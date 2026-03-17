Steve Kerr ganó discretamente un Oscar; se une a la selecta lista de figuras de la NBA
Mientras el coach de los Golden State Warriors, Steve Kerr, estaba en la banda en el Madison Square Garden mientras su equipo jugaba contra los New York Knicks el domingo por la noche, casualmente añadió un premio a su currículum—un Oscar. Aunque los Warriors no vencieron a los Knicks, Kerr aun así terminó el día con una victoria.
La 98th Academy Awards se llevaron a cabo al otro lado del país en el Dolby Theatre en Los Angeles, lo que significa que Kerr no estuvo presente en la noche más grande de Hollywood.
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Entonces, ¿cómo podría un coach de la NBA ganar un Oscar?, quizá te estés preguntando. Kerr fue productor ejecutivo de All the Empty Rooms, que fue nominado a Mejor Cortometraje Documental. El documental muestra habitaciones vacías de niños que fueron asesinados en tiroteos escolares. Kerr ha sido notablemente un defensor de las familias de víctimas de la violencia armada, ya que su propio padre, Malcolm Kerr, fue baleado y asesinado en 1984.
Aquí hay un clip de Kerr hablando sobre por qué se involucró con este cortometraje.
Kerr también habló con The Hollywood Reporter hace unas semanas sobre su papel en el cortometraje, y afirma que realmente no hizo mucho más que apoyarlo.
“Mi broma, que es la pura verdad, es que productor ejecutivo es una forma elegante de decir: ‘No tuve nada que ver con ello’. Pero lo apoyo. Me preguntaron quizá hace un año si estaría interesado en ser productor ejecutivo, e inmediatamente dije ‘Sí’, porque creo—número uno, creo que es brillante. Creo que es muy poderoso, y creo que le habla a todo el mundo, y atraviesa toda la m---a política. Y creo que es muy importante. Quiero decir, tengo dos nietas que irán a la escuela en los próximos años. Ya sabes, pensar que tengan que pasar por estos simulacros de tirador activo es simplemente desgarrador. Así que creo que tiene que haber maneras de llegar a la gente para que entiendan que este es un problema que podemos enfrentar, y no tenemos que estar enfrentados unos contra otros por líneas políticas.”
Kerr no es la primera figura de la NBA en ganar un Oscar, y seguramente no será la última.
Estrellas de la NBA que han ganado Oscars
Kobe Bryant
El fallecido Kobe Bryant se convirtió en el primer atleta profesional en ganar un Premio de la Academia en 2018. Escribió y narró Dear Basketball, ganando el premio a Mejor Cortometraje Animado. La película estuvo inspirada en el ensayo de retiro que Bryant escribió en 2015 para The Players’ Tribune.
Como Bryant jugó un papel importante en la realización del cortometraje, subió al escenario con el director y animador Glen Keane para aceptar el Oscar. Mira su discurso de aceptación a continuación.
Kevin Durant y Mike Conley
Las dos estrellas de la NBA fueron productores ejecutivos del ganador de 2021 al Mejor Cortometraje de Acción Real, Two Distant Strangers. La película aborda la brutalidad policial contra los estadounidenses negros.
Durant felicitó a la película por ganar el Oscar en X, anteriormente conocida como Twitter, la noche de los Premios de la Academia en 2021.
Conley habló sobre trabajar en la película antes de los Oscars de ese año, y admitió que sus compañeros de equipo bromeaban con él sobre ganar un Oscar.
“Los chicos en el vestidor me estaban molestando con eso el otro día, como: ‘Podrías ganar un Oscar antes de ganar un campeonato’”, dijo Conley a CBS Los Angeles en 2021. “Yo les dije: ‘Oigan, si pudiera ganar ambos sería genial’, pero obviamente un Oscar no era algo de lo que pensara que alguna vez formaría parte.”
Stephen Curry y Shaquille O’Neal
La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, y la leyenda de la NBA Shaquille O’Neal ganaron un Oscar en 2022 por ser productores ejecutivos del ganador a Mejor Cortometraje Documental The Queen of Basketball. El documental destaca la vida de Lusia Harris, considerada una de las grandes jugadoras de baloncesto femenil. Harris fue notablemente la primera mujer en ser seleccionada oficialmente en el draft por un equipo de la NBA.
El director Ben Proudfoot aceptó el premio y mencionó a Curry y a O’Neal en su discurso. También destacó lo importantes que son los deportes femeniles.
“Si hay alguien allá afuera que dude de que exista una audiencia para las atletas femeninas y cuestione si sus historias son valiosas, entretenidas o importantes ... que este Premio de la Academia sea la respuesta”, dijo Proudfoot.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/03/2026, traducido al español para SI México.