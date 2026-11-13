La rivalidad entre Jaylen Brown y Jayson Tatum sí tiene algo de la de 'Shaq y Kobe'

Si no había quedado suficientemente claro, ahora no hay ninguna duda: Jaylen Brown vs. Jayson Tatum es una rivalidad.

Los dos excompañeros de equipo se enfrentaron por primera vez como rivales el martes por la noche en Filadelfia, en un partido en el que Tatum y los Celtics arrollaron a Brown y los 76ers, con una victoria por 123-101. Paul George anotó 36 puntos y le recordó a todos que fue la adquisición estrella de los Celtics en el exitoso intercambio de Jaylen Brown, y que posiblemente encaja de manera más natural como pieza complementaria junto a Tatum de lo que Brown jamás lo hizo.

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El partido en sí no fue demasiado atractivo. Boston estuvo al frente durante prácticamente todo el encuentro. Sin embargo, lo más interesante fue lo que ocurrió entre Tatum y Brown antes del salto inicial.

Cuando antiguos compañeros de equipo que ahora son rivales se enfrentan en la NBA, es una práctica bastante habitual que compartan una breve conversación durante el calentamiento. Steph Curry y Klay Thompson lo hicieron apenas el otro día. Pero Tatum y Brown no tuvieron ningún tipo de interacción, ni durante la práctica de tiro ni en el calentamiento previo al partido. Mientras los jugadores de los 76ers y los Celtics se saludaban en la duela momentos antes del salto inicial, Tatum se acercó a Brown e intentó saludarlo con un choque de manos. Brown no levantó la mirada ni reconoció a su excompañero durante nueve años.

Tatum después abrazó a LeBron James y pareció restarle importancia al hecho de que Brown lo ignorara. Ese momento fue una confirmación más para Tatum y los millones de personas que lo veían por televisión de que, efectivamente, existe una rivalidad.

"Para ser honesto, no estaba prestando atención", dijo Brown sobre haber desairado a Tatum antes del salto inicial. "Pero hay que darle crédito a Jayson, jugó bien esta noche".

Como Chris Mannix, de Sports Illustrated, explicó en octubre, la relación entre Tatum y Brown se complicó mucho antes del intercambio. Pasaron nueve temporadas juntos como compañeros de equipo y mantuvieron una relación cordial mientras ganaban muchísimos partidos. Pero ciertamente no eran grandes amigos. Los rumores de traspaso solían perseguir a Brown durante el receso de temporada, pero no a Tatum, quien fue proclamado como el rostro de la franquicia.

Después, tras muchas especulaciones, el intercambio entre los 76ers y los Celtics se concretó en julio. En un documental de YouTube, Tatum dijo que la operación lo había tomado por sorpresa. Brown respondió que eso era una tontería al comentar con un emoji de "cap" (mentira) en el video. Desde entonces, ambos han tenido que hablar sobre su relación ante los medios, con Tatum restándole importancia a sus intercambios de declaraciones. Brown, por su parte, tuvo todas las oportunidades para desmentir cualquier indicio de una disputa, pero mantuvo viva la historia con sus comentarios directos.

"Esto no es ninguna maldita rivalidad entre Shaq y Kobe", dijo Tatum. "No hay ningún conflicto".

"No hay ningún conflicto", coincidió Brown, "pero, ya sabes, quizá haya un poco de chuletas de cordero y algo de salsa. Debería estar preparado en todo momento".

Rivalidad.

La noche del martes dejó al descubierto las chuletas de cordero y la salsa. Quizá haya un pequeño parecido entre la dinámica actual de los "Jays" y la de Shaq y Kobe. (Aunque, eh, ni de cerca es tan tóxica: las dos leyendas de los Lakers se lanzaban comentarios despectivos cuando eran compañeros en Los Ángeles y, después del intercambio, Shaq se negó a mencionar a Bryant por su nombre).

