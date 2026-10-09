Ranking del Novato del Año de la NBA: Así luce una generación repleta de talento

Cada nueva temporada de la NBA trae una nueva camada. La más reciente clase del Draft hace su debut con novatos que asumirán roles muy diferentes.

Algunos llegan inmediatamente a un equipo en reconstrucción como el nuevo rostro de la franquicia. Una razón para tener esperanza después de una temporada complicada. Otros aterrizan en rosters mejorados, con equipos que buscan dar un salto de un año a otro, como Dylan Harper, la selección número 2 de 2025, quien tuvo un impacto en la participación de los Spurs en las Finales de la NBA como novato.

Esta temporada no será diferente, especialmente con una clase de novatos cargada de talento. Lo que era un trío de principales novatos conformado por AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Cameron Boozer rápidamente se convirtió en un top cuatro con la emoción que rodea a Caleb Wilson, la cuarta selección del Draft de junio.

Fuera de las primeras cuatro selecciones, hay muchos novatos que están llamados a tener un impacto alrededor de la liga una vez que la nueva temporada comience el 20 de octubre, y Sports Illustrated los clasificará durante todo el año. Por ahora, echemos un vistazo al panorama para ver cómo se ubican los principales novatos al entrar en la preseason. Además, ¿quién está en la cima del siguiente grupo?

Mucho cambiará a lo largo de la temporada, pero estos son nuestros cinco principales novatos tal como están las cosas actualmente, clasificados en orden. Vamos a ello:

Primeros cinco fuera: Darius Acuff Jr. (Kings), Keaton Wagler (Clippers), Brayden Burries (Bucks), Mikel Brown Jr. (Nets), Bennett Stirtz (Thunder)

5. Yaxel Lendeborg, Golden State Warriors

Estadísticas de Summer League: 14.9 PPG, 6.8 RPG, 4.0 APG, 48.4 FG%, 45.9 3P%, 71.4 FT% (ocho partidos)

Draft: selección número 11

Lendeborg, líder All-American de los campeones nacionales Michigan Wolverines, recibe el puesto al frente de un segundo grupo de novatos muy disputado. Aunque no lo creas, es la incorporación más importante que hicieron los Warriors durante la offseason después de que el equipo no pudo conseguir a LeBron James. Hasta donde sabemos, los Dubs tampoco fueron finalistas en la puja por Giannis Antetokounmpo.

Lendeborg acaba de cumplir 24 años. Es uno de los novatos más preparados para la NBA y llega a un rol claro en un equipo que necesita algo de energía. Steph Curry tendrá mucho del volumen ofensivo de Golden State, obviamente, pero su gravedad generará oportunidades claras para el novato. Steve Kerr ya ha elogiado a Lendeborg mientras el versátil wing se prepara para tener un impacto en los Warriors este año.

4. Caleb Wilson, Chicago Bulls

Estadísticas de Summer League: 23.5 PPG, 7.3 RPG, 1.8 APG, 50.0 FG%, 41.9 3P%, 33.3 FT% (cuatro partidos)

Draft: selección número 4

De cara a la temporada, los cuatro principales novatos realmente pueden aparecer en cualquier orden. Wilson, la cuarta selección del Draft, dio a los aficionados de los Bulls muchos motivos para ilusionarse durante la Summer League. Chicago tuvo una buena offseason en la que incorporó veteranos de impacto como Nic Claxton y Norman Powell para ayudar al núcleo joven, al frente del cual ahora se encuentra Wilson.

La distribución de élite del point guard Josh Giddey ayuda a Wilson de inmediato, pero existe cierta preocupación de que el producto de North Carolina ya esté en lo más alto de los planes de juego de los rivales como el claro jugador franquicia de los Bulls. Tal vez Wilson sea lo suficientemente bueno para superar esa presión. Tal vez Matas Buzelis dé un salto en su tercer año, lo que también le daría más libertad a Wilson. De cualquier manera, debería estar tan presente como cualquiera en las conversaciones demasiado anticipadas por el Novato del Año. Lanzó bien de tres puntos durante la Summer League, pero no fue un tirador de larga distancia en su única temporada en North Carolina.

Su capacidad para anotar triples es el aspecto más importante a seguir durante su temporada de novato. Tiene todo lo demás en su repertorio.

