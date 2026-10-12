Ranking de los 10 mejores jugadores de la NBA menores de 25 años

El talento joven de la NBA nunca había sido tan bueno. O al menos eso parece.

En toda la liga hay jugadores en ascenso que tendrán un papel fundamental en la evolución de la NBA durante muchos años. Esta nueva generación abarca desde jóvenes promesas con un evidente talento generacional, como Cooper Flagg, de 19 años, hasta jugadores que alcanzaron su mejor nivel un poco más tarde, como Jalen Johnson, de 24 años. El futuro de la NBA está en muy buenas manos si tomamos en cuenta el gran nivel que hemos visto de ambos y de sus contemporáneos.

Te puede interesar: Los nueve equipos de la NBA que realmente pueden ganar el campeonato este año

Con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, parece el momento perfecto para evaluar todo ese talento joven y establecer un orden de jerarquía. ¿Qué jugadores ya van camino al estrellato y lo demuestran al influir constantemente en los partidos? ¿A cuáles todavía les queda mucho por mejorar?

Buscamos responder esas preguntas con un ranking de los 10 mejores jugadores menores de 25 años que comenzarán la temporada 2026-27 de la NBA. Antes de empezar, algunas aclaraciones:

Esta lista se basa en qué jugadores son mejores en este momento, en lugar de proyectar dónde terminarán sus carreras o incluso cómo concluirán la próxima temporada. No se trata de evaluar el potencial. Nos enfocamos en la producción que han tenido hasta ahora en la NBA.

Eso también significa que no hay integrantes de la destacada clase del Draft de 2026. Estoy 100% seguro de que Cameron Boozer, AJ Dybantsa y Darryn Peterson ocuparán un lugar en esta lista el próximo año, si no es que se suman más jugadores de este sólido grupo de novatos. Pero primero tenemos que verlos jugar.

Menores de 25 significa que todos los incluidos tienen 24 años o menos. ¡Para que quede extremadamente claro! Varios grandes jugadores dejaron de cumplir con este requisito la temporada pasada, entre ellos Cade Cunningham y Anthony Edwards. Pero superaron el límite de edad para este ejercicio y, por lo tanto, no serán incluidos.

¡Ahora sí! Presentamos a los 10 mejores jugadores de la NBA menores de 25 años.

Menciones honoríficas: Ajay Mitchell (Thunder), Donovan Clingan (Trail Blazers), Jalen Green (Suns), Ausar Thompson (Pistons), Josh Giddey (Bulls), Dylan Harper (Spurs).

10. Stephon Castle, Spurs (21 años)

Castle es un muro como defensor perimetral y su juego ofensivo sigue creciendo. Promedió 16.7 puntos y 7.4 asistencias en su segunda temporada, una última cifra especialmente impresionante si se considera que era el segundo encargado de manejar el balón en la alineación titular, detrás de De’Aaron Fox. Hasta ahora, las deficiencias de Castle son tan evidentes como sus fortalezas, entre las pérdidas de balón y un irregular tiro de tres puntos. Sin embargo, su visión para pasar, su atletismo de élite y su capacidad para desestabilizar a los rivales en defensa garantizan que sea efectivo en ambos extremos de la cancha. Es justo considerar a Castle uno de los mejores bases de dos vías de la NBA en la actualidad.

9. Kon Knueppel, Hornets (21 años)

Si nos basamos en la cantidad, Knueppel es el mejor tirador de tres puntos de la NBA. Lideró la liga en triples anotados como novato, con 273, una temporada de tiro históricamente sobresaliente para un jugador de primer año. La capacidad para encestar desde larga distancia no lo es todo en la NBA actual, pero sí representa una parte fundamental del juego moderno, y hay muy pocos jugadores mejores que Knueppel en ese aspecto específico. El resto de su juego ofensivo también está evolucionando. La defensa sigue siendo un trabajo en progreso, pero el egresado de Duke es un auténtico francotirador capaz de sumar muchos puntos cuando entra en racha.

