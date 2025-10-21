Previa de la Conferencia Oeste de la NBA: El campeón Thunder tiene un arma secreta
Cada temporada, Sports Illustrated pide a un puñado de scouts anónimos que califiquen a los mejores equipos de la NBA en cada conferencia para obtener una predicción sin filtros de lo que se puede esperar. Así es como vemos que terminarán los equipos de la Conferencia Oeste en la temporada 2025–26 y la opinión de un scout sobre quienes podrían llegar a la postemporada.
1. Thunder
Chet Holmgren le da al campeón Thunder la posibilidad de mejorar mucho. Creo que tiene otro paso por dar y si lo hace, será un gran problema. Ahora mismo es un tirador aceptable y puede hacer algunas cosas con el balón, pero no es excelente en ello. Con un poco más de fuerza, puede enfrentarse a jugadores más pequeños y dominarlos.
2. Nuggets
Los Nuggets hicieron algunos movimientos inteligentes en la offseason. Bruce Brown fue bueno para ellos en 2023 y es el tipo de jugador que rinde mejor en buenos equipos. Para Denver, todo se reducirá a quién puede ser su tercer anotador en los playoffs. Michael Porter Jr. es un poco impredecible, pero puede conseguir puntos. ¿Puede Cam Johnson? Para mí, es un jugador de quinto titular, cuarto titular o primer suplente que entra.
3. Rockets
Kevin Durant le da a los Rockets un verdadero anotador para la postemporada. Pero son un equipo sobrevalorado. Dillon Brooks fue muy bueno para ellos y sin él pierden un poco de su identidad. Quizá Tari Eason pueda ser ese tipo de jugador. Creo que serán un equipo entre los cuatro o cinco mejores, pero parece un poco exagerado decir: “Oh Dios, van a ser el equipo porque tienen a Durant”.
4. Lakers
Luka Doncic tendrá un chip en el hombro toda la temporada con los Lakers. LeBron James sigue siendo lo suficientemente bueno como para ser un sólido número 2, pero me pregunto qué tan motivado está después de esa extraña offseason llena de rumores de traspasos. Me gusta la incorporación de Deandre Ayton, especialmente considerando que no tenían muchas opciones y pudieron conseguirlo.
5. Warriors
Golden State puede hacer lo que hizo en la segunda mitad de la temporada pasada por momentos, pero no creo que puedan mantenerlo durante todo un año. Con su edad, algunos jugadores perderán tiempo. Jimmy Butler, en su mejor comportamiento, encaja con cualquiera. Es cuando empieza a cambiar su comportamiento que deja de encajar con cualquiera.
6. Timberwolves
Minnesota está un poco peor que la temporada pasada porque Mike Conley tiene un año más y perdieron a Nickeil Alexander-Walker. Terrence Shannon Jr. podría ser como Alexander-Walker en uno o dos años, pero no lo es ahora. Rudy Gobert retrocede un paso cada año. Julius Randle es una incógnita. Tendrá que ser un All-Star para que ellos terminen mejor que la temporada pasada.
7. Mavericks
Dallas será lento ofensivamente. Eso será un problema hasta que Kyrie Irving regrese. Cooper Flagg será realmente bueno, como lo fue Kevin Garnett. Su temporada MVP será de 24 y 12 con seis asistencias. Ahora mismo tiene 18 años, es físicamente débil y no es muy bueno driblando con la mano izquierda ni tirando. Así que le tomará un tiempo, pero cuando lo logre, será realmente bueno.
8. Clippers
Los Clippers son el equipo de mayor variabilidad de cara a este año. Si me dijeran que terminaron por debajo de .500, diría: “Sí, lo puedo ver: todos los veteranos se lesionaron y empezaron a odiarse entre ellos”. Y si me dijeran que están muy bien, también diría: “Sí, tienen un montón de jugadores veteranos que saben jugar”. Pero tienen demasiadas cosas pasando. James Harden es su propia entidad. Kawhi Leonard tiene problemas fuera de la cancha además de sus problemas normales. Añadieron a Chris Paul a la mezcla. Y traen a Bradley Beal, que estuvo de mal humor toda la temporada pasada en Phoenix.
9. Spurs
Sigo pensando que los Spurs están a uno o dos años de distancia. Los medios sobrevaloran el ritmo de progresión de Victor Wembanyama más de lo que lo hace la liga. De’Aaron Fox debería ayudar a acelerar el proceso. Supongo que encaja bien con ellos, pero ya tienen a Stephon Castle y ahora a Dylan Harper. Si Harper va a ser su jugador, quizá Fox ralentice un poco ese proceso también.
10. Grizzlies
Ja Morant ya no tiene la chispa que tenía antes. Parte de eso probablemente sea físico, parte mental. Antes, la forma en que se comportaba galvanizaba a los Grizzlies. Era de esos jugadores por los que todos querían jugar y con quienes querían jugar. No vi eso cuando volvió el año pasado.
- 11. Pelicans
- 12. Kings
- 13. Trail Blazers
- 14. Suns
- 15. Jazz
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/10/2025, traducido al español para SI México.