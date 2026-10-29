La segunda etapa de Kawhi Leonard en los Raptors ha comenzado de forma desastrosa

La adquisición de Kawhi Leonard por parte de los Raptors durante la offseason fue ampliamente elogiada como el movimiento perfecto para llevar al roster hacia la pelea por el campeonato. Hubo mucho ruido alrededor del intercambio, como quizá recuerdes; durante meses estuvo en el centro de la conversación mientras la NBA concluía su investigación sobre la evasión de las reglas del tope salarial por parte del antiguo equipo de Leonard, los Clippers. Cuando se anunciaron las sanciones y la transacción se concretó, la superestrella de las alas parecía estar lista para contribuir a un contendiente en ascenso de la Conferencia Este.

Pero no duró mucho. La segunda etapa de Leonard en Toronto comenzó de forma terrible.

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Fue titular en los dos primeros partidos de los Raptors y jugó bastante bien. No estuvo cerca del nivel que mostró en su temporada All-NBA del año pasado. Leonard registró 23 puntos en 17 tiros en el partido inaugural de la temporada y después anotó 16 en 20 tiros contra los Wizards. La mayoría de los veteranos necesita la primera semana para recuperar el ritmo mientras se prepara para una temporada larga, así que no había motivos para preocuparse; además, los siete robos que acumuló entre ambos encuentros ayudaron a disipar todavía más esas dudas.

Después, una hora antes de que Toronto enfrentara a Minnesota el domingo, Leonard fue descartado repentinamente debido a una inflamación en la rodilla izquierda. Dado su extenso historial de lesiones en las rodillas, fue una señal de alarma para cualquiera que estuviera prestando atención. Sin embargo, durante su primera etapa con los Raptors hubo mucho manejo de cargas de trabajo. No estaba claro si la superestrella realmente tenía algún problema físico o si Toronto simplemente había decidido a última hora darle un día de descanso.

El martes se confirmó el peor escenario. Shams Charania, de ESPN, dio a conocer que Leonard estaría fuera durante "un periodo de semanas" debido a la inflamación en la rodilla izquierda. El único aspecto positivo fue que una resonancia magnética no mostró daños estructurales. Aun así, la estrella de dos vías estará fuera de las duelas por tiempo indefinido.

El propio Leonard también publicó un comunicado tras conocerse la noticia.

"Sí, siempre es frustrante perderse partidos", escribió en redes sociales. "Regresé para competir con este equipo y estoy concentrado en volver al 100 por ciento. Toronto, he agradecido el cariño desde que regresé. Volveré pronto".

Es la peor manera posible de comenzar la segunda etapa de Leonard con los Raptors. Toronto no dudó en hipotecar su futuro para conseguirlo: entregó dos selecciones de primera ronda sin protección, correspondientes a 2031 y 2033, además de un intercambio de selecciones de primera ronda en 2027. Y, prácticamente en cuanto llegó a la ciudad, la franquicia firmó con Leonard una extensión de contrato por dos años y 115 millones de dólares. Todo se hizo con el entendimiento de que sus lesiones lo convierten en un jugador famoso por su poca disponibilidad. Pero la misma apuesta se hizo antes de la temporada 2018-19, cuando los Raptors adquirieron a Leonard por primera vez, y aquella decisión dio grandes resultados en forma de un título.

Este primer periodo de partidos perdidos por una lesión de rodilla no significa que todo esté perdido. Pero sigue siendo una mala noticia.

Qué significa la lesión de Leonard para los Raptors de cara al futuro

Sin saber exactamente cuánto tiempo estará fuera la superestrella de las alas, es difícil hacer una evaluación completa de lo que la lesión significa para Toronto. Pero, por ahora, parece que regresará en algún momento del futuro relativamente cercano, lo que indica que los Raptors solo necesitan mantenerse a flote hasta que vuelva.

Y pueden hacer algo más que eso. Leonard es el jugador que les da una verdadera oportunidad de ganar el campeonato, pero Scottie Barnes es el líder del roster. Es un defensor extraordinario, al igual que Leonard, y cuenta con un repertorio completo de habilidades que le permite influir en el partido incluso cuando no le salen los tiros. Así ocurrió en la derrota del domingo ante los Timberwolves: Barnes terminó con una sorprendente línea de cero puntos, tras fallar sus 12 tiros, pero sumó tres asistencias, cuatro robos y tres bloqueos. El jugador de 25 años es la pieza clave del futuro de la organización, y apoyarse más en él, particularmente en ataque, donde la ausencia de Leonard más perjudica, solo puede generar beneficios a largo plazo.

Sin embargo, a corto plazo, eso significará un basquetbol poco atractivo. La defensa de los Raptors es extraordinaria y su ofensiva es poco fluida incluso con la capacidad de Leonard para anotar tiros difíciles. Sin él, cada noche será una batalla física y de pocos puntos. Han provocado un promedio de 24.7 pérdidas de balón por partido, la cifra más alta de la liga, al comienzo de la temporada; como resultado, pueden generar buena parte de su ofensiva en transición.

En última instancia, Toronto adquirió a Leonard para ganar en abril, mayo y, si todo sale según lo previsto, junio. Siempre que esté sano cuando llegue ese momento, nadie recordará cuántos partidos se perdió en octubre y noviembre. Los Raptors tienen el nivel suficiente para mantenerse al ritmo de los demás equipos en la clasificación sin él.

Solo tienen que esperar que esto no sea la primera señal de otra temporada plagada de lesiones para la superestrella, que termine con la familiar imagen de Leonard vestido de calle durante los partidos más importantes del año.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/10/2026, traducido al español para SI México.