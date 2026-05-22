Shai Gilgeous-Alexander y el mensaje para su compañero Jared McCain tras sentenciar el juego 2
Shai Gilgeous-Alexander tiene esto bajo control. Ese fue el mensaje que el dos veces MVP le dio a su compañero Jared McCain en los segundos finales de la victoria de Thunder en el Juego 2 frente a Spurs la noche del miércoles.
Oklahoma City contuvo una reacción tardía de San Antonio con Gilgeous-Alexander finalmente sentenciando el encuentro con un tiro en suspensión cuando quedaba menos de un minuto en el último cuarto. Mientras SGA se giraba y regresaba hacia la banca hizo un gesto con la mano derecha. Cuando NBC y Peacock mostraron la repetición, parecía estar diciéndole a alguien que se calmara.
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Después del partido reveló que estaba hablándole a Jared McCain, quien aparentemente estaba siendo un poco demasiado efusivo en ese momento.
“Jared me estaba gritando mientras yo estaba tirando y yo estaba como, hermano, estoy tirando. No me distraigas”, dijo Gilgeous-Alexander. “Eso es todo. No estaba... literalmente solo le estaba diciendo a Jared que se calmara. Pero eso es lo que hacen los grandes tiradores cuando están abiertos, así que...”
Es un poco gracioso que un jugador profesional de basquetbol diga algo como “no me distraigas gritando” cuando juegan frente a una enorme multitud de personas que están gritando todo el tiempo. Obviamente, hay un método detrás de la locura.
McCain terminó el partido con 12 puntos al encestar 4 de 14 tiros de campo. Fue uno de los cuatro guards que salieron desde la banca para Thunder y anotaron cifras de doble dígito en el Juego 2.
SGA terminó con 30 puntos al acertar 12 de 24 tiros de campo. A pesar de sus mejores esfuerzos por sacar faltas, solo obtuvo seis intentos de tiro libre.
SGA también registró nueve asistencias y apenas una pérdida de balón, algo igual de impresionante y quizá incluso más importante.
En total, Thunder tuvo solo nueve pérdidas de balón contra las 21 de Spurs. Stephon Castle tuvo nueve pérdidas por sí solo, aunque también logró una clavada realmente espectacular, así que tiene suerte de que nadie estará hablando del hecho de que estableció el récord de más pérdidas de balón de un solo jugador en un lapso de dos partidos en la historia de los playoffs de la NBA. Sumadas a las 11 que tuvo en el Juego 1, está promediando 10 pérdidas por partido en esta serie, mientras Thunder ha promediado apenas 10.8 pérdidas a lo largo de sus primeros 10 juegos en esta postemporada.
Spurs pudo sobreponerse a todas las pérdidas de balón en el Juego 1 gracias al esfuerzo de otro planeta de Wemby en ambos extremos de la cancha, pero fueron demasiado en el Juego 2 y Gilgeous-Alexander junto con Thunder aprovecharon constantemente esos errores, algunos incluso no forzados.
Castle lanzó un mal pase que terminó fuera de la cancha cuando quedaba poco más de un minuto. Con cualquier canasta, Spurs habría podido convertirlo en un partido de una sola posesión. En cambio, SGA dejó atrás a Castle, encestó un tiro completamente abierto y sentenció el encuentro, pese al hecho de que McCain le estaba gritando mientras intentaba concentrarse.
Con la serie empatada 1-1, el ascenso de Victor Wembanyama de pronto parece menos seguro. Aún queda mucha serie por disputarse, pero hoy Spurs parece mucho menos inevitable. Esa es la belleza de la postemporada de la NBA, donde cada juego invita a declaraciones tajantes. En el caso del Juego 2, esa declaración fue simplemente: “hermano, estoy tirando”, y fue pronunciada por el MVP.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/05/2026, traducido al español para SI México.