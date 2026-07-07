Por qué LeBron James decidió dejar a los Lakers en la agencia libre
El próximo destino de LeBron James es la gran pieza que aún falta por caer en un frenético receso de temporada de la NBA. Antes de que comenzara el periodo de negociaciones de la agencia libre de la liga, informó a los Lakers que regresaría la próxima temporada para disputar su año número 24 en la NBA, pero que planeaba hacerlo con otro equipo.
Con ello terminó una etapa de ocho años de James con los Lakers, en la que conquistó un título de la NBA, rompió numerosos récords e incluso cumplió el sueño de jugar junto a su hijo, Bronny. Tras su histórica temporada número 23 en la NBA, estaba previsto que se convirtiera en agente libre sin restricciones, lo que dejaba tres opciones sobre la mesa: negociar un nuevo contrato con Los Ángeles, firmar con otro equipo en la agencia libre o retirarse definitivamente.
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Con la decisión de James de buscar un nuevo equipo para su temporada número 24, todas las miradas se han dirigido a los posibles pretendientes del máximo anotador en la historia de la NBA.
¿Cómo puede James estar en medio del proceso de agencia libre más abierto de toda su carrera y, al mismo tiempo, tener completamente claro que no quiere permanecer con los Lakers? Con su residencia principal en Los Ángeles y su hijo aún en el equipo, la suposición detrás de la salida de LeBron era que quería competir por otro campeonato en el ocaso de su legendaria carrera.
Tal vez no creía que los Lakers estuvieran en posición de hacerlo. Incluso con Luka Dončić en el roster y la extensión de contrato de Austin Reaves, competir con las potencias de la Conferencia Oeste como Oklahoma City y San Antonio luce como una misión cuesta arriba. O quizá influyó el ajuste de su rol la temporada pasada, cuando tuvo que alternar entre ser la tercera opción detrás de Dončić y Reaves, y volver a asumir el papel de estrella de Los Ángeles en los playoffs tras las lesiones de ambos bases.
Por qué LeBron James decidió dejar a los Lakers
De acuerdo con Ramona Shelburne, de ESPN, James habría estado dispuesto a aceptar una reducción de salario respecto a los 52.6 millones de dólares que ganó la temporada pasada, siempre y cuando los Lakers le hubieran explicado cómo planeaban redistribuir ese dinero. La franquicia nunca le informó a James cómo pensaba utilizar ese espacio salarial, por lo que el jugador nunca se puso a disposición para reunirse con el equipo.
Los Lakers llamaron al agente y socio de negocios de toda la vida de James, Rich Paul, cuando los equipos pudieron comenzar a negociar con sus propios agentes libres para intentar programar una reunión, pero como LeBron ya había tomado su decisión en ese momento, no había necesidad de hacerlo. Durante ese mismo periodo, Los Ángeles firmó con Reaves una extensión máxima de cuatro años y 185 millones de dólares para mantenerlo en el equipo, lo que dejaba a James ante dos caminos: aceptar un contrato favorable para la franquicia para que Rob Pelinka pudiera seguir reforzando el roster o marcharse a otro destino.
Según los reportes, LeBron nunca fue informado sobre los planes de los Lakers para la plantilla en caso de que aceptara un descuento considerable en su salario. Era evidente que el equipo necesitaba un jugador capaz de finalizar cerca del aro y ser socio de Dončić en el pick-and-roll, algo que la franquicia confirmó con su agresivo movimiento para adquirir al pívot de Jazz, Walker Kessler, después de que James tomara su decisión. Los Lakers también utilizaron el excedente salarial para incorporar a Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton y Quentin Grimes.
Los Ángeles tendrá un roster renovado alrededor de Dončić y Reaves: junto con James, Marcus Smart, Rui Hachimura, Luke Kennard, Deandre Ayton y Jaxson Hayes también se marcharán a otros equipos. Cuando Dončić llegó mediante el sorprendente traspaso con los Mavericks en febrero de 2025, se convirtió en el rostro de la franquicia y desde entonces la plantilla ha sido completamente reconfigurada para ajustarse a sus necesidades.
De acuerdo con ESPN, Rich Paul aseguró que James ya estaba completamente decidido a dejar a los Lakers cuando la franquicia se comunicó con él, un cambio importante respecto a unas semanas antes, cuando LeBron le había dicho que estaba "80%" seguro de jugar otra temporada con Los Ángeles. Shelburne informó que Paul no presionó a su cliente para conocer las razones de su decisión, aunque supone que hubo un par de factores determinantes. Uno fue el reciente viaje de James para celebrar junto a sus excompañeros el campeonato que los Cavaliers conquistaron en 2016, lo que le recordó lo que significa competir por un título; el otro fue el giro de los Lakers hacia un proyecto construido alrededor de Dončić. Eso no necesariamente representaba un problema, pero obligaba al equipo a utilizar el espacio que antes estaba destinado al salario de James para rodear a Dončić de piezas complementarias, convirtiendo a LeBron en una prioridad menor.
¿A dónde podría ir James ahora?
Según los reportes, LeBron se está tomando su tiempo para analizar a los distintos interesados. Los principales candidatos parecen ser un regreso a Cleveland, reunirse con Giannis Antetokounmpo en Miami para una segunda etapa con el Heat, o unirse a Steph Curry, Draymond Green y Steve Kerr con los Warriors. También existen otros destinos que tienen sentido desde el punto de vista deportivo: los Timberwolves tienen un hueco en la posición de alero y podrían utilizar a James para buscar el primer campeonato en la historia de la franquicia junto a Anthony Edwards, LaMelo Ball y Rudy Gobert. También aparecen los Nuggets, dirigidos por Josh Kroenke —amigo de LeBron y miembro de la familia propietaria del equipo— y que cuentan con Nikola Jokić, considerado por muchos el mejor jugador del mundo.
En su podcast Game Over, junto a Max Kellerman, el viernes pasado, Rich Paul explicó que tenía anotados en un pizarrón varios equipos con posibilidades de firmar a su cliente. James ya no es el mejor jugador del mundo, pero todavía tiene mucho que ofrecer dentro de la cancha; quizá ya no pueda ser la primera opción de un contendiente al campeonato, pero sigue teniendo el nivel suficiente para desempeñarse como una excelente tercera opción o una sólida segunda opción.
La prioridad es ganar antes que el dinero y, según Dave McMenamin, de ESPN, Paul ha sostenido algún tipo de diálogo con 27 de las 30 franquicias de la NBA. Ahora sólo queda esperar la decisión de James, quien analiza numerosos factores antes de elegir su próximo destino. Pero si hay algo seguro, es que parece convencido de que su etapa con los Lakers ya había llegado a su fin.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/07/2026, traducido al español para SI México.