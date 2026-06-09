Spurs ganan 115-111 a Knicks en Nueva York y se acercan 2-1 en las Finales de NBA
San Antonio resistió la presión de los Knicks en el Madison Square Garden y consiguió una valiosa victoria.
Los San Antonio Spurs derrotaron 115-111 a los New York Knicks en el Juego 3 de las Finales de la NBA, disputado en el Madison Square Garden.
En un partido intenso de principio a fin, los Spurs lograron mantener la calma en los minutos decisivos para llevarse una victoria clave como visitantes, y poner la serie 2-1.
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Los Knicks intentaron reaccionar ante su afición durante el último cuarto, pero San Antonio encontró las respuestas necesarias para conservar la ventaja y ganar su primer partido.
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