3. Cameron Boozer, Memphis Grizzlies

Estadísticas de Summer League: 18.0 PPG, 7.4 RPG, 3.8 APG, 49.0 FG%, 40.6 3P%, 76.0 FT% (ocho partidos)

Draft: selección número 3

Otro jugador que asumirá un rol protagónico en su primera temporada en la NBA, la llegada de Boozer a Memphis representa el inicio de una nueva era, con Ja Morant, Jaren Jackson Jr. y Desmond Bane ya en otros equipos. Después de una temporada increíble en Duke, Boozer llega como la nueva primera opción de los Grizzlies. Zach Edey también debería regresar sano este año. Buena suerte para conseguir rebotes con un frontcourt de Edey-Boozer.

Al igual que Wilson, Boozer enfrentará el problema de recibir mucha atención. Es lo suficientemente bueno para seguir teniendo impacto, y la amenaza de su tiro de tres puntos abrirá carriles para penetrar. Los Grizzlies podrían dar la sorpresa con incorporaciones poco llamativas durante la offseason como Isaiah Stewart y Quinten Post. El desarrollo de Boozer es lo más importante para el futuro de la franquicia. Si mantiene al equipo en la pelea por la zona del play-in, será el ROY.

2. AJ Dybantsa, Washington Wizards

Estadísticas de Summer League: 25.0 PPG, 7.0 RPG, 2.0 APG, 39.4 FG%, 9.1 3P%, 85.7 FT% (dos partidos)

Draft: selección número 1

La gran pregunta que enfrenta la primera selección al entrar en su primera temporada es cómo la presencia de Anthony Davis y Trae Young afectará las oportunidades de Dybantsa con el balón en sus manos. Washington firmó a Young con un enorme contrato de cuatro años durante la offseason y, como uno de los mejores pasadores de la liga, iniciará la mayoría de las ofensivas de los Wizards. Dybantsa también necesita tener el balón en sus manos.

El Head Coach Brian Keefe tendrá que administrar esa situación, pero como selección número 1, Dybantsa tendrá muchas oportunidades. El futuro del equipo depende de ello. Si Young y Davis funcionan (y se mantienen sanos), la amenaza que cada uno puede representar le dará al novato más espacio para operar y, en última instancia, generar un impacto inmediato. En su única temporada en BYU, Dybantsa demostró por qué era una elección digna de ser la primera selección. Lideró a la nación en anotación con 25.5 puntos por partido y mostró su atletismo de élite y su capacidad para volar hacia el aro, características que han formado parte de su aura desde su etapa en las categorías juveniles.

Tendrá que acostumbrarse al siguiente nivel y aprender de sus errores con aspectos como la selección de tiros, ajustes habituales para un novato. Pero Dybantsa parece tener todo para convertirse en una verdadera estrella de la NBA; ahora solo necesitamos ver cómo luce en un interesante equipo de los Wizards, que combina veteranos estelares con jóvenes sólidos.

1. Darryn Peterson, Utah Jazz

Estadísticas de Summer League: 23.0 PPG, 3.2 RPG, 5.2 APG, 39.8 FG%, 34.5 3P%, 77.8 FT% (cinco partidos)

Draft: selección número 2

El grupo conformado por Dybantsa, Boozer, Wilson y Peterson está extremadamente parejo. Me quedaré con mi elección de preseason para el ROY, Peterson, el nuevo guard de los Jazz. Utah debería ser mucho mejor este año con un roster sólido. Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. en el centro de la operación, junto con el crecimiento de su núcleo joven conformado por Keyonte George, Ace Bailey y, ahora, Peterson.

Si no fuera por una extraña temporada en Kansas, Peterson podría haber sido la primera selección indiscutible del Draft. Esta clase siempre fue considerada un “big three” conformado por él, Dybantsa y Boozer, por lo que los Jazz estuvieron más que felices de seleccionarlo en el número 2, a pesar de otro extraño proceso previo al Draft para una selección de Utah dentro del top cinco. Peterson no realizó un workout con los Jazz antes del Draft, pero eso no impidió que la franquicia apostara por su talento.

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"Keyonte [George] y yo seremos uno de los mejores backcourts de la NBA", dijo Peterson con confianza después de ser seleccionado por los Jazz. Y tiene toda la razón. George recibió una extensión de contrato este año y podría dar el salto para convertirse en All-Star, mientras que Peterson tiene el potencial real para convertirse en uno de los mejores anotadores de la NBA a su lado. La pregunta es qué tan pronto estará listo. Pero si los Jazz dan un salto y el novato se convierte en uno de sus principales anotadores, me gusta como el novato con mayor impacto de este año.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/10/2026, traducido al español para SI México.