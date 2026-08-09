Russell Westbrook y sus posibles destinos: cuatro equipos que podrían aprovechar al veterano guard
La alocada offseason de la NBA está prácticamente completa. Estamos en los días más tranquilos de agosto y los rosters han quedado definidos de cara a la próxima temporada. Sin embargo, todavía quedan algunas preguntas sin respuesta. Una de ellas es si Russell Westbrook regresará para disputar su temporada número 19. Y, de ser así, ¿con quién?
Westbrook cumplirá 38 años al comienzo de la próxima temporada, pero su disponibilidad no es el asunto pendiente más importante de la offseason. Jalen Duren y Peyton Watson continúan en medio de su restricted free agency, mientras que Jonathan Kuminga sigue siendo agente libre. Además, aunque se espera que James Harden regrese a los Cavaliers, continúa sin contrato después de rechazar una considerable player option antes de la agencia libre.
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Aunque otros asuntos pendientes tienen mayor relevancia, Westbrook sigue siendo un jugador de impacto en la NBA incluso en el ocaso de su carrera. La temporada pasada se reinventó como titular con los Kings, al promediar 15.2 puntos, 6.7 asistencias y 5.4 rebotes por partido en Sacramento. Los Kings seleccionaron a Darius Acuff Jr. con la séptima selección del Draft de la NBA, como el guard que será el futuro de la franquicia. Sin embargo, con apenas 19 años, Sacramento está interesado en incorporar a un point guard veterano que pueda ser mentor del jugador de Arkansas.
La franquicia está evaluando la posibilidad de traer de vuelta a Westbrook por otro año o incluso a Victor Oladipo (quien no ha disputado un partido de la NBA desde 2023) para ocupar ese papel, según reportaron los insiders de la NBA Marc Stein y Jake Fischer la noche del domingo. Incluso con el interés reportado, se desconoce si Westbrook recibirá un contrato de la NBA el próximo año. Firmó con los Kings apenas unos días antes del Opening Night de la temporada pasada, un movimiento que dio frutos, aunque Sacramento terminó con un desastroso récord de 22-60.
Westbrook demostró que todavía puede desempeñar un papel que muchos equipos necesitan. Con el líder histórico de la NBA en triple-dobles generando interés de su antigua franquicia, estos son sus cuatro mejores destinos en caso de regresar para la temporada número 19:
Sacramento Kings
El destino más lógico y realista para Westbrook es un año más con los Kings. Tienen espacio en el roster y no cuentan con un verdadero point guard en la plantilla, más allá de Acuff, el novato de 19 años. Westbrook tuvo una temporada productiva como una de las pocas fuerzas constantes de una franquicia en reconstrucción.
Sacramento no buscará competir la próxima temporada. El desarrollo de Acuff y posiblemente quitarse de encima los contratos de Zach LaVine y Domantas Sabonis son las principales prioridades del equipo. Incluso en una reconstrucción, sin embargo, los equipos necesitan veteranos que mantengan todo encaminado y sean una voz importante dentro del vestidor. Sí, las acciones de Westbrook siempre serán parte del paquete. Sin embargo, fue el jugador más estable que tuvo Sacramento la temporada pasada, y si algo nos mostró la Summer League, es que Acuff necesitará tiempo para adaptarse al siguiente nivel. Los Kings, o cualquier otro equipo, probablemente podrían conseguir a Westbrook por el veteran minimum. Superó ampliamente ese valor la temporada pasada e incluso en un papel más pequeño debido a la llegada de Acuff, Westbrook sería un valor agregado para los Kings, que atraviesan dificultades.
Miami Heat
Estoy seguro de que, si tuviera la opción, Westbrook elegiría ir con un contendiente y buscar su primer anillo en los últimos años de su ilustre carrera. Muchos de los mejores equipos ya tienen definida su zona de guards, pero los Heat necesitan profundidad, específicamente en esa posición, después de adquirir a Giannis Antetokounmpo.
