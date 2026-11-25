A un mes del inicio de la temporada de la NBA, ha habido muchas cosas positivas. El offseason repleto de estrellas de los 76ers ha funcionado hasta ahora, el renovado roster de los Lakers ha potenciado aún más a Luka Dončić y los Spurs parecen estar listos para otra larga participación en los playoffs, quizá incluso para conseguir el primer título de Victor Wembanyama.

En el otro extremo del espectro, varios equipos se han quedado por debajo de las expectativas que generaron durante el offseason. En algunos casos, las lesiones han influido considerablemente en los malos comienzos, ya que numerosas estrellas han quedado fuera de actividad. Sin embargo, incluso en algunos equipos afectados por las lesiones, está ocurriendo algo más preocupante. Con una muestra considerable de partidos disputados, este es un buen momento para repasar a los equipos que más han decepcionado hasta ahora y analizar por qué podría estar sucediendo.

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Antes de entrar en materia, abordaré a un equipo que dejé fuera y cuya inclusión consideré: los actuales campeones, los Knicks. A pesar de las verdaderas preocupaciones a largo plazo sobre este roster y de las inquietudes inmediatas alrededor de Mikal Bridges y Josh Hart, New York ha dejado atrás su inicio de 0-3 y ha ganado nueve de sus últimos 12 partidos. Con marca de 9-6, estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda a este grupo, especialmente después de la extraordinaria conquista del título hace no mucho tiempo.

Los Thunder se encuentran en una situación similar en un año marcado por las lesiones. Después de algunas derrotas preocupantes recientemente, hay motivos para inquietarse. Sin embargo, Shai Gilgeous-Alexander sigue siendo el MVP consecutivo y ha ayudado a su equipo a ganar partidos incluso con la gran cantidad de lesiones. Solo necesita mantenerlo a flote hasta que Chet Holmgren regrese.

Además, equipos como los Bucks, Clippers, Kings y Nets no están incluidos porque, bueno, ya sabíamos que estarían en la posición en la que se encuentran.

Dicho esto, estos son los 10 equipos más decepcionantes de la NBA hasta ahora, por una u otra razón, ordenados del menos preocupante al más preocupante:

10. Chicago Bulls

Récord: 4-11 (No. 13 de la Conferencia Este)

Lo admito, estaba equivocado. El offseason de Chicago me había generado optimismo. Me gustó la incorporación de veteranos de impacto como Norman Powell y Nic Claxton para acompañar al núcleo joven encabezado por la selección número 4, Caleb Wilson. Matas Buzelis parecía estar listo para dar un salto de calidad en su tercer año y Josh Giddey estaba jugando a nivel de All-Star antes de sufrir una inoportuna lesión la temporada pasada. Sin embargo, los Bulls comenzaron con marca de 1-9 y, en su mayoría, sufrieron derrotas contundentes. Su calendario fue complicado y las cosas han mejorado recientemente con algunas victorias, mientras Wilson ahora estará fuera durante un mes por una fractura en la mano. Con esta mejoría reciente y considerando que los Bulls no iban a competir seriamente en la Conferencia Este este año, no estoy demasiado preocupado. Sin embargo, parecían un equipo mejor que el que refleja su marca de 4-11.

9. Denver Nuggets

Récord: 9-5 (No. 7 de la Conferencia Oeste)

Hay motivos reales para preocuparse por Denver, pero los Nuggets ahora han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluida una importante victoria sobre los Rockets el viernes. En última instancia, sin embargo, el roster no tiene profundidad y los Nuggets son el único equipo de la NBA que supera el segundo límite salarial (second apron), lo que restringe considerablemente sus movimientos para construir el equipo. Además, Aaron Gordon ha tenido un comienzo complicado y Nikola Jokić no está rindiendo al nivel extraordinario que acostumbra. Gran parte de esto ha quedado minimizado por el espectacular inicio de Jamal Murray, pero los Nuggets están un escalón por debajo de los mejores equipos de la Conferencia Oeste. Por otro lado, también derrotaron a los Celtics esta semana y me cuesta descartar por completo a cualquier equipo que tenga a Jokić.

