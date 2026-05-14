Previa del offseason de los Lakers: Agencia libre, draft, Austin Reaves y más
Será un offseason largo para los Lakers.
Después de una temporada llena de altibajos, L.A. encontró su ritmo a finales de febrero y consiguió 16 victorias en 18 partidos para colocarse cerca de la cima de la Conferencia Oeste. Parecía que Luka Dončić, LeBron James, Austin Reaves y compañía finalmente habían descubierto cómo jugar juntos. Los Lakers se convirtieron en un contendiente sorpresa al título de la NBA, y era totalmente creíble. Entonces todo se vino abajo.
Las lesiones simultáneas de Dončić y Reaves sufridas el 2 de abril en un partido contra el Thunder hicieron que el equipo se desmoronara. James y el resto del plantel mostraron una enorme garra al vencer a los Rockets en seis juegos durante la primera ronda. Reaves regresó de una lesión en el oblicuo, pero tuvo problemas para encontrar ritmo, y con Dončić fuera por una lesión en el tendón de la corva, los Lakers nunca tuvieron oportunidad frente al Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste. Dieron una batalla valiente en el Juego 4, pero fueron barridos por los campeones defensores.
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El equipo se quedará preguntándose qué habría pasado si la suerte con las lesiones hubiera estado de su lado.
L.A. enfrenta un futuro incierto, ya que tiene varios agentes libres importantes y una gran cantidad de espacio salarial entrando al offseason. Este verano será una oportunidad para entregar completamente el equipo a Dončić y reconstruirlo a su imagen. Pero es difícil olvidar esa racha de 18 partidos en la que encajó tan bien con Reaves, James y el resto de los Lakers. ¿Podrían decidir intentarlo de nuevo con el mismo núcleo? Más importante aún, ¿deberían hacerlo? Esa es una gran decisión, entre muchas otras, que el equipo deberá tomar en los próximos meses.
Aquí un vistazo al offseason de L.A. y a lo que enfrenta el gerente general Rob Pelinka de cara al futuro.
Los agentes libres de los Lakers en 2026
Los Lakers tienen dos de las decisiones más importantes del offseason en toda la NBA. Una parece obvia, mientras que la otra es mucho más incierta. James será agente libre sin restricciones, mientras que Reaves tiene una opción de jugador por $14.9 millones que casi con seguridad rechazará. Lo que Pelinka decida hacer con ambos marcará el tono no solo de este offseason, sino también del futuro de la franquicia. Los Lakers tienen comprometidos $107.5 millones para la próxima temporada, con el tope salarial fijado en $165 millones y el primer apron ubicado en $209 millones. Hay bastante margen de maniobra.
Agentes libres sin restricciones
LeBron James
Rui Hachimura
Luke Kennard
Maxi Kleber
Jaxson Hayes
Opciones de jugador
Austin Reaves
Deandre Ayton
Marcus Smart
Opciones de equipo
Nick Smith Jr.
Agentes libres restringidos
Chris Manon
Drew Timme
Lachlan Olbrich
James ha expresado su deseo de permanecer en Los Ángeles, lo cual tiene sentido ya que su hijo juega para los Lakers y su familia está completamente establecida ahí. Su otro hijo, Bryce, juega a nivel universitario en Arizona. Los Lakers públicamente han dicho todas las cosas correctas, y dada la relación de LeBron con JJ Redick, tendría sentido llegar a un acuerdo y traerlo de regreso, especialmente después de su fenomenal desempeño en playoffs. Dicho esto, no hay forma de que L.A. comprometa más de $50 millones a un jugador que cumplirá 42 años en diciembre. Si James estuviera dispuesto a aceptar menos dinero para ayudar al equipo a rodearlo de talento, un acuerdo parece probable.
En cuanto a Reaves, tuvo por mucho la mejor temporada de su carrera, es favorito de la afición y funciona bien junto a Dončić. Reaves estableció máximos personales en puntos (23.3) y rebotes (4.7), además de aportar 5.5 asistencias y lanzar 36.0% desde la línea de tres puntos. En este momento probablemente sea un jugador merecedor de contrato máximo, así que los Lakers deben decidir si vale la pena continuar su asociación con Dončić o si deben seguir otro camino. La falta de guards de alto nivel disponibles este verano hace pensar que Reaves regresará.
También hay otras decisiones por tomar. Deandre Ayton revitalizó un poco su carrera esta temporada al promediar 12.5 puntos y 8.0 rebotes, además de disputar 72 partidos. Probablemente rechazará la opción de jugador de $8.1 millones que tiene para la próxima temporada en busca de un contrato multianual. Rui Hachimura se convirtió en uno de los mejores forwards tiradores de la NBA esta campaña al acertar el 44.3% de sus triples. Seguramente recibirá la excepción de nivel medio de algún equipo. A Redick probablemente le encantaría recuperar a un tirador del calibre de Luke Kennard, pero quizá su precio quede fuera del alcance de L.A.
Jaxson Hayes acaba de concluir su tercera temporada como centro suplente en L.A. y también es un fuerte candidato para volver con un contrato económico.
Activos del draft
Los Lakers poseen su selección de primera ronda este año, algo poco común en años recientes. Está proyectada para ser la selección número 25.
Enviaron su pick de segunda ronda (No. 54) a los Raptors en 2020 junto con JaVale McGee, a cambio de Jordan Bell y Alfonzo McKinnie. Ahora pertenece a los Warriors, quienes la recibieron a cambio de Trayce Jackson-Davis durante la fecha límite de cambios de este año.
La selección de primera ronda de L.A. en 2027 fue enviada al Jazz como parte de un cambio entre tres equipos con los Timberwolves que llevó a D’Angelo Russell, Malik Beasley y Jarred Vanderbilt a los Lakers, mientras que Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones y ese pick terminaron en Utah. La selección ahora pertenece a Memphis.
Los posibles regresos de LeBron James y Austin Reaves dominan los planes
Lo que los Lakers decidan hacer con James y Reaves definirá todo su offseason. El camino de menor resistencia es darle a Reaves un gran contrato que lo mantenga durante sus mejores años, mientras vuelven a firmar a James con descuento, y después salir a buscar mejoras en el resto del roster.
Lo que L.A. necesita alrededor de Dončić son alas largas capaces de defender y tirar de tres, como las que tienen la mayoría de los contendientes, además de un centro móvil que pueda trabajar el pick-and-roll con su base estrella. Mejorar la defensa con longitud en las alas y protección del aro debe ser la prioridad.
El equipo ahora pertenece a Dončić y debe construirse para acomodarlo de todas las maneras posibles. Tiradores y tamaño deben ser la prioridad de aquí en adelante.
Pelinka tiene muchas decisiones importantes por tomar en lo que será el offseason más trascendental que han enfrentado los Lakers desde que firmaron a James en 2018. Los movimientos que haga marcarán el rumbo del futuro de la franquicia durante muchos años.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/05/2026, traducido al español para SI México.