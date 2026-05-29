¿Qué sigue para los Cavaliers? Es momento de llamar a LeBron James
La temporada terminó, el verano ha comenzado y hay una pregunta que responder en Cleveland:
¿Alguien todavía tiene el número de teléfono de LeBron James?
Ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un déficit de 3–0 para ganar una serie de playoffs. Los Cavaliers ni siquiera lo intentaron. Perdían por 12 puntos al final del primer cuarto, por 19 al medio tiempo y por 27 al término del tercero en el Juego 4 del lunes. Timothée Chalamet ya vestía una camiseta de campeones de las Finales de la Conferencia Este a mitad del último cuarto.
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Marcador final: New York 130, Cleveland 93.
Realmente, no estuvo tan cerca.
“No quiero restarle mérito a lo que hemos hecho esta postemporada”, dijo el coach de los Cavaliers, Kenny Atkinson. “A veces hay que darle crédito al otro equipo por jugar un gran baloncesto”.
Muy bien. Un optimista dirá que los Cavs sí llegaron a las Finales de Conferencia, la primera vez que un equipo de Cleveland alcanza esta instancia desde que James vestía el uniforme. Ganaron dos Juegos 7, eliminaron al sembrado número uno y tuvieron una ventaja de 22 puntos en el Juego 1 de las Finales de Conferencia antes de dejarla escapar. Dale una temporada completa a James Harden y, bueno, veamos qué puede pasar.
“Hay barreras”, dijo Atkinson. “Saltamos una barrera en la que estábamos atorados, ¿cierto?”
Un realista evaluará las cosas de forma más concisa: los Cavaliers están a kilómetros de ser contendientes.
Ganaron dos Juegos 7, pero uno fue contra un equipo de los Raptors al que cualquiera quería enfrentar, y el otro frente a unos Pistons defectuosos que casi fueron eliminados por Orlando. Dejaron ir una ventaja de 22 puntos en el Juego 1 y luego encadenaron tres derrotas consecutivas por doble dígito. La línea estadística de Harden en el Juego 7: 12 puntos, 2 de 8 en tiros de campo, incluido 0 de 6 en triples.
¿De verdad quieres repetir esto?
No. Demonios, no. Una plantilla de 281 millones de dólares —la más cara de la NBA— no pudo ganar ni un solo partido en las Finales de Conferencia. El Coach del Año 2025 guardó dos tiempos fuera mientras su equipo se derrumbaba en el Juego 1, calificó a Harden como un buen defensor en aislamiento y, de manera extraña, aseguró que analíticamente los Cavs habían ganado el marcador esperado en dos de tres partidos. Harden, la celebrada adquisición de media temporada de Cleveland, demostró (otra vez) ser poco confiable en playoffs.
Es momento de ser valientes, Cleveland.
Es momento de llamar a LeBron.
Atraer a James no será fácil. Los Cavs están atados por el tope salarial. Son un equipo del segundo apron. No tienen nada que ofrecerle a James más allá del salario mínimo para veteranos. Son Wyatt Earp al final de Tombstone, esperando seducir a James con servicio a la habitación ilimitado.
Esto es lo que sí pueden ofrecer: un final apropiado para la carrera más condecorada de la NBA. Los Lakers pueden —y lo harán— ofrecerle más dinero a James. Los Warriors podrían intentar ir por él. Miami podría decidir entrar en la mezcla. Y quién sabe. James podría sorprender a todos y decidir retirarse.
Aun así, es Cleveland. La franquicia que lo seleccionó en el draft. La ciudad que dejó, a la que regresó y con la que entregó un campeonato. En 2010, los aficionados quemaban jerseys de James cuando llevó sus talentos a South Beach. En 2018, le desearon lo mejor cuando se fue a Los Angeles, celebrándolo cuando regresó.
Un regreso final no sería una buena historia.
Sería cine.
Los Cavs necesitan a James. Su talento. Su filo competitivo. ¿Crees que un equipo con James deja escapar una ventaja de 22 puntos en el último cuarto? ¿Crees que se despide con un suspiro en un partido de eliminación de Finales de Conferencia? A los 41 años, James sigue siendo un jugador top 25. Pero es un líder top cinco, con cuatro anillos de campeonato que lo demuestran.
Hay razones para que James considere un regreso. Donovan Mitchell es la principal de ellas. Mitchell apareció en el Juego 4. Anotó 31 puntos. Tiró 9 de 18 desde el campo y 5 de 9 desde la línea de tres puntos. En la primera mitad, mientras el partido comenzaba a escaparse, se pudo ver a Mitchell en el huddle implorando a su equipo que siguiera peleando.
Mitchell no fue la razón por la que los Cavs perdieron. Pero asumió la responsabilidad.
“Lo siento por la ciudad de Cleveland por terminar así, barridos”, dijo Mitchell. “Esto apesta”.
Respaldó a Atkinson (“Estoy con Kenny”, dijo Mitchell), al tiempo que descartó preguntas sobre la necesidad de mejoras (“No tengo ninguna duda de que este grupo puede lograrlo”). Cuando el tema giró hacia su futuro —Mitchell es elegible para una extensión este verano— fue firme sobre dónde quiere estar.
“No sé de qué otra forma decirlo, pero me encanta estar aquí”, dijo Mitchell. “Tenemos asuntos pendientes. Esta ciudad merece un anillo y simplemente vamos a seguir adelante”.
Pero Mitchell necesita ayuda. Los Cavs necesitan ser agresivos. Necesitan reestructurar el contrato de Harden —tiene una opción de jugador de 42 millones de dólares para la próxima temporada— para crear más flexibilidad. Y luego necesitan usarla. Deberían explorar un intercambio entre Evan Mobley y Giannis Antetokounmpo. No deberían tener miedo de poner sobre la mesa sus dos selecciones negociables de draft (en 2031 y 2032) por defensores perimetrales útiles.
Y deberían reclutar a James. El escenario más probable es que James renueve con los Lakers. Que acepte una reducción salarial, mantenga a su familia en Los Angeles, siga jugando con su hijo, Bronny, y cierre su carrera vestido de púrpura y oro. Su jersey colgará de las vigas. Algún día quizá tenga una estatua.
Pero tal vez —tal vez— James quiera un final más de cuento. Tal vez quiera terminar su carrera donde comenzó. Tal vez quiera pulir su legado de la única manera significativa que le queda: entregando otro título a la ciudad donde todo empezó. Tal vez quiera retirarse jugando para una franquicia que lo venera y ante una afición que lo adora.
Tal vez quiera un último baile.
En Cleveland.