8. Amen Thompson, Rockets (23 años)

Thompson es quizá el mejor atleta de la NBA, con una habilidad y un instinto defensivos extraordinarios. Su juego ofensivo todavía está lejos del ideal para un jugador moderno. Sin embargo, encontró la manera de ser efectivo en Houston la temporada pasada, pese a jugar en una de las canchas con menos espacios de la NBA, y promedió 18.3 puntos por partido con un porcentaje de acierto superior al 50% en tiros de campo. Con la confianza para liderar el agresivo sistema de Ime Udoka como principal defensor en el punto de ataque, Thompson puede neutralizar a cualquier tipo de jugador y hacer que todos los demás parezcan lentos al mismo tiempo. Es un espectáculo verlo trabajar como uno de los mejores y más versátiles defensores de la liga.

7. Paolo Banchero, Magic (23 años)

La reputación de Banchero como una fuerza demoledora a la hora de anotar sigue intacta, incluso después de algunas temporadas frustrantes en Orlando. Pocos defensores se atreven a interponerse en su camino hacia el aro y quienes lo hacen suelen terminar volando hacia atrás mientras Banchero gira y culmina la jugada con una clavada. Sin embargo, el año pasado fue difícil de evaluar. La primera selección del Draft retrocedió como tirador, aunque aun así logró aumentar su eficiencia general, mientras su equipo quedó muy por debajo de las expectativas. Después comenzaron los playoffs y Banchero ayudó a los Magic a llevar al límite a los Pistons, primeros sembrados. Puede ser un talento frustrante, pero no hay forma de negar su instinto anotador de élite y su juego de pies dentro de la línea de tres puntos.

6. Alperen Şengün, Rockets (24 años)

Şengün es uno de los talentos ofensivos más fascinantes de la NBA, un pívot que juega cerca del aro y puede anotar ante cualquier tipo de rival gracias a su combinación de agilidad y un instinto sobrenatural alrededor de la canasta. Si a eso se le suma su excelente capacidad de anticipación para pasar el balón y su olfato para capturar rebotes, Şengün aporta un conjunto de habilidades muy completo y efectivo a la ofensiva de los Rockets, que le permite destacar en cualquier circunstancia. Esa versatilidad fue lo que le permitió aumentar la mayoría de sus estadísticas individuales, pese a que Houston incorporó a Kevin Durant y sus dominantes intervenciones ofensivas al roster durante la pasada temporada baja. Además de todo eso, Şengün ha mejorado enormemente en el aspecto defensivo; ahora es más que capaz de defender por su cuenta cuando le toca cambiar de marca en el perímetro y de jugar por encima de su estatura en la pintura.

5. Jalen Duren, Pistons (22 años)

La última vez que vimos a Duren jugar basquetbol, no fue nada agradable. Se mostró dubitativo, lento y no logró ayudar a su equipo en los playoffs. Sin embargo, eso no le resta mérito a la temporada que tuvo, en la que fue incluido en uno de los equipos All-NBA y que le valió al recién firmado pívot un contrato de 200 millones de dólares. Duren es un saltador monstruoso para su posición, que dominó por completo como bloqueador en el pick and roll junto a la superestrella Cade Cunningham. Fue una pieza central efectiva para la élite defensiva de los Pistons, al utilizar su enorme físico para impedir que cualquier rival penetrara en la pintura y después capturar todos los rebotes que caían en su zona. Duren debe demostrar que puede construir a partir de una gran temporada y evitar otro colapso en la postemporada, pero es una garantía de doble-doble que puede controlar la zona interior de una de las mejores defensivas de la NBA en este momento. Eso es bastante bueno.

