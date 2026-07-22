El sueño del Heat de ganar el título aún depende de algo más que Giannis Antetokounmpo
La semana pasada, Pat Riley abrió una conferencia de prensa con una sonrisa que no se le veía desde la última vez que el Miami Heat presentó a una nueva estrella. Flanqueado por Giannis Antetokounmpo, el dos veces MVP, Riley entregó a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. y todo lo que los Bucks le pidieron para adquirir al nuevo jefe del básquetbol del Heat, un Antetokounmpo de 2.11 metros y 110 kilogramos, y declaró el comienzo de una nueva era del baloncesto en Miami. “No estamos garantizando nada”, dijo Riley, “pero queremos ganar”.
Sin duda, conseguir “el avión”, como Riley llamó cariñosamente a su nueva superestrella, es un momento histórico para el Heat. Han pasado 16 años desde que Riley reclutó a LeBron James y Chris Bosh como agentes libres, uniendo a los dos delanteros All-NBA con Dwyane Wade para formar una pequeña dinastía que disputó cuatro Finales de la NBA y ganó dos campeonatos. Los años posteriores han sido una mezcla de resultados: apariciones regulares en playoffs, eliminaciones igualmente frecuentes en las primeras rondas y un par de inesperadas carreras hasta las Finales. La temporada pasada, Miami ganó 43 partidos y se quedó completamente fuera de los playoffs.
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Riley cree que la llegada de Antetokounmpo cambiará eso. Recordó una llamada que tuvo con el griego a principios de mes. “Sentí y escuché en su voz la convicción sobre las mismas cosas que yo quería, que Spo quiere, que quiere la familia Arison”, dijo Riley. “Simplemente habló de ganar”. Más tarde, el coach del Heat, Erik Spoelstra, recordó una conversación que tuvo con Riley. “Me miró y me dijo: ‘¿Quieres entrenar a Giannis?’”, contó Spoelstra. Después de hacer una pausa, relató su reacción: “Sí”.
La pregunta es: ¿cómo? No hay duda de que la llegada de Antetokounmpo potencia la alineación de Miami. Cuando está sano —sobre eso hablaremos en un minuto—, Antetokounmpo es una fuerza. Es un anotador de entre 28 y 30 puntos por partido que aporta entre 10 y 12 rebotes por noche. Ha encestado más del 60% de sus tiros en cada una de las últimas tres temporadas y lideró a la NBA en intentos de tiro libre en tres de las últimas cuatro.
Aun así, está lejos de ser una pieza que simplemente pueda incorporarse sin más. Es seguro decir que Miami modificará el ataque de ritmo acelerado y lanzamientos rápidos de la temporada pasada. Aquel equipo carecía de una verdadera arma en el juego de media cancha y compensaba esa carencia con velocidad y un alto volumen de intentos. Durante la Summer League, entrenadores rivales especularon que el Heat incorporará jugadas diseñadas para aprovechar a Giannis —pick-and-rolls, jugadas al poste y aislamientos en media cancha— al sistema de Spoelstra.
Existe un problema potencialmente mayor: el tiro. Una visión optimista es que el Heat tiene suficiente capacidad de lanzamiento. Andrew Wiggins y Davion Mitchell, quienes aparecen proyectados como titulares, superaron ambos el 39% de efectividad en triples la temporada pasada. Simone Fontecchio encestó el 37.5% desde fuera de la línea saliendo desde la banca. Los recién incorporados Bobby Portis y Tim Hardaway Jr. superaron ambos el 41%. En una entrevista con Dan Le Batard, Riley señaló, en cambio, que la generación de juego era la mayor necesidad de Miami.
Aun así, los equipos obligarán al Heat a demostrar que puede vencerlos desde el perímetro. La efectividad de Mitchell (39.5%) llegó con un volumen limitado de intentos (3.3 por partido). La mejor temporada de Hardaway en triples llegó jugando junto a Nikola Jokić. Y la realidad es que Miami disputará la mayoría de sus partidos con dos jugadores que no son especialistas en el tiro exterior (Antetokounmpo y Bam Adebayo) ocupando buena parte de los minutos en el juego interior.
“Sé que vamos a cerrar la pintura”, dice un asistente veterano.
El próximo objetivo del Heat tampoco ayudará demasiado en ese aspecto. Al momento de la publicación, LeBron James todavía no había tomado su, eh, decisión sobre dónde jugará la próxima temporada. Miami está entre las opciones y Riley no ha ocultado su deseo de reunirse nuevamente con James, extendiendo su metáfora del avión. “Hay otro que tenemos que aterrizar”, dijo Riley. James ciertamente resolvería los problemas de creación de juego del Heat. Es un generador dinámico de tiros que, a los 41 años, sigue siendo un jugador del Top 25. Pero James encestó el 31.7% de sus triples la temporada pasada, su porcentaje más bajo desde 2007-08.
Por ahora, Antetokounmpo no está preocupado por ello. En su conferencia de prensa, Antetokounmpo habló con entusiasmo sobre su nueva sociedad con Adebayo, con quien ha protagonizado numerosas batallas a lo largo de los años. Por lo general, dijo Antetokounmpo, duerme ocho horas antes de los partidos. Antes de enfrentarse a Adebayo, se aseguraba de dormir 12. También expresó su deseo de recibir el tipo de exigencia y disciplina que caracteriza a Spoelstra como entrenador.
“Prefiero que me digas la verdad incómoda antes que una mentira bonita”, dijo Antetokounmpo. “En el momento en que me exijan y me entrenen con dureza, todos los demás van a seguir. No quiero que endulcen las cosas conmigo. Tengo muchas personas así en mi vida que intentan acercarse a mí y hacerme sentir bien. No necesito eso”.
Hay pocas dudas sobre el juego de Antetokounmpo, que sigue siendo de élite. Su salud es otra historia. Antetokounmpo disputó 36 partidos la temporada pasada, mientras lidiaba con múltiples lesiones en la pantorrilla. Se perdió los playoffs de 2024 después de sufrir una lesión en la pantorrilla al final de la temporada regular. A los 31 años, Antetokounmpo todavía tiene varios años de buen baloncesto por delante, si su cuerpo le permite jugar.
“Necesito presión en este momento de mi carrera”, dijo Antetokounmpo. “Creo que, para llegar al siguiente nivel, tengo que salir de mi zona de confort, y siento que Miami era el lugar para mí”.
En su conferencia de prensa, le preguntaron a Antetokounmpo sobre Lionel Messi, la estrella argentina del futbol. En 2023, Messi, a mediados de sus 30 años, firmó un contrato con el equipo de la Major League Soccer de Miami. Se pensaba que Messi estaba en el ocaso de su carrera. En cambio, consiguió dos premios al MVP de la MLS y un campeonato. Antetokounmpo considera que puede seguir un camino similar.
“Ese es el modelo”, dijo Antetokounmpo. “LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ellos establecieron el modelo y tú simplemente tienes que seguirlo, ¿cierto? Es difícil. Tienes que ser disciplinado. Tienes que estar dedicado a tu trabajo, pero está ahí. Y si quieres seguirlo, lo sigues. Si no quieres seguirlo, entonces te vas a casa”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/07/2026, traducido al español para SI México.