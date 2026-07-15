¿Por qué los Warriors tendrían una ventaja única en la carrera por fichar a LeBron James?
Mientras que, en gran medida, la agencia libre de la NBA ya llegó a su fin, el nombre más importante del mercado sigue sin equipo. Debido a la actual estructura del tope salarial, los equipos son mucho menos propensos a ofrecer contratos multimillonarios a agentes libres, por lo que la mayoría de los jugadores cambian de franquicia mediante traspasos antes de llegar al mercado abierto. Sin embargo, LeBron James continúa como agente libre sin restricciones, con la posibilidad de firmar con cualquier equipo que tenga espacio salarial o que logre convencerlo de aceptar un contrato de excepción de nivel medio o el salario mínimo para veteranos.
El mercado para James ha comenzado a tomar forma. En una entrevista para NBA Today, el periodista de ESPN Shams Charania señaló a cinco franquicias como las principales candidatas para hacerse con el exalero de los Lakers: Cavaliers, Heat, Warriors, 76ers y Timberwolves. Todas ellas han sido vinculadas con James desde que decidió dejar Los Ángeles.
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Algunos de esos destinos tienen una lógica evidente. LeBron ganó campeonatos tanto en Cleveland como en Miami, y ambas franquicias están construyendo planteles para pelear por el título en la temporada 2026-27. Por su parte, 76ers y Timberwolves también apuntan alto tras incorporar a Jaylen Brown y LaMelo Ball, respectivamente.
Y luego están los Warriors, una franquicia con la que James protagonizó algunas de las rivalidades más memorables de su carrera durante su segunda etapa con los Cavaliers, pero con la que también mantiene vínculos muy cercanos.
Cleveland —o, más precisamente, la cercana ciudad de Akron— siempre será el hogar de LeBron. Miami fue el lugar donde conquistó sus dos primeros campeonatos y donde comenzó a construir el legado que hoy lo coloca en la conversación por el título del mejor jugador de todos los tiempos. Mientras tanto, Philadelphia y Minnesota podrían ofrecerle un techo competitivo más alto y, quizá, la mejor oportunidad para conquistar un quinto campeonato.
Sin embargo, James ha adoptado un papel bastante pasivo durante su agencia libre, dejando que Rich Paul se encargue de la mayoría de las conversaciones con los equipos.
Con una excepción: Golden State.
La estrecha relación que LeBron mantiene con Draymond Green le otorga a los Warriors una ventaja muy interesante en la mayor batalla que aún queda por resolverse en esta agencia libre.
Según ESPN, Draymond Green y Steph Curry tienen una ventaja para contactar directamente a LeBron James
De acuerdo con Anthony Slater, de ESPN, la capacidad que tienen Draymond Green y Stephen Curry para comunicarse directamente con LeBron James representa una ventaja que pocos equipos pueden igualar.
Durante una aparición en SportsCenter el lunes, Slater explicó por qué los Warriors parten con cierta ventaja sobre el resto de los pretendientes. Además de la estrecha amistad entre Green y James, el reportero reveló que Curry le comentó recientemente, durante una entrevista en la zona de Lake Tahoe, que también ha estado en contacto con LeBron.
"Draymond Green le está haciendo su propuesta a LeBron James mientras están de vacaciones", dijo Slater. "Y el otro día estuve en Tahoe y Steph Curry me dijo que ha estado en contacto con él. No mucha gente puede comunicarse directamente con LeBron durante este proceso, pero los jugadores de los Warriors sí pueden. Y una de las partes más interesantes del discurso de Steph fue el carácter histórico que tendría una posible unión entre ambos.
"Sería la temporada 18 para Steph y la 24 para LeBron, después de todas las batallas que han protagonizado. Steph dijo que podría convertirse en una de las historias más singulares en la historia de la NBA si terminan jugando juntos".
Curry ha sido muy claro sobre su deseo de compartir equipo con James.