8. Cleveland Cavaliers

Récord: 9-8 (No. 7 de la Conferencia Este)

Sobre el papel, la defensa de los Cavaliers es lo que los está frenando, pero Cleveland ha mostrado inconsistencias en ambos extremos de la cancha. James Harden ha registrado sus números más bajos desde la temporada 2011-12, que fue su último año en Oklahoma City. Eso es un problema después de que los Cavs le otorgaran un contrato de tres años por 96.5 millones de dólares durante el verano. Donovan Mitchell ha jugado bien, pero no lo suficiente para compensar por completo un comienzo aceptable de Evan Mobley y un desastroso inicio de la etapa de Peyton Watson en Cleveland. Además de todo eso, el especialista en triples Sam Merrill está encestando muy por debajo de su nivel habitual: 31.5% desde la línea de tres puntos este año, en comparación con el 39.4% que registra en su carrera. Los Cavs han obtenido buenos minutos del novato Meleek Thomas y del guardia de segundo año Tyrese Proctor. Sin embargo, eso no es suficiente para compensar los aspectos negativos. Por el talento que tiene este grupo, hay que imaginar que encontrarán la manera de resolver sus problemas, incluso si Harden está atravesando una etapa de declive. La espectacular actuación de Harden, con 51 puntos en la victoria sobre los Pacers el viernes, era muy necesaria y podría ser el comienzo de su recuperación.

7. Orlando Magic

Récord: 7-8 (No. 8 de la Conferencia Este)

Franz Wagner ha sido extraordinario, lo que ha permitido que el Magic mejore recientemente. Orlando ha ganado cinco de sus últimos seis partidos y ahora tiene marca de 7-8. Además, su única derrota reciente llegó en un partido cerrado contra los 76ers. Las cosas parecen mejorar, pero existe cierto nivel de preocupación por la incapacidad de este núcleo para mantenerse al mismo tiempo en la cancha. Paolo Banchero continúa fuera por un esguince de tobillo y el Magic necesita comenzar a escalar posiciones en el Este después de haber cedido tres selecciones de primera ronda y un intercambio de selecciones (pick swap) por Desmond Bane en el offseason de 2025. Se avecinan algunas decisiones complicadas sobre el roster, con Anthony Black encaminado a la agencia libre restringida, y Orlando podría no tener la posibilidad de retenerlo con una plantilla que ya es costosa.

6. Phoenix Suns

Récord: 8-7 (No. 9 de la Conferencia Oeste)

Dillon Brooks ha vuelto a la realidad después de la mejor temporada de su carrera hace un año, que mantuvo a los Suns en la pelea por los playoffs en una Conferencia Oeste muy competida. Miles Bridges ha tenido un desempeño aceptable, pero con poca efectividad en los tiros de tres puntos, mientras que Jalen Green ha tenido un comienzo complicado. El salario de 36.3 millones de dólares de Green está perjudicando seriamente a Phoenix y el equipo necesita un base que ayude a Devin Booker, además de un pívot sólido mientras Mark Williams está fuera. La principal carencia está en la defensa, pero ninguno de los jugadores entre Brooks, Bridges o Green ha dado un paso al frente para convertirse en la verdadera segunda opción de Booker. Si nadie en el roster puede ocupar ese papel, los Suns están en problemas.

5. New Orleans Pelicans

Récord: 5-12 (No. 12 de la Conferencia Oeste)

¿Este equipo logrará alguna vez cambiar el rumbo? Después de un offseason sin movimientos, los Pelicans están exactamente en el mismo lugar en el que han estado durante las últimas temporadas. Dejounte Murray solicitó un traspaso y probablemente ni siquiera formaba parte de los planes a futuro, lo cual resulta decepcionante después de que New Orleans entregara dos selecciones de primera ronda para adquirirlo hace apenas dos años. Necesita salir del equipo y la directiva debe hacer algo para sacudir las cosas. Jeremiah Fears luce muy bien, pero fuera de eso no hay mucho que genere entusiasmo de cara al futuro. Los Pelicans no estaban destinados a ser un buen equipo este año, pero tampoco a ser tan malos. Perdieron por 34 puntos ante los Nets dos días después de que los Warriors los derrotaran por 51. Eso no puede suceder.

