Power Ranking de la NBA: Jayson Tatum regresa mientras otro equipo es eliminado
Al inicio de cada temporada de la NBA hay, siendo realistas, alrededor de 10 equipos que podrían aspirar a una carrera por el campeonato. Para cuando llega el All-Star break, esos equipos ya se han hecho notar. Los contendientes se han separado de los pretendientes. Los perfiles estadísticos cuentan con una muestra lo suficientemente grande como para considerarse confiables. Siempre existe la posibilidad de que la temporada de un equipo se descarrile por un giro impredecible de los acontecimientos. Pero, en términos generales, a estas alturas es evidente cuál es la lista corta de equipos que tendrán una oportunidad legítima de levantar el Trofeo Larry O’Brien en junio.
La semana pasada Sports Illustrated retomó la primera edición de su ranking de aspirantes al campeonato elevando la apuesta: un equipo será eliminado del ranking cada semana conforme la temporada se acerca a su final. El primer equipo en quedar fuera fue Philadelphia. Esta semana habrá un nuevo equipo en la cuerda floja, lo que reducirá a 10 el número total de aspirantes al título dentro de esta clasificación.
Te puede interesar: NBA: Por qué el regreso de Jayson Tatum podría impulsar a Boston
El gran acontecimiento desde el ranking de la semana pasada, por supuesto, es el regreso de Jayson Tatum. La superestrella de los Celtics se vio algo oxidada por momentos cuando volvió a una duela de la NBA por primera vez en 10 meses, pero su incorporación apunta a ser un gran impulso para Boston—uno que tiene el potencial de dispararlos en la clasificación de aspirantes al campeonato conforme recupere ritmo.
Así es como se acomodan los power rankings de aspirantes al título de SI en la segunda semana de marzo.
Equipos eliminados
76ers
Por qué están eliminados: Tyrese Maxey fue un torbellino después del All-Star break. Pero los 76ers parecían cómicamente superados cuando enfrentaban a verdaderos contendientes. Luego el estelar base se lesionó un dedo y fue descartado por tres semanas, lo que en la práctica pone fin a las esperanzas de Philadelphia de pelear por el título. Los Sixers fueron una apuesta lejana para hacer una carrera por el campeonato durante la mayor parte del año, pero cualquier creencia de que este equipo pudiera competir con los mejores, incluso estando completamente sano, ha desaparecido oficialmente.
Raptors
Por qué están eliminados: Los Raptors definitivamente podrían resultar un rival incómodo en playoffs contra el oponente adecuado en la primera ronda, pero ¿una larga carrera en postemporada que culmine en un título? Un poco demasiado optimista para nuestro gusto. Toronto tuvo una buena oportunidad de demostrar lo contrario esta semana con enfrentamientos ante varios contendientes de esta lista, pero perdió con claridad cada uno de esos partidos; el equipo anotó apenas 16 puntos en el último cuarto de un juego ganable contra los Rockets el martes por la noche. Este es, simplemente, un equipo mediocre incluso con una defensa consistentemente sólida, y los equipos mediocres nunca se acercan siquiera a ganar un campeonato.
Power rankings de aspirantes al campeonato de la NBA
10. Lakers
Ranking de la semana pasada: 10
Marca al 11 de marzo: 40–25
El caso para el título: Poder estelar. Muy pocos rivales pueden manejar todo el peso de Luka Dončić, LeBron James y Austin Reaves. El trío presume una capacidad absurda para crear y encestar tiros ante cualquier oponente. Pero sigue siendo difícil imaginar a este equipo de los Lakers haciendo verdadero ruido en los playoffs. Son malos en defensa, ofreciendo poca resistencia tanto en el perímetro como en la pintura. En consecuencia, cuando Los Ángeles no está encestando bien, no hay recurso. No hay otra fortaleza en el roster a la cual recurrir para ganar partidos. Una racha eléctrica de anotación por parte de cualquiera de sus tres estrellas podría ganar uno o dos juegos de postemporada, pero a los Lakers les costará mucho conseguir una victoria en una serie, y ni hablar de una carrera profunda.