4. Chet Holmgren, Thunder (24 años)

No terminó bien, pero, por lo demás, la cuarta temporada de Holmgren en la NBA fue un éxito rotundo. Tuvo la mejor actuación ofensiva de su carrera como un auténtico pívot abierto, capaz de combinar un sólido tiro de tres puntos con una gran capacidad para anotar en la pintura, lo que le permitió acertar casi el 60% de sus tiros de campo. Sin embargo, Holmgren realmente encontró su lugar en el otro extremo de la cancha: el egresado de Gonzaga promedió 1.9 bloqueos por partido y, como resultado, fue incluido en el primer equipo All-Defensive. En un mundo en el que Victor Wembanyama no existiera, Holmgren sería considerado el próximo gran pívot de dos vías, con argumentos legítimos para ganar el premio al Jugador Defensivo del Año cada temporada. Pero quedar en segundo lugar detrás de un talento tan extraordinario que su apodo es “Alien” tampoco está nada mal. Holmgren es un muy buen jugador de la NBA capaz de dominar ambos extremos de la cancha en las noches adecuadas.

3. Cooper Flagg, Mavericks (19 años)

Flagg estuvo a la altura de las expectativas y las superó durante su temporada de novato en Dallas. Considerado un prospecto generacional, cumplió con todas las promesas al promediar 21.0 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias por partido, como la única amenaza real de uno de los peores rosters de la NBA. ¿Los únicos otros tres jugadores en la historia de la NBA que promediaron esas cifras en su primera temporada? Oscar Robertson, Larry Bird y Luka Dončić. Esto demuestra claramente su enorme potencial, pero incluso la temporada pasada solo otros nueve jugadores alcanzaron esas marcas estadísticas. La producción ofensiva de Flagg ya está al nivel de un All-Star y tampoco se queda atrás en el otro extremo de la cancha. Sin embargo, lo que lo distingue es su techo. Cualquier noche, Flagg podría explotar con 50 puntos y no sería demasiado sorprendente. Ninguno de los jugadores que están por encima de él en esta lista podría decir lo mismo.

2. Jalen Johnson, Hawks (24 años)

La temporada de despegue que tuvo Johnson en Atlanta el año pasado pasó un poco desapercibida, aunque le valió sus primeras selecciones al All-Star y al All-NBA. Promedió 22.5 puntos, 10.3 rebotes y 7.9 asistencias por partido; fue uno de los únicos dos jugadores en promediar 22/10/7, junto con el tres veces MVP Nikola Jokić. ¡Es una locura para un jugador de perímetro! Johnson no está al nivel de Joker como jugador capaz de elevar por sí solo el nivel de su equipo, pero sigue siendo una ofensiva ambulante, capaz de convertirse en el eje alrededor del cual un equipo puede funcionar a nivel de playoffs. Todavía tiene potencial por desarrollar en defensa, pero Johnson encaja perfectamente en el perfil del alero moderno que amenaza a las defensas desde los tres niveles, prepara a sus compañeros para conseguir canastas fáciles y captura rebotes durante cada minuto que está en la cancha. Es suficiente para ser la primera opción de un contendiente en la postemporada y, sin duda, para ocupar un lugar muy alto en rankings como este. Aunque haya alcanzado su mejor nivel un poco más tarde.

1. Victor Wembanyama, Spurs (22 años)

Pero, por supuesto, nadie puede superar a Wembanyama en esta lista. La superestrella de los Spurs se estableció como uno de los tres mejores jugadores de la NBA, como mínimo, el año pasado, al promediar 25.0 puntos, 11.5 rebotes y 3.1 asistencias, además de 3.1 bloqueos por partido. Como resultado, recibió sus primeros votos para el MVP y lo que probablemente será el primero de muchos premios al Jugador Defensivo del Año, mientras lideraba a San Antonio a una temporada de 62 victorias, una épica carrera en los playoffs y una devastadora derrota en las Finales. No hay ningún jugador en la NBA que tenga un mayor impacto en ambos extremos de la cancha cada noche que Wemby, mucho menos alguien de su edad. Wembanyama está ascendiendo para convertirse en la próxima meg estrella del basquetbol mundial y solo dejará de ocupar este lugar cuando cumpla 25 años.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/10/2026, traducido al español para SI México.