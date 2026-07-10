Stephen Curry habla sobre la posibilidad de que LeBron James llegue a los Warriors
LeBron James sigue siendo el agente libre más importante disponible, ocho días después de anunciar que jugará su temporada número 24 en la NBA, pero fuera de Los Angeles Lakers.
Hasta el momento no existe un favorito claro para ficharlo. En un principio, Warriors, Cavaliers y Heat aparecieron como los principales candidatos por distintas razones. Golden State llamó especialmente la atención después de la gran actuación conjunta de James y Stephen Curry durante los Juegos Olímpicos de París 2024.
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La química que mostraron en la cancha, la amistad de LeBron con Draymond Green, el respeto que siente por Steve Kerr y la cercanía de San Francisco con su residencia en Los Ángeles convierten a los Warriors en un destino lógico.
El miércoles, la máxima figura de Golden State dio su respaldo público a esa posibilidad.
Durante su participación en el tradicional torneo de golf de celebridades en Edgewood Tahoe, en Nevada, Curry fue cuestionado por primera vez sobre la posibilidad de compartir equipo con LeBron la próxima temporada. Primero respondió con humor, diciendo que le interesaba jugar golf con "The King", antes de dejar clara su postura.
"Obviamente nos encantaría jugar juntos", afirmó Curry. "Ojalá suceda. Pero él se ha ganado el derecho de tomarse el tiempo que necesite para tomar esa decisión".
No sorprende que Curry esté dispuesto a recibir a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sin embargo, que la principal figura de la franquicia haga un respaldo público representa un mensaje importante. Se trata, en esencia, de un reclutamiento oficial, además de una señal de que no tendría ningún problema en compartir protagonismo con el único jugador en activo cuya carrera suele ser considerada incluso por encima de la suya.
Un escenario complicado
Aun así, concretar la operación no será sencillo.
Los reportes más recientes indican que Golden State no es optimista sobre sus posibilidades de fichar a James, a menos que se concrete un intercambio por Anthony Davis, una opción que actualmente parece poco probable.
Mientras tanto, Cleveland ganó fuerza como candidato después de que LeBron viajara a Ohio para convivir con el equipo de basquetbol de su antigua preparatoria. Además, el martes por la noche, Shams Charania, de ESPN, informó que James está "considerando seriamente" la propuesta de los Philadelphia 76ers, que ahora también aparecen entre los principales aspirantes junto con Cavaliers y Heat.
La ilusión sigue viva
A pesar de ello, mientras Curry siga impulsando la idea, los Warriors mantendrán alguna posibilidad.
La organización está dispuesta a hacer todo lo posible para que los últimos años de la carrera de su estrella sean altamente competitivos, y sumar a LeBron James sería un paso enorme en ese objetivo.
Aunque ya no domina como en su mejor época, James continúa siendo un jugador de calibre All-Star y encajaría perfectamente en el sistema ofensivo basado en movimiento de Steve Kerr. Además, compartir la cancha con el mejor tirador de todos los tiempos ayudaría a compensar el descenso en la efectividad de LeBron desde la línea de tres puntos.
Más allá del aspecto deportivo, una dupla entre Curry y James también sería uno de los escenarios más atractivos para la NBA. El regreso de LeBron a Cleveland o una reunión con Giannis Antetokounmpo en Miami tendrían un enorme atractivo narrativo, pero pocos pueden negar que ver a Curry y James jugando juntos sería un auténtico espectáculo.
Ahora que Curry ya dejó clara su postura, queda por ver si la directiva de Golden State logra convertir ese deseo en realidad.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/07/2026, traducido al español para SI México.