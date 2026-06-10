Los Spurs, a empatar la serie ante unos Knicks que buscarán evitarlo
Esta noche en el Madison Square Garden se juega el partido más importante de las Finales de la NBA hasta ahora. Los Knicks lideran la serie 2-1 pero los Spurs llegan con todo el impulso después de ganar el Juego 3 por 115-111 el lunes, en lo que fue la primera derrota de Nueva York en 46 días.
Si los Knicks ganan esta noche, quedan a un partido del campeonato con ventaja de 3-1. Si los Spurs empatan, la serie se convierte en un mejor de tres con dos de esos partidos en San Antonio.
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Y hay un dato histórico que hace todavía más urgente esta noche para los Knicks. En la historia de las Finales de la NBA, el equipo que gana el Juego 5 con la serie empatada 2-2 ha ganado el campeonato el 72.4% de las veces. Si los Spurs empatan esta noche, el Juego 5 del sábado en San Antonio se convierte prácticamente en una final dentro de la final, con la historia a favor de quien lo gane.
Lo que cambió en el Juego 3 fue la defensa de los Spurs. Mitch Johnson hizo dos ajustes que transformaron el partido. El primero fue poner a Stephon Castle a presionar a Brunson desde la primera posesión. El tamaño de Castle incomodó a Brunson, a Josh Hart y a varios Knicks durante toda la noche.
El segundo fue sacar a Wembanyama de las acciones de pick-and-roll defensivo y usarlo como defensor de ayuda cerca del aro, donde su presencia eliminó las penetraciones que los Knicks habían explotado en los dos primeros juegos. El resultado fue que Nueva York atacó de frente contra la defensa en lugar de mover el balón, tuvo menos penetraciones, menos toques en la pintura y dependió demasiado del tiro de media distancia.
Mike Brown lo reconoció en el día de medios previo al Juego 4: la ofensiva de los Knicks fue estática e indecisa en el Juego 3. Los Knicks terminaron con 18 asistencias contra 28 de los Spurs y con 13 pérdidas de balón contra solo 8 de San Antonio. Esos dos números explican por qué perdieron. La pregunta para esta noche es si Brown tiene una respuesta táctica para los ajustes de Johnson o si los Knicks van a intentar ganar con el mismo plan que no les funcionó el lunes.
Más allá de la táctica, hay un factor emocional que pesa esta noche. El Juego 3 fue la primera derrota de los Knicks en el Madison Square Garden en toda la postemporada. Un equipo que no sabía lo que era perder en casa ahora tiene que responder en menos de 48 horas en la misma cancha donde le rompieron la racha. La reacción del Garden esta noche va a decir mucho sobre el carácter de este equipo.
Wembanyama llega como el mejor jugador de estas Finales con promedio de 29 puntos por partido en la serie. En el Juego 3 terminó con 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 3 bloqueos, su mejor actuación en unas Finales.
Brunson respondió con 28 puntos pero arrancó frío y nunca pudo sostener una racha lo suficientemente larga para que el partido se le escapara a los Spurs. La rodilla que lo sacó del Juego 1 sigue siendo una incógnita: juega con molestias visibles y cada partido que pasa la pregunta es cuánto más puede aguantar al mismo nivel.
Ningún partido de esta serie ha sido una paliza. Los Knicks ganaron el primero por 10, el segundo por 1 y los Spurs el tercero por 4. Todo se ha decidido en el cuarto periodo. Esta noche no tiene por qué ser diferente. El Juego 4 arranca a las 6:30 PM hora de México en el Madison Square Garden.