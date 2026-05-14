Posibles destinos para LeBron James como agente libre
Los Lakers fueron eliminados de los playoffs de la NBA 2026 el lunes por la noche a manos del Thunder. Un fascinante offseason espera a Los Ángeles mientras la franquicia, respaldada por los enormes recursos del nuevo propietario Mark Walter, busca rodear a la superestrella Luka Doncic con talento de calibre de campeonato. La manera en que lo hagan será un aspecto definitorio de este offseason y moldeará cómo se desarrollará la próxima temporada.
La gran pregunta, por supuesto, es dónde encaja LeBron James en ese objetivo, si es que encaja.
James, de 41 años, demostró ser más que capaz de asumir un papel secundario detrás de Doncic y Austin Reaves mientras seguía ofreciendo producción de nivel estelar esta temporada para Los Ángeles; terminó promediando 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes por partido. Los números de eficiencia bajaron, pero James claramente volvió a superar las expectativas sobre lo que un jugador con más de 20 años de experiencia en la NBA debería ser capaz de aportar noche tras noche.
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Existe la posibilidad de que James se retire este verano después de 23 temporadas en la NBA y con poco más por conseguir considerando todos los récords y reconocimientos que ya tiene en su nombre. Pero dijo después de que los Lakers fueran eliminados que aún no ha tomado una decisión, algo que refleja sus respuestas a esa pregunta durante el último año. Y, como se evidenció anteriormente, si James se retirara, no tendría nada que ver con sus capacidades en la cancha; aunque disminuidas respecto a sus primeros años, James siguió siendo uno de apenas 12 jugadores en toda la liga en promediar al menos 20 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias esta temporada.
Lo que hace que lo que ocurra si no se retira sea un poco complicado. James claramente sigue siendo un buen jugador que puede ayudar a ganar partidos de playoffs. Pero ya no es un jugador de nivel contrato máximo, y nunca ha sido más peligroso ofrecer contratos por encima del valor de un jugador considerando lo difícil que es equilibrar la nómina salarial en la NBA actual. Los Lakers ya tendrán mucho que manejar financieramente con un contrato supermáximo de Doncic en los libros y la posibilidad de firmar a Reaves con un acuerdo valorado en cientos de millones también.
Todo esto conduce a la posibilidad de que LeBron no se retire, quiera volver a jugar la próxima temporada y tenga varias opciones igualmente atractivas a su disposición, como en su incursión en la agencia libre de 2010 que terminó con The Decision.
En ese caso, hay algunas pistas que pueden ayudarnos a entender cuáles serían sus prioridades. Esas pistas nos han permitido reducir el número de destinos verdaderamente realistas para LeBron en la agencia libre a cuatro equipos.
Puede que eso no parezca mucho considerando lo emocionadas que estarían la mayoría de las franquicias por contar con James, pero los criterios reducen bastante la lista: cualquier equipo interesado debe tener la capacidad de ofrecerle a James un contrato considerable, ser una ubicación atractiva para la superestrella y tener posibilidades de competir por el título la próxima temporada. Tal vez no necesite que se cumplan las tres condiciones para considerar la candidatura de un equipo. Pero sabemos con certeza que un equipo perdedor no va a firmar a LeBron, es extremadamente improbable que firme un contrato con gran descuento y el fiasco con Memphis dejó claro que tiene opiniones muy marcadas sobre las ventajas geográficas a los 41 años.
Lo que nos llevó a estos cuatro equipos. Los clasificamos basándonos en cuánto nos gustaría verlo suceder y cuánto sentido tendría para El Rey. Así que vamos a ello.
Menciones honoríficas
Estos equipos realmente no estarán en la pelea por varias razones, pero son hipótesis lo suficientemente divertidas como para mencionarlas aquí
Boston Celtics
En papel, los Celtics en realidad tienen bastante sentido para James considerando la temprana eliminación de Boston en los playoffs de este año. Pero si James no disfruta jugar en Memphis o Milwaukee, es difícil imaginarlo disfrutando Nueva Inglaterra y literalmente no puede estar más lejos de su base en Los Ángeles que jugando en el TD Garden. Pero imaginen la rabia contradictoria que sentirían tanto los aficionados de los Lakers como los de los Celtics por esto. Sería hilarante.
San Antonio Spurs
Los Spurs están a varios intentos fallidos de campeonato de buscar deliberadamente agregar a una estrella veterana que pueda llevar a Victor Wembanyama a la tierra prometida. Pero nadie debería culparme por desear que James pudiera jugar junto a uno de los pocos humanos existentes que están en su mismo nivel de rareza genética.
Washington Wizards
Obviamente se está hablando muy poco de que LeBron debe ir a Washington para poner el último clavo en el ataúd del debate sobre el GOAT y jugar su(s) última(s) temporada(s) con los Wizards, demostrando de una vez por todas que cualquier cosa que Michael Jordan hizo, él puede hacerla mejor. Después tendría que venir la compra de los Hornets.
4. Los Angeles Clippers
Si la prioridad número 1 de James es permanecer en Los Ángeles para continuar su carrera sin alejarse mucho de su familia y de sus intereses fuera de la cancha, los Clippers obviamente entran en juego. Solo estarán en juego si los Lakers rechazan ofrecerle una propuesta aceptable a James, pero aun así son una posibilidad. El propietario del equipo, Steve Ballmer, sin duda pagaría cualquier cantidad para arrebatarle la superestrella generacional a sus rivales de la ciudad, incluso mientras los Clippers giran hacia un futuro más joven tras adquirir a Darius Garland y obtener inesperadamente la selección número 5 del draft. La franquicia también podría necesitar relaciones públicas positivas si la NBA impone un castigo serio alrededor del escándalo Kawhi Leonard-Aspiration, lo cual no está garantizado pero técnicamente sigue siendo una posibilidad mientras la investigación continúa.
