Steve Kerr y la confesión sobre el impacto de Stephen Curry en su carrera como coach
El coach de los Golden State Warriors, Steve Kerr, es una leyenda de la NBA, no solo por su tiempo como jugador en los Chicago Bulls liderados por Michael Jordan, sino también por su experiencia como entrenador y su sociedad con el futuro miembro del Salón de la Fama, Steph Curry. Y él lo sabe.
Durante una reciente aparición en el podcast Glue Guys, le preguntaron cómo se mantiene fresco y actualizado tras 11 años al frente del equipo. Kerr respondió de manera directa y muy honesta, dándole todo el crédito a Steph por permitirle tener la carrera como entrenador que tiene.
Te puede interesar: La nueva NBA ante el crepúsculo de LeBron y Curry
"Soy muy consciente de que la razón por la que todavía estoy aquí es porque Steph Curry todavía está aquí", dijo Kerr. "No estoy siendo modesto, solo estoy diciendo la verdad. Greg Popovich es uno de mis mejores amigos y mentores, y cada vez que nos sentamos a cenar, él levanta su copa de vino y dice: 'Por Tim Duncan'. Y todos brindan por Tim Duncan. Y me encanta porque es genuino, y básicamente nos está diciendo: ‘La única razón por la que todos estamos aquí es porque la lotería nos favoreció’… Así es como me siento respecto a Steph. Si no tuviera a Steph, habría sido como cualquier otro entrenador de la NBA: habría durado unos años y luego me habría ido a otro lugar a entrenar. Así que tengo muchísima suerte de tener esta sociedad con Steph. Él le da a la organización una estabilidad y continuidad que facilita el trabajo de todos."
Después, por supuesto, explicó cómo ha logrado evolucionar con el paso del tiempo.
"El juego está cambiando constantemente," dijo. "Es increíble ver las diferencias de un año a otro. Creo que es muy importante colaborar con tu cuerpo técnico y alentar a los entrenadores jóvenes a que realmente aporten muchas ideas. Yo me apoyo mucho en mis entrenadores más jóvenes."
Agregó que, en la NBA actual, los jugadores llegan menos desarrollados y luego juegan más partidos a lo largo del año. Esa experiencia es distinta a la que él vivió, y diferente al estilo con el que le gusta entrenar. Pero "la clave es entender eso y dejar que las personas que pueden hacer esas cosas las hagan, y darles poder para hacerlo."
Mira ese fragmento a partir del minuto 9:40:
Cuatro títulos de la NBA después, se puede decir con seguridad que lo que Kerr está haciendo—y lo que Curry está haciendo—está funcionando. Veremos si pueden hacer un nuevo intento por alcanzar el trofeo Larry O’Brien la próxima temporada, que quizás sea una de sus últimas oportunidades antes de que Steph se retire.