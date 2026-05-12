Por qué Joel Embiid considera que la temporada de los 76ers fue un éxito, a pesar de la barrida de los Knicks
La décima temporada de Joel Embiid en la NBA terminó el domingo con una barrida a manos de los Knicks en las semifinales de la Conferencia Este. Es la sexta vez que los 76ers llegan a la segunda ronda con Embiid en el roster, pero Philadelphia todavía no logra superar ese obstáculo y no alcanza unas finales de conferencia desde 2001.
Es otra eliminación decepcionante, aunque estos Sixers ni siquiera se suponía que debían estar aquí. Embiid jugó apenas 38 partidos de temporada regular y Paul George cumplió una suspensión de 25 encuentros, pero el joven backcourt de Tyrese Maxey y V.J. Edgecombe impresionó para mantener al equipo en la pelea por la postemporada. Los Sixers tuvieron que pasar por el play-in, pero consiguieron el séptimo sembrado y completaron una remontada tras ir abajo 3–1 en la primera ronda para eliminar a los Celtics, segundos sembrados y candidatos al título.
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Lo que siguió fue una rápida eliminación ante unos Knicks que atraviesan un momento histórico. New York simplemente superó por completo a Philadelphia, pero para Embiid, aun así considera su temporada como un éxito mientras reflexionaba inmediatamente después de la derrota por paliza de 144–114 en el Juego 4 del domingo.
“Sé que perdimos y sé que esa no es la mentalidad correcta que se debe tener, pero para mí esto fue un éxito”, dijo Embiid a los reporteros tras el partido, vía ESPN. “Llegué a este año sin saber dónde iba a estar, cuánto tiempo iba a jugar. Incluso si iba a jugar, por cómo estaba la rodilla en los últimos dos años, y llegué esperando lo mejor.
“Siento que estamos en una posición en la que resolvimos el tema de la rodilla, ya no ha sido un problema.”
“Sé que perdimos. ... Pero para mí, esto fue un éxito.”
Un vistazo a los problemas físicos de Joel Embiid esta temporada
Embiid apareció en 38 partidos de temporada regular esta campaña, principalmente ausente debido al manejo de su lesión en la rodilla izquierda. Comenzó la temporada con restricción de minutos y fue descartado en partidos consecutivos. Después de estar mayormente disponible en diciembre y enero, se perdió una racha de cinco juegos en febrero debido a molestias en la espinilla que experimentó mientras participaba en su programa de manejo de la lesión de rodilla.
En marzo, se perdió 13 partidos debido a una distensión en el oblicuo derecho y luego jugó cinco de siete encuentros antes de que su temporada regular terminara debido a una cirugía de apéndice de emergencia. Regresó en el Juego 4 de la primera ronda ante los Celtics y estuvo activo salvo por una sorpresiva ausencia durante el Juego 2 contra los Knicks debido a un esguince de tobillo derecho y molestias en la cadera derecha. Una larga lista de lesiones, pero las 38 apariciones de Embiid en temporada regular este año representan una mejora respecto a los 19 partidos que disputó el año pasado debido a los persistentes problemas en su rodilla izquierda.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/05/2026, traducido al español para SI México.