Por qué lo único positivo de los Lakers tras la derrota en el Juego 1 en realidad es una mala señal
No hubo muchas cosas positivas que rescatar de la derrota de los Lakers ante el Thunder en el Juego 1. En la caída de Los Ángeles por 108–90 frente a Oklahoma City, Austin Reaves tiró apenas 3 de 16 de campo; sus compañeros del perímetro, Marcus Smart y Luke Kennard, combinaron apenas cinco canastas. Chet Holmgren dominó la pintura con 24 puntos y 12 rebotes, superando claramente a Deandre Ayton, quien venía de su mejor tramo de partidos desde que llegó a los Lakers. LeBron James hizo lo que pudo y terminó con 27 puntos, pero aun así los angelinos quedaron abajo 1–0 frente a los campeones defensores.
Todo esto sirvió como confirmación de que Los Ángeles difícilmente puede competir en esta serie sin Luka Dončić, algo que incluso el propio James señaló. Pero para algunos hubo un aspecto genuinamente positivo que podría alimentar la esperanza de los Lakers: la gran actuación defensiva sobre Shai Gilgeous-Alexander.
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El actual MVP es uno de los mejores anotadores de la NBA y probablemente el más consistente; este año rompió un récord de Wilt Chamberlain por la mayor cantidad de partidos consecutivos de temporada regular con al menos 20 puntos. Pero el coach JJ Redick diseñó un esquema defensivo brillante para contenerlo en el Juego 1. Gilgeous-Alexander nunca se sintió cómodo, ya que los Lakers enviaron dobles marcas constantes y lo rodearon cada vez que atacó la pintura. Eso lo hizo lucir indeciso y dubitativo. Además, no hubo canastas fáciles, porque la defensiva angelina se comprometió totalmente a mantener siempre un hombre pegado a él sin importar quién fuera.
El esquema fue ejecutado de manera sobresaliente y funcionó prácticamente a la perfección. SGA terminó con apenas 18 puntos en 8 de 15 tiros de campo y sólo visitó la línea dos veces para sumar tres tiros libres. Los Lakers lograron mantenerse muy cerca de él mientras evitaban caer en las faltas exageradas que el base suele provocar, una combinación muy complicada pero extremadamente efectiva cuando se ejecuta correctamente.
Los Ángeles logró frenarlo a un nivel que no habíamos visto literalmente en casi un año. La última vez que Gilgeous-Alexander no anotó al menos 20 puntos fue el 24 de mayo de 2025 contra los Timberwolves en las Finales del Oeste, cuando terminó con 14 unidades. Desde entonces, en cada juego —desde las Finales hasta la primera ronda de los playoffs de 2026— había llegado como mínimo a 20 puntos.
Esa estadística debería sorprendernos por la legendaria consistencia del canadiense. Pero también ha sido utilizada como motivo de optimismo para los Lakers. Sí, perdieron por 18, pero lograron limitar a SGA como ninguna otra defensa lo había hecho en 12 meses. ¿No debería ser eso algo positivo para Los Ángeles, incluso enfrentando enormes probabilidades sin Dončić?
No. En realidad es una mala señal para las posibilidades de los Lakers en esta serie.
La lógica no es complicada: SGA anotó apenas 18 puntos y aun así el Thunder ganó con comodidad.
Holmgren lideró a OKC con 24 puntos y otros ocho jugadores del Thunder anotaron en el partido. Tampoco hubo nada particularmente extraño en esas actuaciones. Holmgren consiguió casi todos sus puntos dentro del arco sin demasiada resistencia. Ajay Mitchell aportó 18 puntos como quinto titular ante la ausencia de Jalen Williams, algo muy similar a lo que ya había mostrado esta temporada como titular. La única “anomalía” quizá fue Jared McCain encestando 4 de 5 triples, aunque varios de esos tiros llegaron cuando el juego ya estaba definido.
En otras palabras: lo que vimos de Oklahoma City el martes por la noche parece repetible y sostenible. Pero mantener a SGA por debajo de 20 puntos no entra en esa categoría. La defensa sobre el MVP fue de alto nivel y lo forzó a cometer errores poco habituales, lo cual habla muy bien del esquema. Pero también hubo tiros que simplemente falló.
En el primer cuarto, SGA se resbaló atacando el aro cuando tenía el camino totalmente libre, generando una jugada digna de una comedia física. Después falló dos tiros sencillos en el tercer periodo que normalmente convertiría nueve de cada diez veces. Y en el último cuarto erró tres jumpers en apenas 45 segundos, todos con suficiente espacio creado gracias a su clásico stepback; simplemente no entraron. Si el objetivo era impedir que Gilgeous-Alexander llegara a sus spots favoritos, entonces los Lakers no lo consiguieron, aunque el resultado final terminara beneficiándolos en ese aspecto.
Eso es algo que el propio Redick pareció reconocer al día siguiente de la derrota.
“Creo que hubo cosas que hicimos bien en algunas coberturas sobre Shai”, dijo Redick ante los medios el miércoles. “Pero también hubo situaciones dentro de eso que no ejecutamos bien y para las que necesitamos darles mayor claridad a nuestros jugadores”.
Pensar que esto es una señal positiva para los Lakers implica creer que la defensa realmente logró neutralizar a SGA, y no simplemente que lo obligaron a tener una mala noche. Hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Y si solamente fue una noche desacertada, como parece indicar el video, entonces es razonable esperar que Gilgeous-Alexander responda de manera explosiva, considerando lo que mostró durante la temporada regular.
El candidato al MVP nunca bajó de 20 puntos en 68 partidos con Oklahoma City este año. Pero sí terminó exactamente con 20 en cinco ocasiones, incluida la última jornada de la temporada. Y después de cada uno de esos cuatro partidos previos en los que fue contenido, promedió 36.6 puntos en el siguiente encuentro. Cada vez que alguien logró frenarlo, respondió inmediatamente.
Eso debería poner muy nerviosos a los Lakers. Su defensa fue buena, pero no perfecta. Basándonos en el historial anotador de Gilgeous-Alexander, el Juego 1 podría ser lo mejor que consiga Los Ángeles defensivamente en toda la serie. Y considerando que eso aun así terminó en una derrota de doble dígito… es fácil entender por qué habría que ser cautelosos antes de considerar la limitada producción de SGA como una gran victoria para los de púrpura y oro.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/05/2026, traducido al español para SI México.