Pero aunque esta franquicia de Los Ángeles técnicamente califica como destino por ubicación y finanzas, sería por mucho el desenlace menos interesante e impactante. Ver a Leonard y James jugar juntos sería divertido durante la cantidad de partidos en los que ambos estén saludables, pero no convertiría a los Clippers en relevantes dentro de la pelea por el campeonato. Los aficionados de James ciertamente preferirían verlo en la cancha en lugar de colgar los tenis, pero esto sería lo más cercano que James podría estar de la olvidable etapa de Jordan con los Wizards.
3. Los Angeles Lakers
Sin tener culpa alguna, los Lakers son castigados en esta clasificación. ¿Por qué? Porque que James vuelva a firmar es la opción más aburrida, objetivamente. No crearía efectos en cadena por toda la NBA de la manera en que lo haría firmar en cualquier otro lugar. LeBron con el púrpura y oro de los Lakers ya es una imagen familiar; sus ocho años en Los Ángeles representan ya el periodo más largo que ha jugado para un mismo equipo en su carrera. Si James va a considerar irse a otro lado, todos deberíamos estar apoyando algo distinto solo por el simple hecho de que así sea. Incluso si el atractivo de quedarse en Hollywood, donde está construyendo su carrera posterior al retiro y donde vive su familia, termina siendo suficiente para que James acepte por primera vez un gran descuento salarial.
Pero habría algunas ventajas divertidas. Ver a James jugar junto a Doncic y Reaves fue una fascinante prueba de su inteligencia basquetbolística, pero nos privaron de ver cómo luciría eso en los playoffs. Sería fascinante ver lo que este equipo podría hacer si Doncic pudiera cargar con la mayor parte del peso en una serie de postemporada y James solo entrara para terminar el trabajo, algo parecido a un rol de cerrador que no existe en la NBA, pero en el que LeBron podría ser muy bueno. No es culpa de Los Ángeles que este no sea un desenlace particularmente interesante para los observadores neutrales, pero aun así habría cosas emocionantes por esperar.
2. Cleveland Cavaliers
¿I’m Coming Home, Parte 3? Qué final tan de cuento sería este para la carrera de James. El Elegido regresando al lugar donde todo comenzó es demasiado cliché incluso para el Hollywood actual, pero podría suceder. ESPN reportó a principios de este año que los Cavaliers “recibirían encantados” a James de vuelta si quisiera terminar su carrera en Cleveland y que la directiva podría estar dispuesta a reconstruir completamente el equipo si este roster vuelve a quedarse corto en los playoffs. ¿Estarían dispuestos a desprenderse de Evan Mobley para juntar a James con Giannis Antetokounmpo? ¿Intentarían formar un Big 3 con James Harden, Donovan Mitchell y James antes de mover a todos los demás para construir un contendiente alrededor de esos talentos? Hay varias maneras distintas de concretar el regreso de James a casa y eso lo convierte en un ejercicio mental muy entretenido.
La amplia variedad de posibles desenlaces le da a los Cavs una ventaja sobre la mayoría de las otras opciones en esta clasificación. Solo en Cleveland se puede imaginar una dupla LeBron-Giannis; ningún otro destino realista tiene la flexibilidad de hacer mucho más que simplemente firmar a James en primer lugar. Si se combinan esas posibilidades con el satisfactorio cierre narrativo de que James termine donde todo comenzó, esto sería una gran última vuelta para el histórico jugador.
1. Golden State Warriors
Lo que nos lleva a la mejor opción posible: James uniéndose a Steph Curry y Steve Kerr para intentar ir por un último campeonato.
Ver a las dos superestrellas jugar juntas durante los Juegos Olímpicos de 2024 fue un regalo para los aficionados al basquetbol. ¿Quién no se apuntaría para ver una temporada completa de esos highlights? Sin mencionar a quién más intentarían traer los Warriors para ayudar al dúo estelar; claramente están desesperados por ver a Curry triunfar en sus últimos años y prácticamente todo debería estar sobre la mesa en busca de ese objetivo. Sería un gran espectáculo ver a James y Curry intentar acoplarse entre sí, así como a un roster recién armado, mientras persiguen un campeonato. También sería divertido ver cómo luce James en el sistema ofensivo cargado de movimiento de balón de Kerr.
Por encima de todo, hay pocas cosas mejores en el deporte que ver a talentos históricos luchar contra lo inevitable. James y Curry están en el ocaso de sus carreras y quizá ya no tengan las piernas para llevar a un equipo a competir por el título por sí solos. Pero eso no les impedirá hacer todo lo que esté en su poder para demostrar lo contrario. Sería la última carrera más divertida e interesante hacia un campeonato para dos jugadores cuya rivalidad definió gran parte de la última década del basquetbol de la NBA.
Golden State sería agresivo intentando mover dinero para firmar a James. Él podría aceptar unirse al equipo sabiendo que hay un viaje rápido hacia Los Ángeles para cualquier necesidad que pudiera surgir en casa. Hay suficientes casillas marcadas de ambos lados como para respaldar de lleno a los Dubs como el mejor destino posible para James con una creencia realista de que verdaderamente podría suceder.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/05/2026, traducido al español para SI México.