4. Indiana Pacers

Récord: 5-11 (No. 11 de la Conferencia Este)

La lesión en el tendón de la corva de Tyrese Haliburton ha descarrilado el regreso que se esperaba de los Pacers a los primeros planos de la Conferencia Este. Antes de que el base estrella quedara fuera, Indiana tenía marca de 2-2 y había sufrido una derrota muy dura ante los Bucks, que sigue siendo la única victoria de Milwaukee en la temporada. Sin Haliburton, los Pacers tienen marca de 3-8 y una ofensiva que atraviesa dificultades. Algunos jugadores de la rotación han impresionado al recibir más oportunidades (te estoy viendo, Jalen Slawson), pero este equipo se parece más al que fue la temporada pasada, en una campaña complicada mientras Haliburton se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles, que al que esperaba ser. Indiana necesita tener disponible a su estrella para contar con posibilidades reales este año. Hasta entonces, los Pacers son una decepción.

3. Washington Wizards

Récord: 6-11 (No. 10 de la Conferencia Este)

Los Wizards comenzaron el año con buenas sensaciones y una marca de 4-3, antes de que las derrotas empezaran a acumularse. Después, Washington sufrió una racha de ocho derrotas consecutivas, hasta que volvió a ganar por primera vez en dos semanas, al vencer a los Raptors. Después de que Trae Young firmara durante el offseason un enorme contrato de cuatro años y 212.8 millones de dólares, no ha ofrecido lo suficiente a los Wizards. Sus números son aceptables, pero ha sido extremadamente ineficiente, con apenas 36.7% de efectividad en tiros de campo y 31.8% en triples. La dupla de Young y Anthony Davis realiza 30 tiros por partido y algunas de esas oportunidades deberían destinarse a la selección número uno del Draft, AJ Dybantsa, para que continúe desarrollándose. Especialmente si los Wizards van a mantenerse muy por debajo del 50% de victorias. En el lado positivo, el alero de tercer año Kyshawn George ha tenido un desempeño extraordinario hasta ahora.

2. Toronto Raptors

Récord: 6-10 (No. 9 de la Conferencia Este)

Sin Kawhi Leonard, los Raptors están buscando respuestas. Una buena victoria como visitantes sobre los Pistons el viernes puso fin a una racha de seis derrotas consecutivas. Los problemas de Toronto resultan desconcertantes, después de que el equipo superara las expectativas la temporada pasada sin Leonard en la plantilla. El porcentaje de acierto de los Raptors en triples ha sido deficiente, con 33.6% como equipo, empatado con el quinto peor registro de toda la liga. Ja’Kobe Walter es el único titular que lanza por encima del 35% desde la línea de tres puntos, y apenas supera ese porcentaje, con 35.1%. También están siendo superados en los rebotes, con el peor registro de la Conferencia Este. Eso no debería suceder con un roster construido alrededor de aleros de gran envergadura, incluso si los hombres grandes de Toronto no son precisamente destacados. Los Raptors necesitan recuperar a Leonard antes de que su temporada se vuelva todavía más complicada.

1. Utah Jazz

Récord: 3-14 (No. 14 de la Conferencia Oeste)

Hay que reconocerle a los Jazz que tuvieron una buena semana, destacada por su visita a Los Ángeles, donde pusieron fin a la racha de nueve victorias consecutivas de Luka Dončić y los Lakers. Utah volvió a ganar, pero su temporada ha tenido un comienzo desastroso. No hay otra manera de describirlo. Se suponía que este sería un año en el que los Jazz darían un paso adelante, pero están ubicados en la parte baja del Oeste, únicamente por encima de los Kings. Gran parte de esto se debe a las lesiones: Jaren Jackson Jr. sufrió una rotura del ligamento colateral medial de la rodilla (MCL) después de cuatro partidos, Lauri Markkanen estará fuera durante un mes y Jusuf Nurkić todavía no ha debutado esta temporada. Aun así, no deberían ser tan malos. La dupla de bases formada por Keyonte George y Darryn Peterson todavía necesita tiempo para acoplarse y el alero de segundo año Ace Bailey ha tenido un mal comienzo. Si se suman todos estos factores, los Jazz tienen uno de los peores índices ofensivos de la liga (106.9), empatados con los Bucks y únicamente por encima de los Hornets.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/11/2026, traducido al español para SI México.