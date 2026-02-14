Rosters del All-Star Game de la NBA 2026: USA vs. Mundo y las estrellas que brillarán en Inglewood
La edición 2026 del All-Star Game de la NBA, que se celebrará en el futurista Intuit Dome de Inglewood, marcará un antes y un después en la historia del evento, ya que este año la National Basketball Association ha decidido jubilar el tradicional enfrentamiento entre conferencias para dar paso a un formato de torneo cuadrangular que enfrenta directamente al talento de Estados Unidos contra el resto del mundo.
La reconfiguración responde a una realidad innegable en el baloncesto contemporáneo: el dominio global del talento. La liga ha oficializado ya los rosters de los tres escuadrones que protagonizarán el fin de semana del 13 al 15 de febrero de 2026; una mezcla fascinante de leyendas consagradas, jóvenes prodigios y una legión internacional que, sobre el papel, luce como el rival a batir en este nuevo formato.
Uno de los puntos más polémicos de esta edición es, sin duda, la ausencia de LeBron James en el quinteto titular por primera vez en toda una generación. Tras semanas de votaciones donde aficionados, jugadores y prensa tuvieron voz, el Rey ha sido seleccionado como reserva, en su nominación número 22 al Juego de Estrellas
El cambio en las reglas de votación, que este año eliminó los requisitos de posición para permitir que los cinco jugadores más votados de cada conferencia iniciaran el encuentro independientemente de si son bases o pívots, ha cambiado por completo el mapa del poder en la liga.
En el Oeste, el liderato de las votaciones recayó en su compañero de equipo Luka Doncic, quien ahora defiende los colores de los Lakers en su propia ciudad adoptiva, acompañado por figuras de la talla de Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama y Stephen Curry, aunque las lesiones han obligado a realizar ajustes de última hora en esta alineación estelar.
USA Stripes
El equipo denominado USA Stripes, que será dirigido por Mitch Johnson de los San Antonio Spurs, se perfila como la escuadra de la veteranía y el linaje olímpico.
El grupo está conformado por jugadores de la talla de Kevin Durant y Kawhi Leonard. Sin embargo, el equipo ha tenido que sortear obstáculos significativos debido a la salud de sus integrantes; la baja de Stephen Curry por una lesión de rodilla ha dejado un vacío emocional y de tiro exterior que la liga ha decidido llenar con Brandon Ingram, el alero de los Toronto Raptors que vive el mejor momento de su carrera.
Además, en un movimiento administrativo curioso para equilibrar las nóminas internacionales tras la baja de Giannis Antetokounmpo, el comisionado Adam Silver integró a De'Aaron Fox a este grupo, reforzando la velocidad de un perímetro que ya cuenta con la explosividad de Donovan Mitchell y la inteligencia de Jalen Brunson.
Team USA
Por su parte, el Team USA Stars, bajo el mando de J.B. Bickerstaff, representa la vanguardia del baloncesto estadounidense y la energía inagotable de los jóvenes.
El equipo está encabezado por un Anthony Edwards que llega con el aura de estrella absoluta tras su éxito veraniego. Junto a él, figuras como Tyrese Maxey y Cade Cunningham garantizan un ritmo de juego vertiginoso que podría ser la clave para desgastar a los equipos más veteranos.
La estructura de los Stars se apoya en un físico envidiable, con Chet Holmgren y Jalen Duren custodiando la pintura, mientras que la polivalencia de Scottie Barnes y Jalen Johnson ofrece variantes tácticas que permiten intercambiar posiciones en defensa sin perder eficiencia.
Es, en esencia, un equipo diseñado para el espectáculo a campo abierto y la presión constante sobre el balón.
Team World
No obstante, todas las miradas de los analistas apuntan al Team World como el gran favorito para llevarse el trofeo de este nuevo torneo.
El equipo internacional, que será dirigido por Darko Rajakovic, cuenta con una acumulación de talento que parece sacada de una simulación ideal.
A pesar de perder a Shai Gilgeous-Alexander por una distensión abdominal, la incorporación de Alperen Sengun como reemplazo mantiene un nivel de creatividad altísimo en la zona.
El trío formado por Jokic, Doncic y Wembanyama representa quizás la mayor concentración de inteligencia baloncestística y ventaja física que se haya visto en un All-Star.
Para completar esta nómina internacional, la NBA utilizó las raíces jamaicanas de Norman Powell para trasladarlo desde el pool estadounidense hacia el equipo mundial, sumando así un tirador perimetral de élite a un grupo que ya cuenta con la versatilidad de Pascal Siakam y Karl-Anthony Towns, además de la puntería de Jamal Murray en los momentos definitivos.
La agenda del fin de semana no se detiene en el partido dominical, ya que el sábado de estrellas también promete emociones fuertes con el regreso de la competición Shooting Stars, que este año sustituye al concurso de habilidades.
El gran atractivo de la noche será ver a Damian Lillard, quien a pesar de una lesión en el tendón de Aquiles que lo ha marginado de la temporada regular, ha confirmado su participación en el concurso de triples buscando su tercer título para igualar a leyendas como Larry Bird.
En el concurso de clavadas, el protagonismo recaerá en nuevas caras como Jaxson Hayes y Jase Richardson, quienes intentarán devolverle el brillo al evento tras la ausencia de Mac McClung.
Todo este despliegue tecnológico y deportivo en el Intuit Dome, con su innovador Halo Board y la sección de aficionados The Wall, está coordinado para sincronizarse con la audiencia global de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, para asegurar que la NBA recupere su estatus como el epicentro del entretenimiento mundial durante un fin de semana que, sin duda, definirá el rumbo de la liga para la próxima década.