"La propuesta es: ¿Quieres jugar buen basquetbol y estar rodeado de gente que sabe jugar este deporte? Elevar nuestro nivel, nuestra competitividad", dijo Curry la semana pasada. "Además, en el Área de la Bahía hay muy buenos campos de golf.
"Somos una organización que ya ha estado ahí. Él lo sabe. Eso prácticamente se explica por sí solo. Al final, todo depende de dónde crea que encaja. Esa decisión es únicamente suya".
Slater también mencionó la reciente contratación de Frank Vogel por parte de Golden State, entrenador que conquistó el campeonato con James en los Lakers en 2020, aunque restó importancia a la idea de que ese movimiento estuviera directamente relacionado con el intento de fichar al veterano alero.
Green explicó cómo fue su propuesta a LeBron
En un episodio reciente de su podcast, Draymond Green habló sobre la conversación que sostuvo con James.
Después de mostrar su molestia porque Shams Charania informara sobre el encuentro entre ambos durante sus vacaciones —al considerar que no era noticia debido a la amistad que mantienen desde hace años—, Green reveló que sí aprovechó la ocasión para intentar convencerlo.
"Habría sido un error de mi parte no aprovechar la oportunidad para hacerle mi propuesta. Estaría loco si pasamos varios días juntos y en ningún momento le digo: 'Oye, tenemos que hablar. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer?'. Así que sí, claro que lo hice. Y claro que la propuesta fue muy buena. Creo que soy bastante bueno en eso... Con las cosas que le dije, definitivamente lo hice pensar un poco más.
"No creo que haya tomado una decisión todavía, pero si ya la hubiera tomado, creo que mi propuesta al menos lo haría pensarlo dos veces".
Green dejó claro que el viaje giró principalmente en torno a su amistad y al golf, y no exclusivamente al intento de reclutar a James para los Warriors. Sin embargo, reconoció que tuvo la oportunidad de plantearle la idea y decidió aprovecharla, aunque admitió que no sabe si finalmente eso terminará influyendo en la decisión del cuatro veces campeón de la NBA.
Green también es agente libre tras rechazar su opción de jugador, una decisión que podría ayudar a los Warriors a fichar a LeBron
Al comenzar la temporada baja, se esperaba que Draymond Green ejerciera su opción de jugador por 27.7 millones de dólares para continuar con los Warriors durante la campaña 2026-27. Sin embargo, decidió rechazarla, convirtiéndose técnicamente en otro de los agentes libres más importantes del mercado.
Eso sí, todo lo que Green ha dicho y hecho durante este verano apunta a que su regreso a Golden State es prácticamente un hecho. De hecho, poco después de conocerse su decisión, diversos reportes señalaron que el movimiento tenía como objetivo facilitar la posible llegada de LeBron James y, quizá, incluso del ala-pívot de los Wizards, Anthony Davis.
Hasta ahora ha habido muy pocos avances respecto a Davis, y Washington parece poco dispuesto a desprenderse de él, ya que la franquicia pretende competir de inmediato tras seleccionar con la primera elección del Draft a AJ Dybantsa. Aun así, la decisión de Green brinda a los Warriors mayor flexibilidad en la conformación de su plantilla mientras intentan convencer a James.
Sobre el papel, resulta complicado imaginar que unos Warriors ya veteranos puedan convertirse en un auténtico aspirante al campeonato de la misma manera que podrían hacerlo equipos como Cavaliers, Timberwolves o 76ers con LeBron en sus filas. Sin embargo, el entorno de James insiste en que esta decisión no gira en torno al dinero, y tampoco parece tratarse únicamente de perseguir un nuevo anillo.
Más bien, el objetivo sería encontrar una situación integral en la que LeBron pueda disfrutar la recta final de su carrera.
Y, bajo esa perspectiva, vivir en el Área de la Bahía, compartir equipo con algunos de sus mejores amigos dentro de la liga y seguir persiguiendo hitos históricos representa una opción con un atractivo muy importante.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.