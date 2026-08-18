Por qué el traspaso de Dennis Schröder a los Hornets es más importante de lo que parece
Mientras la temporada baja de la NBA llega a su fin, los Cavaliers concretaron el viernes un movimiento que podría ayudar al equipo a mejorar aún más su roster, después de que LeBron James rechazara a su equipo de la ciudad donde nació para unirse a los 76ers.
De acuerdo con Shams Charania, de ESPN, Cleveland envió al guardia Dennis Schröder y dinero en efectivo a los Hornets a cambio de otro base, Tre Mann. Schröder llegó a los Cavs en la fecha límite de cambios de la temporada pasada, antes de que Cleveland emprendiera su camino hacia las Finales de la Conferencia Este. Ahora, el veterano guardia llega a su sexto equipo en tres años y se une a un conjunto de Charlotte que apostó por Coby White en el backcourt después de enviar a LaMelo Ball a los Timberwolves.
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Después de que los Cavs fueran barridos por los eventuales campeones, los Knicks, en las Finales de la Conferencia Este, James Harden, una de las principales adquisiciones de Cleveland en la fecha límite de cambios, rechazó su opción de jugador para la próxima temporada con el objetivo de ayudar al equipo en su intento por contratar a James. Harden continúa como agente libre después de que el máximo anotador en la historia de la NBA eligiera Philadelphia, pero la expectativa sigue siendo que el veterano permanezca en Cleveland con un nuevo contrato.
La Conferencia Este también mejoró fuera de Philadelphia. El Heat adquirió a Giannis Antetokounmpo, Tyrese Haliburton regresará con los Pacers y Kawhi Leonard está cerca de reencontrarse con Toronto, a la espera de que concluya una investigación de la liga que sigue pendiente. Aunque Cleveland todavía cuenta con Donovan Mitchell y Jarrett Allen —además de Harden, presumiblemente—, su temporada baja ha quedado por debajo de las expectativas. Los Cavs perdieron a Dean Wade, quien se fue a los Sixers, y a Keon Ellis, quien firmó con los Nets, durante la agencia libre. La franquicia incorporó a Mario Hezonja, pero la situación sin resolver de Harden y el intento fallido por contratar a James, en medio de un Este que de repente luce mucho más competitivo, ponen en duda la posición de Cleveland.
Sin embargo, con varias preguntas todavía sin respuesta alrededor de la liga, Cleveland se ha mantenido como un pretendiente constante por agentes libres restringidos en negociaciones estancadas y otros jugadores de impacto disponibles. Aunque el intercambio por Schröder del viernes pareció un movimiento menor sobre el papel, podría ayudar a los Cavs a mejorar significativamente desde la próxima temporada.
Lo que podría significar el intercambio de Dennis Schröder para los Cavaliers
Dennis Schröder firmó un contrato de tres años y $44.4 millones con los Kings durante la pasada temporada baja. Cleveland asumió ese contrato en la fecha límite de cambios, por lo que el veterano guardia está programado para recibir $14.8 millones durante la próxima temporada y $15.5 millones en 2027-28.
El contrato de Tre Mann es mucho más accesible: $8 millones para la próxima temporada, con una opción de equipo por otros $8 millones que los Cavs deberán decidir dentro de un año. Cleveland puede eliminar el salario de Mann de sus libros la próxima temporada si la franquicia decide prescindir de él para ganar flexibilidad salarial. Para la campaña que está por comenzar, además, los Cavs ahorraron $6.8 millones en su nómina respecto al salario de Schröder.
De acuerdo con Bobby Marks, especialista en las oficinas de los equipos para ESPN, el movimiento dejó a Cleveland $32 millones por debajo del primer apron y $44 millones por debajo del segundo, sin considerar un posible contrato para James Harden. Después del intercambio del viernes, Charania informó que los Cavs mantienen comunicación constante con el entorno de Harden para negociar un nuevo contrato, mientras el equipo persigue con fuerza a dos objetivos principales: Peyton Watson y Jonathan Kuminga. Watson es agente libre restringido, lo que permite a los Nuggets igualar cualquier oferta que firme con otro equipo. Sin embargo, debido a la complicada situación financiera de Denver, la franquicia podría buscar un sign-and-trade que le permita recibir activos a cambio de Watson.
Kuminga es agente libre sin restricciones esta temporada baja. Tiene libertad para firmar con cualquier equipo, pero está interesado en un contrato importante a largo plazo que quizá no esté disponible para él. Una separación complicada de los Warriors y los problemas de salud que tuvo con los Hawks —que lo adquirieron en la fecha límite de cambios de la temporada pasada— influyen en el mercado de Kuminga. Con la temporada baja llegando a su fin, la opción más probable parece ser un contrato de un año para demostrar su valor.
Cleveland podría ofrecerle precisamente eso gracias al margen adicional que obtuvo después de ahorrar $6.8 millones al enviar a Schröder a Charlotte. El pequeño intercambio fue, sin duda, una operación que prepara el terreno para otro movimiento. Harden parece formar parte de los planes de los Cavs, como asumimos durante toda la temporada baja; ahora solo queda esperar para ver qué más tiene preparado el presidente de operaciones del equipo, Koby Altman.
Max Strus es otro candidato a ser traspasado por Cleveland, ya que su contrato expira al finalizar la próxima temporada y representa $16.7 millones. Su salida abriría todavía más espacio para que los Cavs intenten incorporar a Watson y/o Kuminga y completar su roster.
Por qué los Hornets adquirieron a Dennis Schröder
Del otro lado del intercambio, los Hornets buscaban profundidad en la posición de guardia después de que la franquicia decidiera separarse de LaMelo Ball y Miles Bridges para construir alrededor de un núcleo conformado por Brandon Miller y Kon Knueppel. Charlotte reforzó su profundidad al adquirir a Naz Reid, Grayson Allen y Royce O’Neale mediante los intercambios de Ball y Bridges.
Coby White renovó con un contrato de tres años y $74 millones para convertirse en el base titular de los Hornets. Después de White, Charlotte seleccionó al guardia de Texas Tech Christian Anderson con la selección número 18 del Draft. Antes del intercambio del viernes, White, Mann y Anderson eran los verdaderos bases del roster. La llegada de Schröder supone una mejora respecto a Mann y le da a Charlotte un guardia suplente de alto nivel detrás de White, lo que también permite que Anderson tenga más margen para adaptarse al siguiente nivel con apenas 20 años.
Mientras Charlotte intenta competir por un lugar en los playoffs después de haber protagonizado su mejor temporada en años recientes, contar con profundidad en la posición de guardia desde la banca resulta fundamental. Schröder responde a esa necesidad, aunque llegue con un precio considerablemente más alto.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/08/2026, traducido al español para SI México.