Por qué siguen con vida: La sólida victoria de los Lakers sobre los Wolves les dio algo de margen, pero siguen al borde de la eliminación. El triunfo del fin de semana sobre los Knicks luce impresionante en el papel, pero solo fue posible porque Nueva York encestó menos del 30% de los 19 triples completamente abiertos que permitió la defensa de L.A. El equipo parece funcionar un poco mejor con solo Dončić y Reaves, pero eso no cambia la realidad de que los Lakers siguen perfilándose como un conjunto lo suficientemente bueno para dominar a escuadras menos talentosas. Pero también tienen suficientes debilidades como para caer ante la mayoría de los rivales competentes. Y se les está acabando el tiempo para demostrar lo contrario.
9. Rockets
Ranking de la semana pasada: 7
Marca al 11 de marzo: 40–24
El caso para el título: El libro sobre los Rockets ha estado abierto todo el año y realmente no ha cambiado mucho: Kevin Durant anotará puntos, Alperen Şengün ayudará, y todos los demás irán por los rebotes mientras ejecutan la característica defensa agresiva de Ime Udoka. Pero las dificultades de Houston para anotar a mitad de temporada, especialmente en los momentos finales de los partidos, reflejan la preocupación muy real de que no existe un plan ofensivo contra defensas bien establecidas más allá de esperar que Durant pueda generar algo. Los Rockets tienen talento, pero parecen tener una falla fatal en ese sentido.
Por qué siguen con vida: Los Rockets tienen un piso bastante alto por la forma en que está construido el roster; mientras KD siga haciendo cosas de KD, tienen alguna posibilidad de competir. La victoria del martes sobre los Raptors fue una buena muestra de lo bien que Houston puede manejar a rivales inferiores. Pero dos derrotas recientes fueron lo suficientemente poco inspiradoras como para hacerlos caer algunos puestos en estos rankings. El jueves Houston no pudo liquidar a unos Warriors mermados y terminó perdiendo en tiempo extra. Luego, el domingo, el equipo fue arrollado por los Spurs y permitió 145 puntos en tiempo reglamentario. Dos partidos distintos contra dos equipos en extremos muy diferentes del nivel competitivo, pero el resultado fue el mismo: una derrota preocupante.
8. Timberwolves
Ranking de la semana pasada: 7
Marca al 11 de marzo: 40–25
El caso para el título: Este roster de los Timberwolves es igual de talentoso que el de la temporada pasada, con una mejor versión de Anthony Edwards liderando el camino. Minnesota llegó a las finales de la Conferencia Oeste el año pasado y no ha sufrido pérdidas importantes en la plantilla, por lo que debería estar listo para otra carrera esta temporada. Algunas noches eso parece casi seguro, especialmente por la forma en que Edwards ha jugado después del All-Star break; la estrella de 24 años está promediando más de 30 puntos por partido desde su cuarta aparición en el Juego de Estrellas.
Por qué siguen con vida: Cuando todo funciona, los T-Wolves son un gran equipo y el roster claramente disfruta elevar su nivel contra la mejor competencia de ambas conferencias. Pero Minnesota también puede desplomarse de forma preocupante. La paliza que les propinaron los Magic el sábado es un buen ejemplo de ello; los T-Wolves anotaron solo 14 puntos en el cuarto periodo y terminaron perdiendo por 26 puntos al final del partido. La decepción del martes por la noche en Los Ángeles tampoco fue buena señal. Los malos partidos ocurren, pero este tipo de actuaciones han sido demasiado frecuentes como para sentirse completamente cómodo con Minnesota como un contendiente de primer nivel esta temporada.
7. Cavaliers
Ranking de la semana pasada: 9
Marca al 4 de marzo: 40–25
El caso para el título: Los Cavaliers tienen el talento para competir por el campeonato, eso es seguro. La fecha límite de cambios llevó a James Harden a Cleveland, donde ahora juega junto a Donovan Mitchell y Evan Mobley. Entre esos tres, los Cavs deberían cumplir con todos los requisitos para aspirar al título. La adaptación de Harden ha ido bastante bien hasta ahora, lo cual es alentador, y el regreso de Mitchell tras su lesión llegó con suficiente tiempo de puesta a punto como para que esté al cien cuando comiencen los playoffs.
Por qué siguen con vida: Con Harden y Mitchell de vuelta en el equipo, los Cavaliers están en buena posición. Un día terrible de tiro los dejó decepcionados contra los Celtics el fin de semana, pero vencer a los Pistons sin Mitchell y pese a que Harden tiró 5 de 17 de campo es definitivamente un punto a su favor. Aún se está formando la versión completamente engranada de este equipo, pero los primeros resultados en ambos lados de la cancha apuntan en una dirección positiva.
