Predicciones: posibles destinos de los 10 mejores agentes libres de la NBA aún disponibles
Agosto ha estado lejos de ser un mes aburrido dentro del interminable ciclo de noticias de la NBA. Sin embargo, para algunos jugadores, el movimiento ha sido bastante lento.
Mientras el caos continúa en las oficinas de los equipos en Los Ángeles, algunos jugadores destacados todavía esperan saber oficialmente qué uniforme vestirán esta temporada. Recientemente, algunos agentes libres encontraron equipo: Bradley Beal firmó un contrato por dos años con los Clippers y Russell Westbrook sorprendió a todos al optar por retirarse.
Te puede interesar: Por qué los Nuggets deberían retener a Peyton Watson pese a sus limitaciones financieras
Pero para todos los demás que todavía no han puesto la firma en un contrato durante esta temporada baja, presentamos nuestras predicciones sobre cómo creemos que terminará desarrollándose la situación:
Peyton Watson, agente libre restringido, Nuggets
Estadísticas 2025-26: 14.6 puntos, 4.9 rebotes, 41.1% en triples.
Watson es uno de los nombres más interesantes que siguen disponibles, con una amplia variedad de escenarios todavía sobre la mesa. Después de una temporada de despegue en la que promedió 14.6 puntos por partido, la mejor cifra de su carrera, y fue titular en 40 encuentros con Denver, los Nuggets enfrentan una decisión complicada.
El equipo tiene serios problemas financieros al ser la única franquicia ubicada en el segundo apron. Denver debe decidir si conserva a Watson —posiblemente mediante una oferta calificada de un año y 6.5 millones de dólares— o si llega a un acuerdo de sign-and-trade con un equipo que necesite un alero con mentalidad defensiva que haya dado grandes pasos en ataque durante el último año.
La oferta reportada de los Nuggets, de cuatro años y 70 millones de dólares, claramente no es suficiente para mantener a Watson a largo plazo en la llamada Mile High City. Él quiere más. Denver no puede ofrecer más.
Predicción: llega a Cleveland mediante un sign-and-trade por cuatro años y 92 millones de dólares.
Jalen Duren, agente libre restringido, Pistons
Estadísticas 2025-26: 19.5 puntos, 10.5 rebotes, 0.8 bloqueos.
Duren mantiene prolongadas negociaciones contractuales con los Pistons después de una temporada de despegue en la que fue incluido en el tercer equipo All-NBA y sufrió un colapso absoluto en los playoffs, algo que tuvo un papel importante en la eliminación de Detroit en la segunda ronda.
La tensión es evidente: Duren quiere un nuevo contrato millonario que refleje su condición de centro All-NBA de 23 años, mientras que los Pistons están —comprensiblemente— renuentes a ofrecerle un acuerdo de ese nivel después de que la postemporada expuso fallas fundamentales en su juego que tomarán tiempo en corregirse, si es que pueden solucionarse.
En algún momento surgieron rumores sobre el deseo de Duren de un sign-and-trade, pero a estas alturas de la temporada baja esa posibilidad es sumamente improbable. Tendrá que aceptar un contrato más barato del que pretendía este verano o disputar la próxima temporada con una oferta calificada para llegar a la agencia libre sin restricciones en 2027.
De cualquier manera, Duren debería ser el compañero favorito de Cade Cunningham en el pick-and-roll la próxima temporada; la única cuestión es el precio por el que terminará vistiendo el uniforme.
Predicción: renueva con los Pistons por cuatro años y 140 millones de dólares.
Bennedict Mathurin, agente libre restringido, Clippers
Estadísticas 2025-26: 17.6 puntos, 5.4 rebotes, 43% en tiros de campo.
Los Clippers adquirieron a Mathurin procedente de los Pacers como parte del intercambio por Ivica Zubac, y sus 26 partidos en Los Ángeles fueron algo decepcionantes.
En teoría, Mathurin es un alero anotador explosivo desde la banca, con el suficiente atletismo para crear su propio tiro y defender a un nivel razonable. En realidad, todavía no ha demostrado la capacidad para anotar de manera eficiente —el año pasado promedió la mayor cantidad de puntos por partido de su carrera, pero también registró el porcentaje de tiros más bajo de su trayectoria— y su impacto defensivo sigue siendo únicamente eso: teórico.
Mathurin sí demostró ser capaz de competir durante la carrera de Indiana a las Finales de la NBA en 2025, y no es descabellado confiar en su potencial a los 24 años, especialmente porque al menos tiene la apariencia de un anotador perimetral moderno.
Pero Mathurin sigue sin equipo después de casi dos meses como agente libre restringido. Existe la posibilidad de que la incertidumbre alrededor del intercambio de Kawhi Leonard esté jugando un papel, pero claramente hay dificultades para determinar cuánto vale su combinación de producción y potencial.
Por ello, Mathurin es un candidato fuerte para aceptar una oferta calificada, disputar una temporada completa en Los Ángeles y demostrar exactamente por qué competirán los equipos cuando se convierta en agente libre sin restricciones el próximo verano.