Tatum y Brown son una pareja de All-Stars que pasó nueve temporadas junta y ganó un campeonato. Bryant y O'Neal jugaron ocho temporadas juntos y conquistaron tres títulos. Los Celtics eligieron a Tatum como el rostro de la franquicia y traspasaron a Brown a un equipo contendiente. Los Lakers eligieron a Bryant como el rostro de la franquicia y traspasaron a O'Neal a un equipo contendiente.

Bryant y O'Neal se enfrentaron por primera vez como rivales después del intercambio entre los Lakers y el Heat, el día de Navidad de 2004, en Los Ángeles. Fue un partido para recordar. Al igual que Tatum y Brown, Bryant y O'Neal protagonizaron un saludo un tanto incómodo antes del encuentro. Bryant, el rostro de la franquicia, hizo el esfuerzo de acercarse al resentido O'Neal para saludarlo con un choque de manos. Igual que Tatum. O'Neal, para su crédito, correspondió dándole una palmada, pero se negó a mirarlo a los ojos. Igual que Brown.

Una rivalidad.

Aquel partido del día de Navidad se desarrolló como si fuera una película navideña de Hallmark. Un final de cuento. Se fue a tiempo extra y Bryant, quien anotó 42 puntos, falló un triple para ganar el partido sobre Dwyane Wade cuando sonaba la bocina. Los Lakers perdieron 104-102. O'Neal no se guardó nada después del encuentro.

"Sabía que no iba a entrar", dijo O'Neal sobre el último lanzamiento de Bryant. "Porque mi equipo salió a jugar bien. Cometí mi sexta falta; sentí que los decepcioné un poco. ... Eso era todo lo que queríamos hacer, venir aquí y ganar. No estamos tratando de anotar 50 o 60 puntos ni de intentar superar a nadie. Solo queríamos jugar bien como equipo, y eso fue lo que hicimos hoy".

Es bastante fácil leer entre líneas.

Después del partido del martes por la noche, ni Tatum ni Brown hicieron lo que hizo Shaq ni dijeron nada provocador. O realmente interesante, para ser sinceros. "Todo el alboroto ya pasó", dijo Tatum. "Hay que darles crédito", dijo Brown. Pero si Tatum hubiera fallado un triple para ganar el partido sobre la bocina en un encuentro muy disputado, no sería difícil imaginar que Brown habría tenido algunas palabras que decir.

En cambio, Brown tuvo que tragarse una dosis de humildad. Cayó rápidamente en problemas de faltas y terminó el partido con 13 puntos, con una efectividad de 4 de 9 en tiros de campo, además de cuatro pérdidas de balón en 26 minutos. Brown registró el peor diferencial de puntos del partido, con -27 en el rubro de más/menos. En aquella noche navideña contra Bryant, O'Neal tampoco estuvo a la altura de sus estándares. Cometió su sexta falta cuando faltaban dos minutos para terminar el cuarto periodo y tuvo que ver el tiempo extra desde la banca. Es algo que puede ocurrir en una noche cargada de emociones.

La NBA necesita más rivalidades entre jugadores. Es bueno para la liga. La rivalidad en la duela entre Victor Wembanyama y Chet Holmgren es lo que hace tan atractivo el ascenso de los Spurs y el Thunder en el Oeste. Los Celtics y los 76ers siempre serán rivales ante los ojos de los aficionados, pero cuando los jugadores empiezan a tomárselo como algo personal, es cuando las rivalidades pasan al siguiente nivel. Tatum y Brown insisten en que no hay ningún conflicto fuera de la duela, pero dentro de ella son rivales.

Todavía quedan más enfrentamientos. Estos dos equipos se medirán tres veces más esta temporada, incluido el 21 de enero en el TD Garden, partido que marcará el regreso de Brown a Boston. También es muy posible que los Celtics y los 76ers se enfrenten en los playoffs.

Es una rivalidad. Y eso es excelente para la NBA. Queremos ver más de esto.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/11/2026, traducido al español para SI México.