NBA All-Star Game: Formato USA vs. World devuelve la intensidad real
¿Tiempo extra en el primer juego del nuevo formato del All-Star?
¿Un tiro sobre la bocina para ganar el segundo?
¿Un triple fallado que pudo empatar el tercero en la última posesión?
En algún rincón del Intuit Dome, Adam Silver debió esbozar una sonrisa.
Mucho se ha hablado del estado deprimente del All-Star de la NBA. Históricamente, la competencia nunca fue feroz. Últimamente, simplemente había desaparecido. El año pasado, la liga recibió críticas por un formato extraño de tres equipos que incluía a uno compuesto por no All-Stars. Un año antes, los dos equipos combinaron casi 400 puntos. El anterior… ya saben la historia.
Pocos creían que esta vez sería diferente. La NBA volvió a modificar el formato, creando dos equipos de Estados Unidos y uno del resto del mundo para disputar un torneo round-robin. La liga apostó a que el orgullo nacional despertaría un nivel de competencia similar al olímpico. “Los jugadores lo han adoptado”, dijo Silver. ¿De verdad? Cuando el sábado le preguntaron a Anthony Edwards si el formato elevaría la intensidad, respondió con un seco: “No”.
Resultó que Silver tenía razón.
El primer juego —USA Stars contra el equipo World— fue fantástico. Antes del partido, Wembanyama adelantó que el nivel sería distinto. “Tengo confianza en cómo se va a dar”, aseguró. En apenas 10 minutos, sumó 14 puntos, seis rebotes y tres bloqueos. Cuando un tiro sobre la bocina de Scottie Barnes le dio el triunfo a los Stars, Wembanyama regresó visiblemente molesto a la banca.
“No voy a mentir”, dijo Edwards. “Wembanyama marcó el tono”.
El segundo juego estuvo a la altura. El choque entre Stars y Stripes tuvo seis cambios de liderazgo. En un momento, los Stripes arriba por ocho; en otro, los Stars al frente por cuatro. LeBron James, con 41 años y disputando su 22º All-Star, aportó ocho puntos. Jalen Duren, de 22 y en su primera aparición, sumó siete. Con los Stripes abajo por uno en los segundos finales, el balón terminó en manos de De'Aaron Fox, quien clavó el triple ganador.
“Definitivamente fue un paso adelante en el departamento competitivo”, señaló Kevin Durant.
El tercer juego fue el show de Kawhi Leonard. Leonard fue la selección directa de Silver para completar el roster estadounidense después de que los coaches lo dejaran fuera. El sábado, le preguntaron si creía que la investigación de la NBA sobre una supuesta evasión del tope salarial por parte de los Los Angeles Clippers influyó en la decisión inicial de excluirlo. “No lo creo”, respondió Leonard. “No creo que Adam Silver permita que algo así influya en cómo un jugador se desempeña en la cancha”.
El domingo, Leonard demostró por qué merecía estar ahí: 31 puntos en 12 minutos, incluido el triple que sentenció el partido.
“Eso es lo que la afición local quería ver”, dijo. “Me alegra haber podido hacer algo en ese juego”.
Y la final por el campeonato… bueno, esa sí fue un desastre.
Aun así, el evento representó una victoria importante para la NBA. Silver había estado bajo presión todo el fin de semana. El Dunk Contest fue insípido, el juego de celebridades careció, bueno, de celebridades, y aunque fue divertido ver a Damian Lillard levantarse del sofá para ganar el concurso de triples, no es la mejor imagen para la liga que su mejor tirador esté recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles.
Mientras tanto, en su conferencia de prensa del All-Star, Silver tuvo que esquivar preguntas sobre el tanking, una investigación por evasión del tope salarial y la expansión.
Pero por una noche —o al menos por tres juegos— el All-Star volvió a sentirse como algo que importaba. Y eso, considerando el punto en el que estaba, ya es un avance significativo.
La NBA necesitaba esto. Necesitaba a Victor Wembanyama cargando la antorcha. “Fue una muy buena exhibición de basquetbol”, dijo Wembanyama. Necesitaba a Kawhi Leonard —quien creció asistiendo a eventos del All-Star en Los Ángeles— brillando en este escenario. “Quiero aprovechar la oportunidad para jugar a gran nivel, sacarle provecho y salir a competir”, afirmó Leonard. Necesitaba a Anthony Edwards, el MVP del All-Star, jugando como una estrella. Y hablando como tal. En NBA TV, Edwards señaló que Luka Dončić y Nikola Jokić “no están tratando de jugar” el All-Star. Más tarde, aseguró que la victoria en el juego inaugural sobre el equipo World fue la que más significado tuvo.
“Dicen que son los mejores jugadores del mundo”, lanzó Edwards. “Así que vencerlos es la mejor sensación del mundo”.
Hubo una vibra clara de cambio de guardia este fin de semana. Kevin Durant, Leonard y Stephen Curry siguen presentes, y en su comparecencia ante medios el domingo, LeBron James no sonó como alguien listo para el retiro. “Cuando lo sepa, ustedes lo sabrán”, dijo James. Las caras de la liga seguirán siendo las caras por un tiempo más.
Pero las nuevas ya están emergiendo.
Edwards fue brillante. Wembanyama, imparable. Cade Cunningham, Devin Booker y Tyrese Maxey tuvieron sus momentos. Una conclusión clara del juego es que la siguiente generación ya está aquí —y está lista para tomar el control.
“Creo que estamos listos para dar el paso al frente”, dijo Maxey. “Hay muchos jugadores en el vestidor preparados para dar el siguiente salto”.
Nadie está más feliz de escuchar eso que Adam Silver. No habrá titulares negativos saliendo de este juego. No habrá llamados a un nuevo formato. No habrá comparaciones con el Pro Bowl. La NBA encontró una fórmula que funciona, y sus jugadores la adoptaron. Mientras Silver entregaba el trofeo de campeón, agradeció a los jugadores por competir.
“Todos lo apreciamos”, dijo Silver.
Ahora, que lo repitan el próximo año.