Predicción: renueva con los Clippers mediante una oferta calificada de 8.8 millones de dólares.
Jonathan Kuminga, agente libre sin restricciones
Estadísticas 2025-26: 12.2 puntos, 5.6 rebotes, 2.3 asistencias.
Kuminga finalmente se alejó de los Warriors la temporada pasada, al llegar a Atlanta, donde salió desde la banca para un equipo de los Hawks que terminó ganando dos partidos a los Knicks en la primera ronda antes de quedar eliminado. Esa serie de playoffs mostró buena parte de lo que hace que Kuminga sea tan atractivo para las oficinas de los equipos de la NBA: utilizó su atletismo de élite y su físico para defender con calidad en el perímetro, mientras que en ataque aprovechó su fortaleza para imponerse ante defensores más pequeños en la pintura.
El exjugador seleccionado en la lotería claramente esperaba que esa actuación fuera suficiente para conseguir un gran contrato en la agencia libre, después de años de tensión por el papel que Steve Kerr quería que desempeñara con Golden State.
Hasta ahora, no ha sido así. Aunque han surgido rumores sobre el interés de varios equipos importantes, como los Lakers y los Cavaliers, las pretensiones salariales de Kuminga, que rondan los 20 millones de dólares anuales, son demasiado elevadas para cualquiera de ellos.
La situación se complica todavía más porque los equipos vinculados con Kuminga no tienen espacio salarial, lo que los obliga a negociar un sign-and-trade con Atlanta. Los Hawks, por su parte, necesitarán recibir activos a cambio de facilitar una operación de este tipo, incluso si Kuminga no es una prioridad para la organización.
Algo tendrá que ceder. O un equipo interesado aceptará ofrecer algunos activos menores a los Hawks para concretar un sign-and-trade, o Kuminga tendrá que reducir sus pretensiones económicas para firmar un contrato barato con quien esté dispuesto a recibirlo, con la esperanza de conseguir un mejor acuerdo más adelante.
Haga lo que haga, todo apunta a que será con un nuevo equipo, después de que Atlanta incorporara a varios jugadores de perímetro durante la agencia libre.
Predicción: los Lakers adquieren a Kuminga mediante un sign-and-trade por un año y 10 millones de dólares.
James Harden, agente libre sin restricciones
Estadísticas 2025-26: 20.5 puntos, 7.7 asistencias, 4.8 rebotes.
Como ha ocurrido durante las últimas semanas, todo apunta a que Harden firmará un nuevo contrato con Cleveland. En junio rechazó una opción de jugador de 42.3 millones de dólares para la temporada 2026-27 con el objetivo de darle a los Cavaliers mayor flexibilidad durante esta temporada baja, una lista de deseos que incluía intentar convencer a LeBron James de regresar a casa.
Aunque eso no sucedió, una reunión con Harden es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. The Stein Line informó a principios de esta semana que un nuevo acuerdo con los Cavaliers debería concretarse “pronto”.
Predicción: renueva con los Cavaliers por tres años y 108 millones de dólares.
Kevin Love, agente libre sin restricciones
Estadísticas 2025-26: 6.7 puntos, 5.8 rebotes, 37.3% en triples.
Love disputó su temporada número 18 en la NBA como el veterano favorito de todos dentro de la banca de un joven equipo del Jazz. Su tiempo en cancha fue limitado y su producción todavía más, algo que no sorprende en un ala-pívot de 38 años con tantos kilómetros recorridos.
Love parece ser un gran compañero, especialmente en el campo de golf, pero sus días como un jugador efectivo de la NBA quedaron muy atrás.
Por supuesto, su total disposición para asumir el papel de voz veterana en el vestidor de Utah significa que todavía puede ofrecer algo de valor a los equipos interesados. La química es un componente fundamental en los deportes profesionales. Los 76ers parecen encajar perfectamente en ese sentido, pero a pesar del interés de Love, Philadelphia tendría que liberar un lugar en su roster para incorporarlo.
Aun así, Love debería terminar en algún roster la próxima temporada si así lo desea. Cualquier equipo puede beneficiarse de contar con un buen elemento para el vestidor.
Predicción: firma con el Heat por el salario mínimo para veteranos.
DeMar DeRozan, agente libre sin restricciones
Estadísticas 2025-26: 18.4 puntos, 2.9 rebotes, 4.1 asistencias.
DeRozan silenciosamente se dedicó a anotar para un equipo muy malo de los Kings la temporada pasada, siendo titular en 77 partidos y registrando un 53% de efectividad en tiros dentro del arco. Nada mal para un veterano alero que acaba de cumplir 37 años.
Sigue siendo un especialista del tiro de media distancia, una especie cada vez menos común en la NBA actual. Déjenlo atacar a un defensor de espaldas para ejecutar un tiro en suspensión desde la línea de tiros libres y el balón terminará en la red prácticamente cada vez.
DeRozan también fue una incorporación tardía al grupo de jugadores disponibles en la agencia libre: Sacramento lo dejó en libertad el 6 de julio, después de que la franquicia no pudiera encontrar un equipo interesado en adquirirlo mediante un intercambio.
