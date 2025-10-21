Previa Conferencia Este de la NBA: Este equipo es favorito porque el Este es tan débil
Cada temporada, Sports Illustrated pide a un puñado de scouts anónimos que califiquen a los mejores equipos de la NBA en cada conferencia para obtener una predicción sin filtros de lo que se puede esperar. Así es como vemos que terminarán los equipos de la Conferencia Este en la temporada 2025–26 y la opinión de un scout sobre quienes podrían llegar a la postemporada.
1. Cavaliers
Hay que considerar a Cleveland como el claro favorito, simplemente porque el Este es muy débil. Los Cavs son muy buenos defensivamente. Evan Mobley dio un gran paso la temporada pasada, y solo va a mejorar. Lonzo Ball es una excelente adquisición para ellos. Es un verdadero base. Puede defender y puede tirar. Nunca ha estado completamente sano, pero cuando juega, es realmente bueno.
2. Magic
El Magic pagó de más por Desmond Bane, sin duda. Pero es una buena adición porque sus tres principales jugadores —Paolo Banchero, Franz Wagner y Jalen Suggs— no son grandes tiradores. Bane les da exactamente lo que les faltaba. Además, es un jugador con el que pueden correr pick-and-roll. Y no les afecta en defensa, que es la fortaleza de Orlando.
3. Knicks
Hablando en serio, las incorporaciones de los Knicks en la offseason son irrelevantes. Jordan Clarkson ha ido en declive. Guerschon Yabusele está sobrevalorado: tuvo números decentes la temporada pasada en un pésimo equipo de los Sixers. Mike Brown es un buen entrenador, pero tiene historial de desgastar a los equipos. Por todo el desprestigio que recibió Tom Thibodeau por desgastar a los jugadores, Mike hace lo mismo. No creo que Nueva York sea tan bueno como el año pasado.
4. 76ers
¿Está Joel Embiid sano? Esa es la única pregunta con los Sixers. Tyrese Maxey es bueno, pero siento que ha prosperado siendo la segunda o tercera opción. Sin Embiid en la cancha, es más difícil para Maxey atacar hacia el aro. Paul George ya no me asusta porque siento que ya está al final de su nivel. Pero si Embiid está sano, puede cargar a Philadelphia.
5. Hawks
En Atlanta, Kristaps Porzingis es una gran incógnita. ¿Qué versión vamos a ver? ¿Cuánto va a jugar? Puede hacer la diferencia, especialmente defensivamente, cuando está en la cancha. Porzingis no es realmente un peligro en alley-oop, pero se puede jugar pick-and-pop con él. Nickeil Alexander-Walker fue una buena adquisición. Zaccharie Risacher debería seguir mejorando. Jalen Johnson es una bestia ofensivamente. Todo se ve bien. Hay presión sobre Trae Young para unir todo.
6. Bucks
Esta es la peor plantilla que los Bucks han tenido desde sus años de título. Myles Turner les dará más que Brook Lopez el año pasado, y Kyle Kuzma será mejor en una temporada completa. Pero esta es una liga dominada por bases, y no vas a ganar nada con Kevin Porter Jr. y Gary Trent Jr. como tu backcourt.
7. Pistons
Los Pistons son una amenaza real. Cade Cunningham es un maldito fenómeno. Es uno de mis jugadores favoritos de la liga. Duncan Robinson tomando el rol de Malik Beasley no debería ser una gran pérdida. Jalen Duren y Jaden Ivey juegan duro y tienen algo de habilidad, pero aportan más gracias a su atletismo y esfuerzo. Poner a esos chicos junto a Cunningham con algo de tiro es bastante complicado. Espero que den un pequeño salto.
8. Heat
Soy un gran fan de Norman Powell. Puede anotar de múltiples formas, y eso es algo que Miami necesita. Eso era lo que esperaban de Terry Rozier cuando lo ficharon. Él puede hacerlo un poco, pero no al nivel de Norman. Así que, al menos, es una mejora sobre Terry. No reemplaza los intangibles de Jimmy Butler en términos de jugadas clave, defensa y fortaleza. No es que Norman no sea duro, solo que es un anotador contratado, y lo hará bastante bien en el Este.
9. Celtics
Los Celtics aún tienen partes bastante buenas. Jaylen Brown es un gran atleta y podrá anotar. Con Jayson Tatum fuera, Derrick White brillará en un rol más grande. Payton Pritchard explotará este año, y todavía tienen a Sam Hauser, así que tienen tanto tiro como cualquier otro equipo. Creo que tendrán problemas con su frontcourt, pero en el Este no veo a muchos jugadores que les causen grandes problemas. Alguien como Banchero, quizá, pero Jaylen puede defenderlo. Los Celtics serán mejores de lo que la gente espera, especialmente con otras lesiones en la conferencia.
- 10. Bulls
- 11. Raptors
- 12. Hornets
- 13. Pacers
- 14. Nets
- 15. Wizards