El renacer de Ja Morant encuentra un obstáculo en el peor momento posible para los Trail Blazers

El inicio de la temporada de la NBA no ha estado exento de lesiones. El nuevo guard de los Trail Blazers, Ja Morant, es el más reciente en sumarse a la lista, después de que el equipo anunciara que sufrió una lesión en el tendón de la corva el jueves por la noche, durante el partido contra los Grizzlies, que lo mantendrá fuera de las duelas por un mínimo de cuatro semanas.

La lesión de Morant en su primer partido contra su antiguo equipo es particularmente devastadora. No sólo llevaba apenas cuatro partidos de una nueva etapa, sino que Portland estaba jugando a gran nivel y parecía un equipo capaz de sorprender en la Conferencia Oeste. Los Blazers tienen una sobrepoblación de guards, lo que podría permitirles mantenerse a flote sin Morant, pero ya juegan sin Shaedon Sharpe, por lo que su emocionante ofensiva recibe un duro golpe.

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Memphis le propinó a Portland su primera derrota de la temporada el jueves por la noche, y los Grizzlies también son una de las mayores sorpresas de la NBA en este inicio de campaña. Sin embargo, lo que parecía un equipo desarticulado ha funcionado desde el principio en Portland, y la lesión de Morant le quita a la ofensiva una auténtica amenaza anotadora. Después de cuatro partidos, los Blazers tienen el tercer mejor rating ofensivo de toda la NBA (120.3). También están cuidando el balón, con una relación de 2.02 asistencias por pérdida. Esa cifra también los coloca cerca de la cima de la liga.

El exguard estrella de los Grizzlies ha tenido un papel importante en el buen inicio de Portland. Antes de quedar fuera por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo, Morant promediaba 15.8 puntos y 5.5 asistencias, con apenas 1.3 pérdidas por partido. Ha acertado el 54.2% de sus tiros de campo y el 42.1% de sus 3.5 intentos de triple por partido, cifras muy superiores a las que registró en cualquiera de sus temporadas en Memphis. Es una muestra increíblemente pequeña, pero comenzó a destacar en la ofensiva de Portland, con Damian Lillard y Deni Avdija dándole más espacio para operar.

Morant fue fundamental en una importante victoria sobre los Lakers el martes por la noche, con 23 puntos y cuatro asistencias, tras encestar nueve de sus 13 tiros de campo. Anotó dos tiros decisivos de media distancia en los últimos minutos para darle a los Blazers una ventaja de cinco puntos, antes de que Lillard sentenciara el partido con un gran triple. Portland superó una explosión de 41 puntos de Luka Dončić, además de otros 26 de su compañero en el backcourt, Austin Reaves.

La defensa sigue siendo la mayor incógnita, pues una dupla de guards formada por Morant y Lillard obliga a Jrue Holiday a salir desde la banca. Sin embargo, Toumani Camara en el perímetro y Donovan Clingan cerca del aro hicieron viable esa combinación. Además, los primeros cuatro partidos de los Blazers demostraron que su plan era simplemente anotar en grandes cantidades para que los rivales no pudieran seguirles el ritmo.

La buena noticia es que Holiday puede incorporarse a la alineación titular del nuevo coach Micah Nori sin mayores problemas. Darle más minutos a Holiday en lugar de Morant convierte de inmediato a Portland en un mejor equipo defensivo. Ya no es el anotador que fue en el pasado, pero sigue siendo un tirador de alto nivel que abre espacios para Lillard y Avdija y consigue puntos cuando el equipo los necesita.

Scoot Henderson también tendrá más minutos y podría aprovecharlos para construir sobre la sólida temporada que tuvo el año pasado. Desafortunadamente, quien ocupe el lugar de Morant no tendrá la misma capacidad de atraer la atención de las defensas rivales. Portland recibió muchas críticas durante el verano por realizar un movimiento para adquirir al polémico guard, en un grupo que ya estaba saturado. Los primeros resultados fueron excelentes, lo que convierte la lesión de Morant en un problema importante para una de las ofensivas más electrizantes y uno de los equipos más emocionantes de la NBA.

Si todo marcha bien con la recuperación de Morant, debería poder regresar alrededor del partido número 20, lo que les dará a los Blazers tiempo suficiente para enderezar el rumbo si la ofensiva pierde efectividad. Aunque ha lidiado con numerosas lesiones a lo largo de su carrera, una situación que se intensificó durante las últimas temporadas, la distensión en el tendón de la corva no es un problema recurrente. Ojalá para Portland, esto sea sólo un obstáculo en el camino. Pero eso no hace que la inoportuna ausencia de Morant sea menos decepcionante, especialmente por lo divertido que había sido este equipo durante sus primeros partidos.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 31/10/2026, traducido al español para SI México.