6. Nuggets
Ranking de la semana pasada: 5
Marca al 11 de marzo: 39–26
El caso para el título: Los Nuggets están disfrutando otra temporada vintage de Nikola Jokić. Mientras esté sano, Denver tiene una oportunidad. El hecho de que Jamal Murray esté viviendo su primera campaña como All-Star podría traducirse en una postemporada aún mejor para un jugador que ya ha demostrado rendir en playoffs. El año pasado apenas perdieron contra el Thunder y han mejorado esta temporada. La clave para estos Nuggets, más que para cualquier otro equipo, es la salud. Murray sufrió una lesión de tobillo el fin de semana, Aaron Gordon apenas acaba de regresar tras una larga ausencia relacionada con un problema en el tendón de la corva, y una pieza defensiva clave, Peyton Watson, está fuera desde principios de febrero por su propia lesión. Denver necesita a todos sanos para competir con los mejores de los mejores.
Por qué siguen con vida: Con Jokić y Murray en la cancha, los Nuggets siguen siendo contendientes. La ofensiva de Denver ha sido y continúa siendo notablemente prolífica pese a las lesiones que han limitado (sin juego de palabras) constantemente al roster este año. Pero su racha más reciente resaltó los grandes problemas defensivos que deben resolverse antes de los playoffs. Denver permitió 142 puntos a los Knicks y 129 al Thunder en partidos consecutivos. En cinco juegos disputados este mes, los Nuggets tienen el tercer peor rating defensivo de la NBA. La ofensiva puede alcanzar niveles lo suficientemente altos como para superar esos problemas más veces que no, pero ese lado de la cancha necesita mejorar si el equipo quiere sobrevivir mucho tiempo en el Oeste.
5. Knicks
Ranking de la semana pasada: 4
Marca al 11 de marzo: 41–25
El caso para el título: Los Knicks cuentan con un quinteto titular muy talentoso que es bastante difícil de frenar ofensivamente. Jalen Brunson es una opción No. 1 probada en playoffs y la combinación OG Anunoby–Mikal Bridges es un terror en las alas. Nueva York tiene talento en ambos lados de la cancha y no debería llegar tan desgastado a los playoffs con Mike Brown al mando en lugar de Tom Thibodeau. Sin embargo, sigue siendo innegable que Brunson y Towns forman una pareja defensiva brutal en playoffs, y los Knicks en general han sido inquietantemente inconsistentes para un contendiente legítimo. Dados los altibajos que ha mostrado Nueva York este año, no hay equipo con un rango de resultados más amplio.
Por qué siguen con vida: Los impresionantes picos de los Knicks los mantendrán en esta lista, aunque sus caídas sorprendentes les impedirán encabezar el ranking. Nueva York perdió un juego cerrado contra el campeón defensor Thunder (con un tercer cuarto de 40 puntos que impulsó una gran remontada) antes de aplastar a los Nuggets como visitante. Luego llegaron las decepciones; los de naranja y azul perdieron dos seguidos contra los Lakers y los Clippers, respectivamente. No somos quienes para castigar a un equipo por perder un back-to-back en Los Ángeles, pero ambos eran partidos ganables y del tipo de victorias que Nueva York no puede dejar escapar en el cierre de la temporada.
4. Celtics
Ranking de la semana pasada: 6
Marca al 11 de marzo: 43–22
El caso para el título: Los Celtics ya eran un equipo excepcionalmente bien dirigido, encabezado por una verdadera estrella en Jaylen Brown. Ahora son todo eso más Jayson Tatum. Boston ha mantenido su lugar como una ofensiva de élite mientras trabaja muy duro como grupo para ofrecer esfuerzos defensivos sólidos cada noche, a pesar de contar con un roster irreconocible respecto al del año pasado. El regreso de Tatum también ha sido muy fluido. El alero superestrella ya luce como un defensor y reboteador capaz que puede encestar tiros abiertos. Existe una posibilidad real —quizá incluso una probabilidad— de que mejore conforme se acerquen los playoffs, lo que permitiría al equipo alcanzar otro nivel ofensivo mientras mantiene su excelencia defensiva. Ahora mismo, en Boston parece que el cielo es el límite, y con razón; es difícil moderar las expectativas con la forma en que luce Tatum y lo bien que jugó este equipo sin él.