Antetokounmpo y Davion Mitchell asumirán la mayor parte de las responsabilidades de manejo del balón si el roster se mantiene como está. El segundo dio un paso adelante como creador de juego la temporada pasada, pero los Heat podrían utilizar a otro facilitador después de que Pat Riley se desprendiera de Kasparas Jakučionis, considerado un posible guard para el futuro, en el traspaso por Giannis.
La otra necesidad evidente del nuevo roster de Miami es el tiro de tres puntos, después de que Tyler Herro fuera incluido en el gran intercambio y Norman Powell se marchara a los Bulls como agente libre. Westbrook no ayuda en ese sentido, pero sí podría ayudar a solucionar una de las principales debilidades del equipo sobre el papel como creador de juego desde la banca para la nueva dupla de superestrellas de Miami, Antetokounmpo y Bam Adebayo. En una Conferencia Este que de repente está repleta de talento, los Heat necesitan agregar jugadores de rotación de impacto mediante contratos de veteran minimum, y Westbrook encaja en ese perfil.
Detroit Pistons
Detroit tiene un roster mucho más profundo en comparación con el de Miami, pero los Pistons podrían beneficiarse de contar con un ballhandler adicional que genere ofensiva y quite parte de la responsabilidad de los hombros de Cade Cunningham. Cunningham llevó a los Pistons a 60 victorias y al primer lugar del Este la temporada pasada, cuando el joven grupo se quedó a una victoria de las Finales de Conferencia Este después de perder el Juego 7 contra los Cavaliers en la segunda ronda.
Los Pistons incorporaron al guard de Stanford Ebuka Okorie con la selección número 17 del Draft, como un anotador secundario capaz de crear su propia ofensiva, pero se desconoce qué tan rápido podrá contribuir como novato. Okorie debería tener minutos desde el inicio, pero contar con un guard veterano desde la banca en el que el coach J.B. Bickerstaff pueda confiar podría ayudar a Detroit a mantenerse cerca de la cima de una conferencia que ha mejorado y, eventualmente, dar el siguiente paso.
Washington Wizards
Con un núcleo joven integrado por Alex Sarr, Tre Johnson y la nueva selección número 1 AJ Dybantsa, los Wizards esperan pasar página después de cinco años sin llegar a los playoffs. Washington le dio a Trae Young, adquirido antes de la fecha límite de traspasos de la temporada pasada, un enorme contrato de cuatro años y 212.8 millones de dólares para permanecer con su nuevo equipo. Para bien o para mal, claramente es visto como el principal guard de la franquicia a largo plazo, pero después de perderse la mayor parte de la temporada pasada debido a múltiples lesiones, el general manager de los Wizards, Will Dawkins, podría buscar incorporar a un guard veterano de bajo costo que mantenga la ofensiva en funcionamiento si Young vuelve a perder tiempo.
Antes de la temporada pasada, Young había estado disponible durante la mayor parte de su carrera. Bub Carrington seguirá teniendo algunas oportunidades como ballhandler además de Young, pero incluso si Washington incorpora a Westbrook como un tercer guard, aportaría una presencia veterana importante a una combinación particular de jugadores experimentados y potenciales estrellas. Con el fuerte compromiso económico con Young y el gran contrato de Anthony Davis todavía en los libros —por ahora, al menos—, Washington debería cubrir la necesidad de un guard suplente con un jugador veterano de corto plazo como Westbrook, mediante el veteran minimum.
Westbrook promedió un triple-doble en su única temporada con Washington en 2020–21, que es la última ocasión en que la franquicia llegó a los playoffs. A finales de junio, The Stein Line reportó que los Wizards tenían cierto interés en una reunión con Westbrook. Puede que él quiera ir con un contendiente si tiene la opción, pero los Wizards llegan a la temporada como un joven equipo intrigante, con estrellas veteranas como Young y Davis, que podría estar en la conversación por el torneo de play-in con la selección número 1 en sus filas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/08/2026, traducido al español para SI México.