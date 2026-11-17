Rafael Castro tendrá una nueva oportunidad de acercarse a la NBA después de que los Atlanta Hawks anunciaran oficialmente su incorporación mediante un contrato de dos vías (Two-Way). El pívot dominicano se convirtió en el primer jugador de Capitanes de la Ciudad de México en recibir un Call-Up durante la temporada 2026-27 de la G League y en el décimo basquetbolista en la historia de la franquicia en conseguir esta oportunidad.

El movimiento fue confirmado este lunes 16 de noviembre por la organización de Atlanta, que incorporó al jugador de 23 años para fortalecer su plantilla. El acuerdo le permitirá alternar entre los Hawks y su equipo afiliado de la G League, los College Park Skyhawks, mientras busca ganarse un lugar en la rotación de la franquicia.

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Castro llegó a Capitanes para la presente temporada y necesitó apenas cinco encuentros para llamar la atención de Atlanta. Durante su breve paso por el conjunto capitalino registró promedios de 11.8 puntos, 8 rebotes, 1.2 robos y un bloqueo por partido, además de una efectividad del 61.5% en tiros de campo. Sus actuaciones destacaron por su presencia en la pintura, capacidad para recuperar rebotes y aportación defensiva.

Su incorporación representa otro logro para la organización mexicana, que continúa como una plataforma de desarrollo para jugadores con aspiraciones de competir al máximo nivel. De acuerdo con Capitanes, Castro se convierte en el sexto jugador latinoamericano en la historia del equipo en recibir un Call-Up, una cifra que refleja la importancia de la franquicia dentro del crecimiento del baloncesto de la región.

Antes de comenzar su trayectoria profesional, el dominicano destacó en el baloncesto universitario de Estados Unidos. Después de su paso por Providence, encontró mayor protagonismo en George Washington University, donde durante la temporada 2025-26 promedió 15.3 puntos, 9.1 rebotes y 1.7 bloqueos por encuentro. Su desempeño le permitió participar en el NBA Draft Combine de 2026 y recibir distintos reconocimientos por su capacidad defensiva.

Posteriormente, formó parte de los Milwaukee Bucks durante la NBA Summer League de 2026 y firmó un contrato de dos vías con los Houston Rockets en agosto. Tras su salida de Houston, se incorporó a Los Angeles Lakers en octubre, equipo con el que disputó dos encuentros de pretemporada antes de quedar fuera de la plantilla y continuar su desarrollo con Capitanes.

La llegada de Castro a Atlanta también responde a las necesidades del equipo en su rotación interior. Las lesiones de jugadores como Henri Veesaar, Mouhamed Gueye, Asa Newell y Jock Landale han reducido las alternativas de los Hawks, que liberaron al guardia Keshon Gilbert para abrir un espacio disponible bajo un contrato de dos vías.

Aunque su fichaje no garantiza un debut inmediato en la NBA, Castro tendrá la posibilidad de demostrar su capacidad y competir por minutos con el conjunto de Atlanta. Su fortaleza física, intensidad defensiva y presencia cerca del aro serán algunas de las herramientas con las que buscará aprovechar esta nueva oportunidad.

Para Capitanes, la salida del dominicano reafirma su papel como una plataforma de desarrollo dentro del baloncesto profesional. Después de apenas cinco partidos en la Ciudad de México, Castro continuará su carrera en una organización de la NBA, con el objetivo de aprovechar esta oportunidad y dar el siguiente paso hacia su consolidación en la mejor liga del mundo.