Por qué siguen con vida: Los C’s venían en ascenso antes del regreso de Tatum y realmente no han perdido el ritmo. Manejarón con facilidad a los Mavericks en su primera noche de vuelta antes de resistir una remontada tardía de los Cavaliers para ganar en Cleveland. La derrota del martes por la noche contra los Spurs fue un partido notable considerando la expulsión de Brown en la primera mitad. Boston está construyendo un gran caso para estar en la lista corta de amenazas reales al trono de OKC, pero la recuperación de Tatum y sus efectos en la rotación aún deben desarrollarse un poco más antes de poder decir algo definitivo sobre estos Celtics.
3. Pistons
Ranking de la semana pasada: 2
Marca al 11 de marzo: 46–18
El caso para el título: Los Pistons son un excelente equipo defensivo, físico, con un candidato al MVP liderando la ofensiva en Cade Cunningham. El salto de Jalen Duren al nivel de All-Star le ha dado al equipo una verdadera pieza central para dominar la pintura en ambos lados de la cancha. J.B. Bickerstaff ha inspirado una defensa física que compensa la falta de producción ofensiva de los jugadores que rodean a Cunningham la mayoría de las noches.
Por qué siguen con vida: Los Pistons han sido lo suficientemente buenos durante todo el año como para merecer cierto beneficio de la duda al analizar su mala racha reciente; Detroit había perdido cuatro partidos seguidos antes del duelo del martes contra los Nets. Parte de ello puede atribuirse a que Cunningham ha estado lidiando con una lesión en el cuádriceps y a que el roster estuvo sin su mejor defensor de perímetro, Ausar Thompson, durante un tramo. Pero marca un bajón como no habíamos visto en este equipo de Detroit. Por ahora sigue siendo un tropiezo a mitad de temporada para un equipo que ha sido muy superior a sus rivales durante todo el año, algo de lo que esperan haber salido con la paliza del martes por la noche contra los Nets en Brooklyn.
2. Spurs
Ranking de la semana pasada: 2
Marca al 11 de marzo: 48–17
El caso para el título: Victor Wembanyama. Ese es el principio y el final del argumento de los Spurs para ganar un título mucho antes de lo previsto este año. El All-Star de tercer año ha sido una fuerza por sí mismo desde que llegó a la liga, pero esta temporada ha descubierto cómo aplicar mejor su extraordinario repertorio de habilidades para ganar partidos. El elenco de apoyo de San Antonio ha demostrado estar listo para responder junto a él. Este es un equipo muy bueno con un techo difícil de ver debido a la superestrella generacional que domina la pintura.
Por qué siguen con vida: Los Spurs fueron uno de los tres equipos que alcanzaron primero la marca de 40 victorias antes de 20 derrotas, ampliamente considerada un hito imprescindible para cualquier futuro campeón de la NBA, por lo que han ganado reconocimiento como uno de los principales aspirantes al título restantes. Además, solo han perdido un partido desde enero. San Antonio ha demostrado ser capaz de ganar de diversas maneras y Wembanyama no muestra señales de fatiga de cara al sprint final de la temporada; el martes estableció una nueva marca personal en triples encestados camino a 39 puntos en televisión nacional.
1. Thunder
Ranking de la semana pasada: 1
Marca al 11 de marzo: 51–15
El caso para el título: El Thunder ha bajado el ritmo histórico con el que arrancó el año, pero aun así fue el primer equipo en llegar a 50 victorias en la temporada y, por lo tanto, el campeón defensor sigue siendo el favorito para levantar otro título. Shai Gilgeous-Alexander regresó de su lesión de manera contundente y vuelve a lucir como el anotador más talentoso del mundo. La profundidad de OKC ha demostrado estar a la altura en cada momento durante la prolongada ausencia de Jalen Williams y otras piezas clave. Hay pocas razones para dudar de la capacidad del Thunder para hacer otra carrera profunda en playoffs.
Por qué siguen con vida: El Thunder no va a caerse de este ranking en ningún momento. En términos de ajustes finos, a Williams se le está acabando el tiempo para volver a la cancha y recuperar ritmo antes de los playoffs. Alex Caruso e Isaiah Hartenstein también están lidiando con sus propias lesiones. La maquinaria de OKC puede arrollar rivales incluso sin ellos, pero los playoffs son un momento complicado para reintroducir piezas clave en la rotación; la franquicia sin duda quiere tener a los tres de vuelta en acción antes del exigente camino de la postemporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/03/2026, traducido al español para SI México.