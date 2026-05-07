Los primeros 20 segundos de la serie Timberwolves–Spurs fueron absolutamente perfectos
La muy anticipada serie de semifinales de la Conferencia Oeste entre los Timberwolves y los Spurs comenzó de manera perfecta. Una joya. Sin notas.
Anunciada como un enfrentamiento lleno de estrellas entre dos franquicias lideradas por Victor Wembanyama y Anthony Edwards, la historia secundaria de la serie es el duelo en la pintura entre dos gigantes franceses. Wembanyama, el fenómeno de 2.24 metros originario de Le Chesnay, Francia, se enfrentará a su mentor de toda la vida, Rudy Gobert, la fuerza defensiva de 2.16 metros nacido en Saint-Quentin, Francia.
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Antes de que todos los aficionados en el Frost Bank Center pudieran acomodarse en sus asientos (aunque las camisetas rosa, azul y dorado en San Antonio lucían increíbles al inicio), los dos hombres grandes ya estaban dando espectáculo.
En la primera posesión del juego, el prometedor guardia de los Timberwolves, Terrence Shannon Jr., intentó usar su velocidad para llegar al aro en busca de una bandeja fácil. Le funcionó durante toda la serie contra los Nuggets, pero no el lunes por la noche. Wembanyama, rotando para proteger el aro, bloqueó a Shannon y tomó el rebote.
En el otro extremo, el ala de los Spurs, Julian Champagnie, pensó que había superado a Gobert en una penetración hacia la canasta, solo para descubrir lo contrario. Gobert le bloqueó el tiro y desvió el balón hacia Shannon.
Pero la fiesta de bloqueos apenas comenzaba. Shannon volvió a intentar vencer a la defensa de los Spurs en una penetración, pero se encontró con Wembanyama por encima del aro. El resultado fue el esperado.
Tres bloqueos—dos de Wembanyama y uno de Gobert—en menos de 20 segundos de juego.
Esta serie promete ser muy, muy divertida. Atacar el aro será bajo tu propio riesgo.
Victor Wembanyama y Rudy Gobert tienen una larga (¡y amistosa!) historia
Gobert ha tenido su buena dosis de rivales a lo largo de sus 13 años en la NBA (ver a Draymond Green y Luka Dončić, por mencionar algunos). Así es la vida para el jugador con más premios al Defensivo del Año en la historia de la NBA.
Pero su relación con Wembanyama está marcada únicamente por el respeto mutuo. De hecho, Gobert compartió esta semana que Wembanyama—siempre buscando cualquier ventaja dentro y fuera de la cancha—le preguntó qué tipo de filtro de agua usa en casa, ya que admira la atención que el veterano de 33 años pone en todo lo que consume.
“Me encanta intentar darle todo lo que necesita, responder todas sus preguntas”, dijo Gobert (vía The Athletic). “Intento ser el mejor mentor posible para él”.
Gobert y Wembanyama jugaron juntos con Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalmente perdieron ante Estados Unidos en el partido por la medalla de oro. Ahora, si alguno quiere llegar a las Finales de la NBA por primera vez en su carrera, primero tendrá que pasar por el otro.
Prepara las palomitas. Esto va a estar bueno.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/05/2026, traducido al español para SI México.