidad para identificarlos”.
Para los Lakers, esta ola de lesiones en el peor momento posible es un golpe doble. No solo los saca de la pelea esta temporada, también priva a la directiva de información valiosa mientras toman decisiones para el próximo año. Los Angeles tiene decisiones importantes que tomar este verano. Reaves y James pueden convertirse en agentes libres. Renovar a Reaves con un contrato máximo parece una decisión obvia. La química entre Reaves y Doncic, dentro y fuera de la cancha, ha sido excelente. Y si los Lakers no le ofrecen un gran contrato, alguien más lo hará.
Con James la situación es más complicada. A sus 41 años, sigue jugando a gran nivel. Y su disposición a ceder protagonismo en los últimos dos meses fue clave para el resurgimiento del equipo. Sin duda, los dirigentes de los Lakers querían comprobar si el éxito en temporada regular con su trío estelar podía replicarse en los playoffs.
Ahora nunca lo sabremos.Tal vez Doncic conozca a algún científico loco capaz de acelerar la recuperación de un tirón muscular. Tal vez Reaves logre volver antes de lo previsto de su lesión en el oblicuo. Y tal vez Houston, el probable rival de primera ronda de los Lakers, tenga suficientes fallas para que Los Angeles pueda sorprender.
“Mi preparación no cambia”, dijo Redick. “Mi mensaje sí cambia a lo largo de la temporada, pero se trata de llevar al equipo al punto correcto para competir, jugar un partido de baloncesto, hacer los ajustes necesarios y encontrar a los jugadores que puedan hacerlo esa noche”.
Y quizá James aún tenga lo suficiente para guiarlos. Durante dos décadas, LeBron ha desafiado incluso las expectativas más altas. Ha llevado 10 equipos a las Finales de la NBA. Ha ganado cuatro. Ha realizado auténticos actos de magia a lo largo de su carrera. Pero llevar a estos Lakers diezmados a través de los playoffs sería, quizá, el mayor truco de todos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/04/2026, traducido al español para SI México.