DeRozan claramente todavía tiene nivel para disputar minutos en la NBA, aunque a estas alturas de su carrera no ofrece demasiado más allá de su capacidad para generarse sus propias oportunidades de anotación.
Su destino dependerá más de él que de los equipos interesados. ¿Quiere unirse a alguno de los nuevos super equipos del Este? ¿Prefiere ganar un poco más que el salario mínimo para veteranos y dominar el balón durante 20 minutos por partido desde la banca de un equipo malo? ¿O quiere disputar el último año de su carrera donde todo comenzó, en Toronto?
Las tres opciones parecen realistas en este momento. La decisión dependerá de lo que él quiera.
Predicción: firma con los Raptors por el salario mínimo para veteranos.
Cam Thomas, agente libre sin restricciones
Estadísticas 2025-26: 13.5 puntos, 2.6 asistencias, 31% en triples.
Hace apenas un par de años, Thomas parecía ser una pieza fundamental del proyecto de los Nets. Promedió la cifra más alta de su carrera, 24 puntos por partido, al comenzar la temporada 2024-25, antes de sufrir lesiones en los isquiotibiales que simplemente no desaparecían.
Esos problemas persistieron durante la temporada pasada y Brooklyn lo dejó en libertad después de la fecha límite de intercambios. Terminó en Milwaukee, aunque los Bucks también prescindieron de él en marzo después de que perdiera el respaldo del cuerpo técnico tras disputar 18 partidos.
Thomas puede anotar, eso está claro. Es un jugador capaz de conseguir puntos por sí mismo. Pero no ha demostrado que pueda hacer muchas otras cosas a un alto nivel para ayudar a un equipo a ganar partidos, razón por la que lleva cinco meses sin equipo en la NBA… y contando.
Predicción: se queda sin contrato y eventualmente juega en el extranjero.
Bruce Brown, agente libre sin restricciones
Estadísticas 2025-26: 7.9 puntos, 3.9 rebotes, 2.1 asistencias.
El regreso de Brown a los Nuggets la temporada pasada, después de varios años fuera de Denver, fue considerado uno de los mejores ajustes de la agencia libre de 2025 —incluido por este mismo autor—. Sin embargo, no demostró tener un impacto particularmente importante.
El veterano tuvo un buen porcentaje de efectividad en triples, aunque con pocos intentos, pero careció del primer paso necesario para desempeñar el papel de point forward que ayudó a Denver a ganar el título en 2023.
Su durabilidad merece reconocimiento: disputó los 82 partidos y promedió 24.4 minutos por encuentro. Pero no tuvo un papel demasiado importante en las victorias del equipo, ni fue particularmente bueno cuando los Nuggets fueron sorprendidos en la primera ronda de los playoffs por un diezmado roster de los Timberwolves.
Brown acaba de cumplir 30 años, por lo que existe la posibilidad de que la temporada pasada simplemente haya sido un mal año y todavía pueda aportar algo desde la banca para el equipo adecuado. Rara vez pierde el balón y puede convertir tiros abiertos; ese tipo de jugador tiene utilidad, especialmente para equipos con mucho talento en la parte alta de su roster y poco dinero para completar la banca.
Simplemente no por las cantidades de dinero que se manejaban a principios del verano. Brown debería encontrar equipo antes del inicio del campo de entrenamiento. Incluso podría regresar a Denver una vez que se resuelva la situación de Peyton Watson mencionada anteriormente.
Predicción: firma con los Nuggets por el salario mínimo para veteranos.
Brandon Williams, agente libre sin restricciones
Estadísticas 2025-26: 13.0 puntos, 2.9 rebotes, 3.9 asistencias por partido.
Williams apareció inesperadamente en la NBA la temporada pasada con un equipo de los Mavericks que necesitaba desesperadamente manejo de balón. El exjugador de Arizona pasó algunos años entre distintos equipos de la G League después de no ser seleccionado en el Draft de 2021, antes de ganarse un lugar en Dallas como jugador de rotación en el perímetro.
La temporada pasada recibió su mayor oportunidad hasta entonces y la aprovechó por completo. Disputó 66 partidos con los Mavericks como un sólido anotador desde la banca, mientras promedió menos de dos pérdidas de balón por encuentro.
Sin embargo, dos factores jugaron en contra de Williams durante esta agencia libre: es prácticamente una amenaza nula desde la línea de tres puntos y es un jugador que llegó tarde a la escena, a los 26 años.
Esa combinación explica por qué continúa sin equipo, a pesar de que fue capaz de anotar a un ritmo decente en lo que podríamos considerar un entorno “subóptimo” para unos Mavericks que apuntaban a quedar fuera de los playoffs la temporada pasada.
Pero Williams fue relacionado recientemente con el último lugar disponible en el roster de los Warriors, por lo que todavía existe la esperanza de que algún equipo de la NBA reconozca su talento.
Predicción: firma con los Warriors por dos años y 6 millones de dólares.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/08/2026, traducido al español para SI México.